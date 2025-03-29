Σβίγκου: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα βγει πιο δυνατός από το συνέδριό του

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα βγει πιο δυνατός από το συνέδριό του, διαβεβαίωσε στην ομιλία της στην Κεντρική Επιτροπή η γραμματέας, Ράνια Σβίγκου, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και στις δυνάμεις που συμβάλλουν στο αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο.

«Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια του Γενάρη και του Φλεβάρη έχουν αλλάξει ραγδαία το πολιτικό σκηνικό», ανέφερε η Ράνια Σβίγκου και πρόσθεσε: «Ο λαός απαιτεί, αλήθεια, Δικαιοσύνη, απόδοση ευθυνών για το εθνικό έγκλημα στα Τέμπη. Ο πρωθυπουργός, πιστός στις εκτροπές, απαντά με μια ακόμα εκτροπή με την προανακριτική για Τριαντόπουλο. Ο Κ. Μητσοτάκης, η ΝΔ και οι βουλευτές της καταπατούν το Σύνταγμα, τους Νόμους, τον Κανονισμό της Βουλής, για να διασωθούν. Δεν θα τους σώσει καμία διορισμένη από την κυβέρνηση ηγεσία της Δικαιοσύνης».

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι «είναι καθήκον μας να παλέψουμε πολύ σκληρά για να μην επικρατήσει η αντιπολιτική και η αποστασιοποίηση από τα κοινά και την πολιτική. Να μην κερδίσει έδαφος, ούτε η ψευδεπίγραφη διαμαρτυρία, ούτε ο δήθεν αντισυστημισμός. Γιατί ο Κ. Μητσοτάκης δεν φοβάται ούτε τον Βελόπουλο, που με την ψήφο του άλλαξε τις Ανεξάρτητες Αρχές πριν λίγους μήνες. Ούτε φυσικά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, το επίτιμο μέλος του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου, που κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα και την κυβέρνηση της Αριστεράς, με επιχειρήματα κλεμμένα από την Ομάδα Αλήθειας. Αυτό που φοβάται είναι το τεράστιο κύμα της κοινωνικής αντιπολίτευσης που βρέθηκε στα συλλαλητήρια, να γίνει ένα ρεύμα προοδευτικής ανατροπής. Επειδή οι πολίτες γνωρίζουν καλά πως το σύστημα που στηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ισχυρό, θέλουν την όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη συσπείρωση των δημοκρατικών δυνάμεων».

'Ασκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ λέγοντας: «Απέναντι λοιπόν, στο αίτημα των προοδευτικών πολιτών και απέναντι στην κοινωνική αναγκαιότητα της σημερινής περιόδου, δεν χωράνε ούτε μικροκομματικοί εγωισμοί, ούτε διαγκωνισμοί, ούτε τα 'μαθηματικά' του κ. Ανδρουλάκη».

Πηγή: skai.gr

