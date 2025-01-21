Η αχρείαστη συζήτηση για συνεργασίες άναψε «φωτιές» στο ΠΑΣΟΚ

Του Αντώνη Αντζολέτου

Στο ΠΑΣΟΚ κατάφεραν να γίνουν «άνω κάτω» για ένα θέμα το οποίο δεν αφορά την επικαιρότητα. Οι συνεργασίες δεν είναι κάτι που απασχολεί τον Νίκο Ανδρουλάκη ο οποίος σε συνέντευξη του στον ΣΚΑΪ είχε περιγράψει τι μπορεί να γίνει σε περίπτωση που το κόμμα του δεν πετύχει την αυτοδυναμία στις επόμενες κάλπες. Τα περί συμπορεύσεων με δυνάμεις όπως το ΜέΡΑ25, το Κίνημα Δημοκρατίας, ή η Πλεύση Ελευθερίας για τα οποία απάντησε ο Παύλος Γερουλάνος μπέρδεψε ακόμα πιο πολύ τις γραμμές. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έσπευσε να αναδιπλωθεί δηλώνοντας στα Παραπολιτικά FM: «τους ρωτήσατε αυτούς τι λένε για μας; Θεωρείτε δυνατό να συζητάμε για μία συγκυβέρνηση με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μιλήσει έτσι για το ΠΑΣΟΚ; Δε το θέλουν το ΠΑΣΟΚ. Δεν το ήθελαν ποτέ».

Η Νάντια Γιαννακοπούλου είχε μιλήσει για προσωπικές θέσεις όσων μιλούν για συνεργασίες με αποτέλεσμα η κυβέρνηση, αλλά και η Νέα Δημοκρατία να πάρουν τις καλύτερες «πάσες» τις τελευταίες ημέρες ταυτίζοντας τη Χαριλάου Τρικούπη με την Κουμουνδούρου. «Ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ, παίρνεις ΣΥΡΙΖΑ», έλεγαν με απλά λόγια από την πλειοψηφία και φούντωναν ακόμα πιο πολύ τη «φωτιά». Η τακτική αυτή είναι γνωστή με την κυβερνώσα παράταξη να προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να απευθυνθεί στους μετριοπαθείς ψηφοφόρους του κέντρου.

«Είναι θεμιτή φιλοδοξία μας να είμαστε πρώτοι, γι' αυτό το βασικό νόημα είναι όποιος πολίτης θέλει να απαλλαγεί η χώρα και η κοινωνία από μία κοινωνικά μεροληπτικά κυβέρνηση έχει μία επιλογή, το ΠΑΣΟΚ», ανέφερε χθες στο MEGA o Κώστας Τσουκαλάς, ενώ είχε προηγηθεί την Κυριακή η τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη στον ΣΚΑΪ που επιχείρησε να λήξει το θέμα: «Επειδή ο κ Τασούλας και η επιλογή είναι βαθιά αντιθεσμική και γυρνάει ο Μητσοτάκης την πλάτη στο κέντρο προσπαθεί να φτιάξει έναν νέο “μπαμπούλα” να πει ψηφίζεις Ανδρουλάκη σου βγαίνει Βαρουφάκης, αν είναι δυνατόν. “Μπαμπούλας” δεν υπάρχει ψηφίζεις ΠΑΣΟΚ θα έχεις ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Όταν έρθει η ώρα δεσμεύομαι στον ελληνικό λαό ότι στο δικό μου υπουργικό συμβούλιο αν ο λαός μου δώσει την εντολή να σχηματίσω κυβέρνηση δεν θα είναι ούτε ακροδεξιοί ουτε δραχμιστές».

Τη Δευτέρα ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών είχε επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη και όπως όλα δείχνουν η κόντρα θα συνεχιστεί: «Προσπάθησε χθες να μαζέψει τα ασυμμάζευτα. Νομίζω τα έκανε χειρότερα. Τα ίδια του τα στελέχη έχουν αναφερθεί σε μια σειρά από κόμματα των εντός πολλών εισαγωγικών προοδευτικών δυνάμεων ως συνομιλητές του ΠΑΣΟΚ. Το μόνο κόμμα που δεν έχουμε ακούσει ακόμα από στελέχη του ΠΑΣΟΚ ως πιθανό συνομιλητή είναι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Και φταίει η κυβέρνηση;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από το ΠΑΣΟΚ, αφού έβαλαν το «αυτογκόλ», υποστηρίζουν πως εντέχνως η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να στρέψει αλλού τη κουβέντα από την ψηφοφορία του Σαββάτου στην Ολομέλεια για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να ανέλθει δημοσκοπικά η περιχαράκωση του κέντρου αποτελεί προτεραιότητα για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ζητούμενο για τη Χαριλάου Τρικούπη είναι η δημοσκοπική άνοδος κάτι που δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Θέλουν να δείξουν σύντομα πως τα όρια του κόμματος είναι πολύ υψηλότερα και μπορούν να ξεπεράσουν το 20%. Η επιλογή του Τάσου Γιαννίτση δεν ήταν τυχαία. Αρκετοί στη Χαριλάου Τρικούπη ένιωσαν πως με τον επικήδειο που εκφώνησε ο πρωθυπουργός στην κηδεία του Κώστα Σημίτη επιχείρησε να λάβει μέρος της «πίτας» του εκσυγχρονιστικού μπλοκ του ΠΑΣΟΚ που παραμένει ζωντανό. Ούτε με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ εκτιμάται πως θα μπορούσε να είχε συμφωνήσει, καθώς σε αυτή την περίπτωση άπαντες θα προδίκαζαν μια μελλοντική συνεργασία με την Κουμουνδούρου. Το Μαξίμου δε, ακόμα πιο επίμονα θα επιχειρούσε να ταυτίσει τα δυο κόμματα.

