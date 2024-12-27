Ο Στέφανος Κασσελάκης, θα επισκεφτεί την Αργολίδα αύριο, Σάββατο 28 Δεκεμβρίου.

Ο ιδρυτής του Κινήματος Δημοκρατίας θα πραγματοποιήσει μια σειρά επισκέψεων και συναντήσεων με πολίτες και φορείς στην περιοχή.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης έχει ως εξής:

10:30 – 12:00: Περιοδεία στο Άργος.

12:30 – 13:00: Επίσκεψη στο Αρχαίο Θέατρο του Άργους.

13:00 – 13:45: Επίσκεψη στο εργοστάσιο ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ της Ένωσης Αγροτών Συνεταίρων Αργολίδας-Ρέα και συνάντηση με τοπικούς φορείς, ώστε να συζητηθούν θέματα που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη και τις προοπτικές της περιοχής και κατόπιν επίσκεψη στο Κέντρο Βιολογικής Γεωργίας ANYFION.

14:00: Περιοδεία στο Ναύπλιο.

Η επίσκεψη του Στέφανου Κασσελάκη αποδεικνύει τη δέσμευση του Κινήματος Δημοκρατίας να βρίσκεται κοντά στους πολίτες και να ακούει τις προτάσεις και τις ανησυχίες τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.