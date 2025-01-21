Η Αθήνα και η νέα εποχή Τραμπ

Της Δώρας Αντωνίου

Τα πρώτα δείγματα γραφής της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ μετά την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του, χθες, αναμένει η Αθήνα. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχάρη τον κ. Τραμπ βάζοντας το πλαίσιο της θεώρησης της ελληνικής πλευράς: «Θερμά συγχαρητήρια στον Ντόναλντ Τραμπ για την ορκωμοσία του ως ο 47ος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ελλάδα δεσμεύεται στην ισχυρή στρατηγική μας συνεργασία και προσβλέπει στη συνεργασία με τη διοίκησή σας για την προώθηση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της κοινής ευημερίας», ανάφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Heartfelt congratulations to @realDonaldTrump on being sworn in as the 47th President of the United States. Greece is committed to our strong strategic partnership and looks forward to working with your administration to advance security, stability, and shared prosperity. January 20, 2025

«Δεν είμαστε φοβικοί, περιμένουμε να δούμε πως θα προχωρήσει και κινούμαστε με βάση και τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο Ε.Ε., ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν την Οικονομία» αναφέρει στέλεχος του Μεγάρου Μαξίμου, όσον αφορά τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η ανάληψη καθηκόντων από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Το δείγμα γραφής που αναμένει η Αθήνα αφορά και στην οριστικοποίηση του επιτελείου του κ. Τραμπ. Από τις επιλογές σε πρόσωπα θα κριθούν πολλά εκτιμούν κυβερνητικά στελέχη, καθώς μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να θεωρείται παρορμητικός και απρόβλεπτος, ωστόσο οι άνθρωποι που θα βρεθούν σε θέσεις κλειδιά στη δομή της νέας ηγεσίας και της διοίκησης σίγουρα θα επηρεάσουν τη διαμόρφωση της πολιτικής που θα ακολουθηθεί.

Η ελληνική πλευρά εκτιμά ότι τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί εμβάθυνση και αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, η οποία αποτυπώνεται σε μια πολύπλευρη συνεργασία. Ιδιαίτερα σε γεωπολιτικό επίπεδο, δεδομένων των προκλήσεων στην ευρύτερη περιοχή, είναι σημαντικό ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας και ως αξιόπιστος συνομιλητής σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογραμμίζεται ότι πέρα από τις κοινές αξίες ανάμεσα στις δύο χώρες, υπάρχουν και κοινές γεωπολιτικές προτεραιότητες. Ακόμα και στο ζήτημα της αύξησης των αμυντικών δαπανών των χωρών - μελών του ΝΑΤΟ, που έχει τεθεί από αμερικανικής πλευράς, η χώρα μας έχει από τις υψηλότερες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Από την κυβέρνηση εκφράζεται η πεποίθηση ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν θα επηρεαστούν, ακριβώς εξαιτίας του στρατηγικού χαρακτήρα τους, που υπερβαίνει το πλαίσιο της αλλαγής ηγεσίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, έθεσε το πλαίσιο της προσέγγισης της Αθήνας, υπογραμμίζοντας: «Η Ελλάδα υποδέχεται τη δεύτερη θητεία Τραμπ με την εντελώς αντίθετη εικόνα σε σχέση με αυτή που είχε την πρώτη θητεία, που συνέπεσε με τα πολύ δύσκολα χρόνια της «υπερήφανης διαπραγμάτευσης». Τότε που η Ελλάδα ήταν παρίας της Ευρώπης και αναζητούσε κάθε χώρα τρόπους για να μη γίνει Ελλάδα.

Τώρα η Ελλάδα είναι μια εξαίρεση σταθερότητας και προόδου, – με τα πολλά ακόμα που πρέπει να κάνει για να φτάσει στο επίπεδο που θέλουν οι πολίτες, που δικαιολογημένα ζητούν περισσότερα- σε μια Ευρώπη ταραχών, αβεβαιότητας και σε έναν κόσμο στον οποίο έχουν διαμορφωθεί εντελώς διαφορετικά δεδομένα. Εμείς έχουμε καταφέρει μέσα σε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, πολέμων, πρωτοφανών κρίσεων, με πάρα πολλά προβλήματα των πολιτών που πρέπει να λύσουμε ακόμη, να είμαστε μία χώρα που έχουμε ενισχυθεί αμυντικά, διπλωματικά, να πρωταγωνιστούμε σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πολλές από αυτές τις επιτυχίες μας να έχουν μεταφραστεί σε καλύτερες ειδήσεις για τους πολίτες. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είμαστε στο σημείο που θέλουμε να φτάσουμε. Έχουμε ακόμη δρόμο. Γιατί είναι η διπλωματία πολύ σημαντική διάσταση, είναι η αμυντική θωράκιση πολύ σημαντική επίσης. Να θυμίσω ότι αυτά τα οποία έχει καταφέρει η Ελλάδα – και σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών- αμυντικά είναι πλέον ζητούμενα για τις γειτονικές μας χώρες ενώ πριν από λίγα χρόνια ίσχυε το αντίθετο».

