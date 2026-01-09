Της Δέσποινας Βλεπάκη

Πυρά εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ για την απόφαση της ΔΕΗ να απαγορεύσει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της μονάδας «Πτολεμαΐδα V» και να συζητήσει με τους εργαζόμενους, με το αιτιολογικό των επιχειρησιακών λόγων. Για φίμωση κάνουν λόγο από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη.

«Με αστεία προσχήματα οι εντολοδόχοι της κυβέρνησης στη ΔΕΗ νομίζουν ότι θα φιμώσουν την αξιωματική αντιπολίτευση και θα εμποδίσουν την ανάδειξη των ζητημάτων και τη λογοδοσία ενώπιον του ελληνικού λαού», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Το θέμα τέθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με τον Παύλο Μαρινάκη να σχολιάζει δηκτικά:

«Ναι, γιατί αν πάει ο κ. Ανδρουλάκης στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα αλλάξει ο ρους της ελληνικής και της παγκόσμιας ιστορίας. Ας είμαστε σοβαροί. Προφανώς, η ΔΕΗ απάντησε για κάποιους καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Ούτε έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα η διοίκηση της ΔΕΗ να την κατηγορήσει κανείς, ότι "πολεμάει" κάποιο συγκεκριμένο κόμμα».

Μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε εκτός τόπου και χρόνου όσους διακινούν σενάρια ότι αυτή η απόφαση της ΔΕΗ έγινε κατόπιν εντολών του Μαξίμου.

«Δεν έχω ίδια αντίληψη για τους λόγους που απάντησε έτσι. Θα ρωτήσω το αρμόδιο υπουργείο και τη Διοίκηση της ΔΕΗ, για να έχετε και πιο αναλυτική ενημέρωση, αλλά όποιος πιστεύει ότι αυτό έγινε κατόπιν εντολών του Μεγάρου Μαξίμου ή συνολικά της κυβέρνησης, νομίζω ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου». τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης περιοδεύει από σήμερα στη Δυτική Μακεδονία και μάλιστα η απόφαση που ελήφθη είναι να βρεθεί στην πύλη της μονάδας της ΔΕΗ «Πτολεμαΐδα V» και να συζητήσει με εργαζόμενους, μετά την απαράδεκτη - όπως σημειώνουν από τη Χαριλάου Τρικούπη - απαγόρευση εκ μέρους της διοίκησης της ΔΕΗ να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις.

Στη συνέχεια θα συναντηθεί με νέους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και την εστίαση, ενώ το απόγευμα θα επισκεφθεί το κέντρο της Φλώρινας.

Το Σάββατο θα συναντηθεί με πολίτες στην κεντρική αγορά της Καστοριάς και το μεσημέρι θα συζητήσει με αυτοδιοικητικούς και στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Την Κυριακή ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της εξόρμησης με σύνθημα «ΠΑΣΟΚ ΠΑΝΤΟΥ» θα μιλήσει στην Περιφερειακή Συνδιάσκεψη Δυτικής Μακεδονίας του ΠΑΣΟΚ στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κοίλα Κοζάνης.

Πηγή: skai.gr

