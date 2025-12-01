ΠΑΣΟΚ για SAFE: Πολιτικό βέρτιγκο του κ. Μαρινάκη

Επίθεση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, με αφορμή την τοποθέτησή του για το SAFE εξαπολύει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Πιο αναλυτικά αναφέρει:

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σήμερα μας «πληροφόρησε» ότι …πήγε κουβά η κατηγορηματική τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ για μη συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας.

Μάλλον βρίσκεται σε πολιτικό βέρτιγκο, γιατί το ΠΑΣΟΚ και ο Πρόεδρος του Νίκος Ανδρουλάκης ήταν εξαρχής αντίθετοι στη συμμετοχή της στο SAFE.

Αντίθετα, ήταν η κυβέρνηση εκείνη που άφηνε παράθυρο συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα -που ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Ν. Δένδιας χαρακτήριζε “κερκόπορτα”-, αν η γειτονική χώρα άρει το casus belli.

Πού δικαιώθηκε η στρατηγική τους; Ή μήπως η Τουρκία δεν συμμετέχει ήδη στην αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης μέσω ιδιωτικών συμπράξεων;



Με μια φράση: η εξωτερική πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να εξαντλείται σε ευφυολογήματα και εύκολες κορώνες. Η Κυβέρνηση καλείται να σταματήσει να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση στα πάντα, και να διαχειριστεί τις ευθύνες της, όσο βρίσκεται ακόμη σε αυτή τη θέση».

