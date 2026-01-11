Δένδιας: Αλλάζουμε όλη τη φιλοσοφία της Άμυνας

«Απέναντι στην άνευ πολιτικού κόστους βολική αδράνεια επιλέγουμε τις τομές του μακρόπνοου σχεδιασμού που η εθνική ευθύνη επιβάλλει, ιδίως στους καιρούς που ζούμε. Μεταρρύθμιση χωρίς αντίδραση δε νοείται. Ιδίως όταν αντιμετωπίζει στρεβλώσεις δεκαετιών». Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής», αναφορικά με το νομοσχέδιο για την μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή, που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Μιλώντας για τις αντιδράσεις που παρουσιάστηκαν, ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι «προήλθαν αποκλειστικά από μερίδα Υπαξιωματικών που θεώρησε ότι θίγονται κεκτημένα και ήταν αναμενόμενες».

«Πυροδοτήθηκαν», συνέχισε, «ωστόσο όχι μόνο από εύλογες ανησυχίες, αλλά και από συστηματικές διαστρεβλώσεις του περιεχομένου των ρυθμίσεων».

Ο υπουργός ανέλυσε ότι ο «Χάρτης Μετάβασης» είναι τμήμα της «Ατζέντας 2030», με την οποία, όπως είπε, «αλλάζουν τα πάντα».

«Πρόκειται για μια ολιστική στρατηγική αναδιαμόρφωσης των Ενόπλων Δυνάμεων, που δεν περιορίζεται σε τεχνικές βελτιώσεις. Επαναπροσδιορίζει τη φιλοσοφία της άμυνας και της αποτροπής, ανάλογα με το ραγδαία μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον: Νέα σύνθεση δυνάμεων, σύγχρονα οπλικά συστήματα, ολοκληρωμένος θόλος προστασίας - η «Ασπίδα του Αχιλλέα» - με σύγχρονο ενοποιημένο Command and Control, υπόγειες οχυρωματικές θέσεις, συστήματα drones και αντι-dronesμέχρι επιπέδου Μονάδας, νέα συστήματα επικοινωνιών,δορυφορικές δυνατότητες, πλήρη ενσωμάτωση της καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα, δυνατότητες Cybersecurity, άλλη εκπαίδευση, άλλη εφεδρεία. Μια νέα αντίληψη που αφορά τη διασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων επιβίωσης του έθνους» επισήμανε.

Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε το ανθρώπινο δυναμικό «κύριο πολλαπλασιαστή ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Τρέφω απόλυτο σεβασμό προς τους Υπαξιωματικούς. Προκειμένου, ωστόσο, να επιτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντα που ο ρόλος τους επιβάλλει, αυτού της ραχοκοκαλιάς των Μονάδων και της εκπαίδευσης, έπρεπε να αφήσουμε πίσω στρεβλές πρακτικές και αντιλήψεις δεκαετιών» υπογράμμισε.

«Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα η άνευ κριτηρίων και διαδικασιών ανέλιξη του συνόλου τους στον ανώτερο προβλεπόμενο βαθμό. Αποτέλεσμα διαχρονικών πολιτικών αποφάσεων με άρωμα λαϊκισμού που οδήγησε σε μια ιεραρχική πυραμίδα με αναλογία υπαξιωματικών και αξιωματικών 1:1» πρόσθεσε.

«Αναλογία χωρίς αντίστοιχο παράδειγμα σε όλους τους προηγμένους στρατούς, όπου είναι 1:3 και 1:4. Το δε 60% των Αξιωματικών προέρχεται από τους Υπαξιωματικούς (ΑΣΣΥ και ΕΜΘ). Και η αλήθεια παραμένει ότι οι Υπαξιωματικοί γενόμενοι Αξιωματικοί σε μεγάλο βαθμό χάνονται για το στράτευμα. Στα πλοία του ΠΝ υπηρετεί μόνο το 8,8% των Αξιωματικών εξ Υπαξιωματικών. Το υπόλοιπο 92,2% είναι στη στεριά. Αντίστοιχα, στον Έβρο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου υπηρετεί μόνο το 13% εξ αυτών» ανέφερε.

Ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι το νομοσχέδιο «ουδόλως υποβαθμίζει τους Υπαξιωματικούς» αλλά, αντίθετα, συμπλήρωσε «τους δίνει πραγματική υπόσταση και διακριτό ρόλο, όπως στους προηγμένους στρατούς του NATO, με ανωτατοποίηση των Σχολών τους, με ένα νέο σύστημα υπηρεσιακής σταδιοδρομίας, με δυνατότητες μετάταξής τους στο Σώμα των Αξιωματικών είτε μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων στις Σχολές Αξιωματικών, είτε μετά από 14 χρόνια υπηρεσίας βάσει αξιολόγησης».

«Επιπλέον, προβλέπει σημαντικές μισθολογικές αυξήσεις για όλους, ανεξαρτήτως βαθμού και εξέλιξης. Πρόκειται για αυξήσεις που στηρίζονται και σε εξοικονομήσεις του ίδιου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δημιουργώντας ένα πρότυπο υπεύθυνης δημοσιονομικής διαχείρισης» συνέχισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Για τις παρεμβάσεις στη θητεία και την εφεδρεία, ο κ. Δένδιας τόνισε:

«Η Ελλάδα ιστορικά βασίζεται στον Στρατό των Πολιτών. Αυτό προϋποθέτει όμως την παροχή εκ μέρους της μιας σοβαρής και σύγχρονης στρατιωτικής εκπαίδευσης. Η σημερινή εικόνα στρατιώτη που εκπαιδεύεται μόνο σε κάποια όπλα του Πεζικού, αντικαθίσταται από τη σύγχρονη προσέγγιση. Οι οπλίτες του σήμερα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τα προηγμένα μέσα, όπως drones, αντι-drones, συστήματα επικοινωνιών και αναλύσεις δεδομένων, ώστε να μπορούν να επιβιώσουν και να λειτουργούν αποτελεσματικά σε ένα σύγχρονο πεδίο μάχης».

Παράλληλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι «αυξάνεται ο χρόνος βασικής εκπαίδευσης και η οικονομική αποζημίωση, ενώ ενσωματώνονται τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία».

Και πρόσθεσε: «Οι στρατευμένοι θα αποκτούν δεξιότητες χρήσιμες για την κοινωνία και την επαγγελματική τους πορεία. Η εφεδρεία αναδιαρθρώνεται, με σταθερή επιχειρησιακή εκπαίδευση και επικαιροποίηση δεξιοτήτων, με στόχο μια δύναμη 150.000 ενεργών εφέδρων, ικανή να στηρίζει ουσιαστικά το εθνικό δόγμα αποτροπής».

Για τη σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη χαρακτήρισε «στρατηγική, σταθερή και διαχρονική» εξηγώντας ότι «δεν ορίζεται συγκυριακά».

«Η ανανεωμένη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), η οποία φέρει την υπογραφή μου, αποτελεί πολιτική επιλογή στρατηγικού βάθους. Αναβαθμίζει τον ρόλο της χώρας, ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ και αναδεικνύει την Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακής ασφάλειας, όπως με την αναβάθμιση του στρατηγικού ρόλου της Αλεξανδρούπολης» πρόσθεσε.

Για την προσωπική του στοχοποίηση από Τούρκους αξιωματούχους, ο υπουργός ανέλυσε ότι «στην πραγματικότητα δεν αφορά εμένα ως φυσικό πρόσωπο».

«Την αναφορά στις σταθερές και διαχρονικές θέσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας επιχειρούν να σιγήσουν» ξεκαθάρισε.

«Τις θέσεις αυτές διατυπώνω με τη θεσμική μου ιδιότητα, όχι προσωπικές απόψεις. Η Ελλάδα δεν απειλεί οιονδήποτε. Δεν επιδιώκει αναθεώρηση συνθηκών. Δεν έχει διατυπώσει απειλή πολέμου. Αλλά δεν μπορεί - και δεν πρόκειται - να απομακρυνθεί από την προσήλωσή της στο Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και τον συνταγματικά επιβαλλόμενο σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Και ουδείς δύναται να μας επιβάλει σιγή επ' αυτού. Ούτε είναι δυνατόν, φυσικά, η Ελλάδα να θέσει υπό την κρίση άλλης χώρας, τα μέσα με τα οποία θα θωρακίσει ρητά απειλούμενα αμυντικά τμήματα της επικράτειάς της» ανέφερε ο κ. Δένδιας.

Για το Πολεμικό Ναυτικό του 21ου αιώνα, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι «ενισχύεται στο πλαίσιο του νέου δόγματος αποτροπής» ενώ «οι σύγχρονες μεγάλες μονάδες του απελευθερώνονται από έναν αποκλειστικά χωρικό ρόλο».

«Το Ναυτικό αποκτά τη δυνατότητα να λειτουργεί ως δύναμη αποτροπής και ειρήνης στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Τα νέα πλοία, όπως οι φρεγάτες Belharra και οι Bergamini, διαθέτουν αυξημένη επιχειρησιακή ευελιξία και στρατηγική ισχύ. Ενισχύουν τη συνολική αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας. Συμμετέχοντας στην «Ασπίδα του Αχιλλέα», το Πολεμικό Ναυτικό εντάσσεται σε μια ενιαία, διακλαδική αρχιτεκτονική άμυνας, γεγονός που ενισχύει την ασφάλεια και στο Αιγαίο. Θα το ξαναπώ, γιατί αποτελεί εθνική κατάκτηση. Με τη συνεισφορά πρωτίστως των Ελλήνων και των Ελληνίδων, το 2030 θα έχουμε τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις που διέθετε ποτέ ο Ελληνισμός» εξήγησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Μιλώντας για το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι μέσω του Κέντρου «η καινοτομία ενσωματώνεται συστημικά πλέον στις Ένοπλες Δυνάμεις».

«Ήδη, καταρτίστηκαν συμβάσεις για την παραγωγή προϊόντων υψηλής επιχειρησιακής και οικονομικής αξίας, όπως είναι το σύστημα Κένταυρος, ενώ ενεργοποιήθηκαν για πρώτη φορά 18 εθνικά έργα έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας» εξήγησε.

«Το 2026 το ΕΛΚΑΚ θα προχωρήσει σε συμπράξεις με πανεπιστήμια, start-ups και ιδιωτικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας» είπε και συμπλήρωσε: «Η στόχευση είναι σαφής: drones, αντί-drone συστήματα, κυβερνοάμυνα, δορυφορικές εφαρμογές και άλλα σύγχρονα μέσα, προσαρμοσμένα στις πραγματικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και όχι απλώς θεωρητικά σχήματα. Και φυσικά, με ισχυρό αποτύπωμα στην εθνική οικονομία και στην αξιοποίηση του σπουδαίου επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού που βρίσκεται εντός και εκτός της Ελλάδας».

Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με το εάν ο λόγος που εκφέρει ο κ. Δένδιας για τα εθνικά, υποκρύπτει και την πρόθεσή του στο μέλλον να διεκδικήσει την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Δένδιας ξεκαθάρισε: «Η συζήτηση είναι χρήσιμη όταν εστιάζεται στην ουσία των πολιτικών επιλογών και όχι σε σενάρια, και μάλιστα στην κρίσιμη συγκυρία που διανύουμε».

Και συνέχισε τονίζοντας: «Οι μικρότητες και η βουλιμία της εξουσίας δεν με αφορούν. Έχοντας πλήρη αίσθηση της απόστασης από το 2ο Δημοτικό Σχολείο της Κέρκυρας μέχρι τη θέση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, αισθάνομαι υπερπλήρης. Ο δημόσιος λόγος και η στάση μου διαμορφώνονται από το συνταγματικό μου καθήκον και τη συναίσθηση εθνικής ευθύνης».

Δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι η παρούσα συγκυρία «είναι ιδιαίτερα απαιτητική (για την κυβέρνηση), με διεθνή αστάθεια, έντονες κοινωνικές πιέσεις και άλλα πολλά».

«Ως κυβέρνηση οφείλουμε να κινηθούμε με σοβαρότητα, συνδυάζοντας την αποτελεσματικότητα με την επιδίωξη ευρύτερων συναινέσεων. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας στους θεσμούς και η κοινωνική συνοχή, περνάνε πλέον μέσα από κρίσιμες μεταρρυθμίσεις» ανέφερε.

«Η υπέρβαση των διαχρονικών παθογενειών που αναδεικνύονται, η ισονομία, η κοινωνική δικαιοσύνη και η αναβάπτιση στις εθνικές αξίες, είναι στοιχήματα που έχουμε βάλει και οφείλουμε να κερδίσουμε. Και επιλογές που έγιναν στο παρελθόν, ίσως πρέπει σήμερα υπό το κράτος των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, να αναθεωρηθούν. Μπορούμε, και είμαι βέβαιος γι' αυτό, να επανασυσπειρώσουμε την κοινωνική μας βάση και να θέσουμε στο περιθώριο δυνάμεις λαϊκισμού και διχασμού» πρόσθεσε.

«Το υπόδειγμα των μεταρρυθμίσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις, μπορεί να λειτουργήσει ως ενάρετο υπόδειγμα για το σύνολο του Δημόσιου Τομέα. Με εξοικονομήσεις πόρων, οι οποίες επιστρέφουν ως μέρισμα στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και ως αυξήσεις μισθών. Με την αντιμετώπιση του Στεγαστικού Προβλήματος, με το μεγάλο Οικιστικό Πρόγραμμα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (κατασκευής 10.500 κατοικιών και εκσυγχρονισμό άλλων 7.000 κατοικιών). Αλλά και με τη μάχη κατά της ακρίβειας, (με την ομογενοποίηση των Στρατιωτικών Πρατηρίων και την Ενιαία Διακλαδική Διοίκηση για τον εφοδιασμό τους, με στόχο το «καλάθι της στρατιωτικής οικογένειας» να καταστεί μεσοσταθμικά 20- 23% φθηνότερο), την ενίσχυση της μητρότητας (με τη δημιουργία Μαιευτικών Κλινικών σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία), τη φροντίδα για τα παιδιά (με την κατασκευή βρεφονηπιακών σταθμών και τα Κέντρα Ειδικής Φροντίδας Παιδιών), όπως και με τη βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αλλά και με αρκετές άλλες ριζικές αλλαγές και στοχευμένες προσαρμογές στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις, σε όλα τα επίπεδα, με το πρόταγμά μας να είναι το εθνικά ωφέλιμο» ανέλυσε ο υπουργός.

Για τις κατά καιρούς τοποθετήσεις των πρώην πρωθυπουργών που προέρχονται από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας (Κ. Καραμανλή και Α. Σαμαρά) αλλά και προσώπων, όπως ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο κ. Δένδιας σχολίασε: «Οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν μέρος του δημόσιου διαλόγου και αντιμετωπίζονται με τον δέοντα θεσμικό σεβασμό. Η ιστορική εμπειρία έχει τη σημασία της και πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, καθώς ενδυναμώνει την εθνική θέση. Πάντα βεβαίως η ευθύνη των αποφάσεων αφορά την εκλεγμένη κυβέρνηση. Η παράταξή μας υπήρξε πάντοτε πολυσυλλεκτική, αλλά σαφώς διαρθρωμένη κυρίως από ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό και αξιακό πλαίσιο που καθορίζει και την κυβερνητική μας πρακτική».

Για τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «ορίζεται από το καταστατικό της ως κόμμα αρχών, όχι ως συνασπισμός άσκησης κυβερνητικής εξουσίας».

«Οι μονοκομματικές κυβερνήσεις», είπε, «δεν είναι δόγμα». «Έχουν αποδειχθεί όμως εργαλείο σταθερότητας, καθώς διαθέτουν "καθαρή" λαϊκή εντολή. Το κρίσιμο στοιχείο δεν είναι ο αριθμός των κομμάτων που συμμετέχουν σε μια κυβέρνηση, αλλά η ικανότητα να λαμβάνει αποφάσεις και να υλοποιεί πολιτικές με συνέπεια. Σε περιόδους έντονων προκλήσεων, όπως αυτή που διανύουμε, η χώρα χρειάζεται καθαρές αποφάσεις και αποτελεσματικές πολιτικές, όχι θολές ισορροπίες» ξεκαθάρισε.

Για τη θέση που έχει λάβει η Ελλάδα στο ζήτημα της αμερικανικής παρέμβασης στη Βενεζουέλα, ο κ. Δένδιας ανέφερε: «Η Ελλάδα έχει εκφραστεί θεσμικά μέσω της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία έχει συνυπογράψει, και κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Για τη χώρα μας σταθερή προτεραιότητα αποτελεί ο απόλυτος σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου, η αποτροπή περαιτέρω αποσταθεροποίησης και η προώθηση μιας ειρηνικής και δημοκρατικής μετάβασης, με πλήρη σεβασμό στη βούληση του λαού της Βενεζουέλας και την προστασία των Ελλήνων πολιτών που διαμένουν εκεί».

