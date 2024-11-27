ΠΑΣΟΚ: Ναι σε αμφίπλευρη διεύρυνση, όχι σε «γυρολόγους»

Στη Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζουν την αυτόνομη αντιπολιτευτική πορεία και οι μηχανές δουλεύουν στο φουλ, ενόψει και της μετωπικής στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό, με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο ρόλο του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Το μότο είναι το ΠΑΣΟΚ παντού και επιχειρείται γείωση με την κοινωνία γι’ αυτό και στις συσκέψεις των στελεχών πρωταγωνιστούν οι συζητήσεις για την ακρίβεια, την οικονομία και τα εργασιακά ζητήματα.

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν ότι το ΠΑΣΟΚ στοχεύει στην αμφίπλευρη διεύρυνση και ότι το κάλεσμα αφορά πρωτίστως τους προοδευτικούς πολίτες που αναζητούν ένα ιδεολογικό σπίτι. Όσον αφορά για στελέχη και βουλευτές άλλων κομμάτων, όπως του ΣΥΡΙΖΑ, οι περισσότεροι εκτιμούν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ενταχθούν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στην υπάρχουσα κοινοβουλευτική περίοδο.

Η κόκκινη γραμμή σε κάθε περίπτωση αφορά στελέχη που έχουν πληγώσει την παράταξη και έχουν λειτουργήσει ως «γυρολόγοι». Όσοι όμως επιθυμούν να βάλουν βάση για την επόμενη βουλή ως υποψήφιοι με το πράσινο ψηφοδέλτιο, θα μπορούσαν να συμμετέχουν ως μέλη στις πολιτικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ. Το Πολιτικό συνέδριο του κινήματος τοποθετείται στην Άνοιξη ενώ θα ακολουθήσει και το Οργανωτικό αρχές καλοκαιριού ή Φθινοπώρου.

Όσον αφορά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, δεν υπάρχει ημερήσια διάταξη, αλλά σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη τα θέματα του κράτους δικαίου, των θεσμών, της ακρίβειας, της καθημερινότητας θα είναι στο επίκεντρο της ατζέντας που θα βάλει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

