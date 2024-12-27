Ο Στέφανος Κασσελάκης, θα επισκεφτεί την Αργολίδα αύριο, Σάββατο 28 Δεκεμβρίου.
Ο ιδρυτής του Κινήματος Δημοκρατίας θα πραγματοποιήσει μια σειρά επισκέψεων και συναντήσεων με πολίτες και φορείς στην περιοχή.
Το πρόγραμμα της επίσκεψης έχει ως εξής:
10:30 – 12:00: Περιοδεία στο Άργος.
12:30 – 13:00: Επίσκεψη στο Αρχαίο Θέατρο του Άργους.
13:00 – 13:45: Επίσκεψη στο εργοστάσιο ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ της Ένωσης Αγροτών Συνεταίρων Αργολίδας-Ρέα και συνάντηση με τοπικούς φορείς, ώστε να συζητηθούν θέματα που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη και τις προοπτικές της περιοχής και κατόπιν επίσκεψη στο Κέντρο Βιολογικής Γεωργίας ANYFION.
14:00: Περιοδεία στο Ναύπλιο.
Η επίσκεψη του Στέφανου Κασσελάκη αποδεικνύει τη δέσμευση του Κινήματος Δημοκρατίας να βρίσκεται κοντά στους πολίτες και να ακούει τις προτάσεις και τις ανησυχίες τους.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.