ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να δώσει δίκαιη λύση στους συνταξιούχους

Να δώσει λύση η κυβέρνηση στους συνταξιούχους καλεί το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με αφορμή την απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου για τις συντάξεις.

«Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο παρέπεμψε στην απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έχει ήδη δικαιώσει τους συνταξιούχους που είχαν προσφύγει δικαστικά για τις περικοπές σε δώρα και επικουρικές συντάξεις του 11μήνου από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του και συνεχίζει:

«Η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει άμεσα λύση στο θέμα και να μην εξαναγκάζει τους συνταξιούχους που έχουν προσφύγει έως τις 21 Ιουλίου του 2020, σε περιττά δικαστικά έξοδα για νομικά ζητήματα που έχουν ήδη κριθεί τελεσίδικα υπέρ τους».

«Υπενθυμίζουμε την εξαπάτηση που βίωσαν όσοι συνταξιούχοι εμπιστεύθηκαν τις υποσχέσεις της κυβέρνησης για ενιαία πολιτική απόφαση για το σύνολο των συνταξιούχων και δεν προσέφυγαν δικαστικά, με αποτέλεσμα να μην τους καλύπτει η δικαστική απόφαση και να μην έχουν πλέον το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης δεν μπορεί να εφαρμόζονται à la carte», καταλήγει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης,



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.