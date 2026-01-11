Λογαριασμός
ΠΑΣΟΚ: Ψευδείς οι ισχυρισμοί περί αποχής των ευρωβουλευτών μας - Καταψηφίσαμε τη Mercosur

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι τα επίσημα πρακτικά της ψηφοφορίας «διαψεύδουν πλήρως την προπαγάνδα»

ΠΑΣΟΚ

Απάντηση στους ισχυρισμούς σχετικά με τη στάση των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία για τη Mercosur δίνει η Χαριλάου Τρικούπη.

Όπως τονίζεται, οι ισχυρισμοί περί αποχής των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταγράφει ξεκάθαρα ότι σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωκοινοβούλιο καταψήφισε τα μέτρα της Mercosur, αναφέρει σε ανακοίνωση.

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι τα επίσημα πρακτικά της ψηφοφορίας «διαψεύδουν πλήρως την προπαγάνδα» και υπογραμμίζει πως η στάση των ευρωβουλευτών του ήταν σαφής και καταγεγραμμένη.
 

