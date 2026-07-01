Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σενάρια για ολιγόωρη επίσκεψη Ρούμπιο ή Χέγκσεθ στην Αθήνα πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

Σύμφωνα με τον Μ. Ιγνατίου, πιο πιθανή είναι μια στάση του Αμερικανού υπουργού Άμυνας – Ο Μάρκο Ρούμπιο επιδιώκει να επισκεφθεί την Ελλάδα για τη σύνοδο «3+1»

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ρούμπιο Χέγκσεθ

Σενάρια για ολιγόωρη επίσκεψη στην Αθήνα είτε του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είτε του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα (7-8 Ιουλίου), βρίσκονται στο τραπέζι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μιχάλη Ιγνατίου.

Όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη από τον Λευκό Οίκο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα πραγματοποιήσει στάση στην Ελλάδα μετά την επίσκεψή του στην Τουρκία.

«Με τα σημερινά δεδομένα δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό από τον Λευκό Οίκο ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα επισκεφθεί την Ελλάδα μετά την Τουρκία», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί ούτε η διμερής συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν, την οποία, όπως είπε, η τουρκική πλευρά επιδιώκει «με νύχια και με δόντια».

Πιο πιθανή η επίσκεψη Χέγκσεθ

Αναφερόμενος στα σενάρια για επίσκεψη στην Αθήνα υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου, ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ εκτίμησε ότι περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ. «Πιο πολύ βλέπω τον Χέγκσεθ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Μιχάλης Ιγνατίου σημείωσε ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας επιθυμεί να επισκεφθεί την Ελλάδα για τη σύνοδο του σχήματος «3+1» μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ωστόσο, όπως επισήμανε, παραμένει ανοιχτό αν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για να ολοκληρωθούν οι προετοιμασίες μιας τέτοιας συνάντησης.

«Ο Ρούμπιο θέλει να έρθει στην Ελλάδα για τη Σύνοδο του 3+1. Δεν ξέρω όμως αν προλαβαίνουν να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες. Άλλωστε, για τη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας στο ίδιο σχήμα χρειάστηκαν περίπου 9 μήνες προετοιμασίας», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μάρκο Ρούμπιο Πιτ Χέγκσεθ ΝΑΤΟ Μιχάλης Ιγνατίου ΗΠΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark

Απόρρητο