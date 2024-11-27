Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2023 παραδόθηκε στον Τασούλα

Την Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2023 υπέβαλε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνο Τασούλα, η Πρόεδρος του ανώτατου δημοσιονομικού δικαστηρίου Σωτηρία Ντούνη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Βουλής, «πλούσιο έργο διετέλεσε το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά το 2023, συμπληρώνοντας 190 έτη λειτουργίας, εκδίδοντας 12.681 αποφάσεις, πράξεις και πρακτικά που αφορούν σε 87.976 αιτήσεις παροχής δικαστικής προστασίας». Όπως ανέφερε η κ. Ντούνη, «μέσω της συγκεκριμένης Έκθεσης σηματοδοτείται η έναρξη μιας νέας εποχής, διότι όχι μόνον εκπονείται υπό το καθεστώς ισχύος του νέου οργανικού νόμου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αλλά επιτυγχάνεται πλέον και η έγκαιρη έκδοσή της, ούτως ώστε τα πορίσματά της να είναι επίκαιρα κατά τον χρόνο δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης».

Για το σκοπό της Έκθεσης αυτής, η Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξήγησε ότι είναι διττός. «Κατά πρώτον, αποσκοπεί στην ενημέρωση των πολιτών για τη δραστηριότητα του Δικαστηρίου και στη λογοδοσία του Σώματος προς τους πολίτες. Κατά δεύτερον, φιλοδοξεί να επιτελέσει παιδευτικό και αποτρεπτικό ρόλο μέσω της ανάδειξης πλημμελειών που διαπιστώθηκαν στη δημόσια διαχείριση». Παράλληλα, αποτελεί μέσο διαλόγου με τη νομική κοινότητας της χώρας, καθώς συνοψίζει τα κρισιμότερα πορίσματα στην εξέλιξη της νομολογίας του Δικαστηρίου.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο άσκησε δικαιοδοτικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, ανάμεσα σ' άλλα, για την επιτάχυνση εκδίκασης συνταξιοδοτικών υποθέσεων δια νεοεισαχθείσας διαδικασίας, για τον απολογισμό και ισολογισμό Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των άλλων ΝΠΔΔ, για τη διασφάλιση του κράτους δικαίου στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα αναφορικά με την πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών, το δημόσιο χρέος, τους κινδύνους με έμφαση στις Τράπεζες, κ.λπ.

Ένα μέρος της Έκθεσης αναφέρεται στις γνωμοδοτήσεις του Δικαστηρίου, όπου εκεί αναπτύσσονται αυτές που αφορούν στη χορήγηση ειδικής σύνταξης στους παθόντες του πρόσφατου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη και στις οικογένειες των θανόντων, στα κίνητρα απασχόλησης των εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχων λόγω γήρατος και αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ και στην αύξηση των ανώτατων ορίων οφειλών που μπορούν να διακανονιστούν.

Ο Πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας ευχαρίστησε για την ενημέρωση και ευχήθηκε να είναι τόσο δημιουργικό και εμπεριστατωμένο το έργο του ανώτατου Δικαστηρίου και το επόμενο έτος προς όφελος της δημοσιονομικής λειτουργίας του κράτους και των πολιτών του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

