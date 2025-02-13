Λιβάνιος στον ΣΚΑΪ 100,3: Και ηλεκτρονικά η ψήφος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028

Ηλεκτρονικά θα μπορούν να ψηφίζουν οι πολίτες στην Ελλάδα αλλά και όσοι διαμένουν στο εξωτερικό, στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028, όπως αποκάλυψε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος.

Όπως διευκρίνισε την άνοιξη θα παρουσιαστεί όλο το θεσμικό πλαίσιο αλλαγής του εκλογικού νόμου στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Λιβάνιος δήλωσε ότι με τη διαγραφή των 441.000 ψηφοφόρων από τους εκλογικούς καταλόγους θα εντοπίζεται πιο σωστά και καθαρά το ποσοστό αποχής.

Όπως ανέφερε πρόκειται για ψηφοφόρους άνω των 80 ετών που είτε έχουν αποβιώσει είτε ζουν στο εξωτερικό και δεν καταθέτουν φορολογική δήλωση ή δεν διαθέτουν ελληνικό διαβατήριο.





