ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: «Ανάληψη πολιτικής ευθύνης χωρίς παραίτηση, είναι λόγια του αέρα»

«Ο κ. Λαζαρίδης που έως προχθές παρίστανε τον προσβεβλημένο και επιτίθετο σε όποιον έθετε ερωτήματα, χθες αποδέχθηκε πλήρως τους ισχυρισμούς του ΠΑΣΟΚ ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα πρόσληψης και μάλιστα ζήτησε να του καταλογισθούν εντόκως τα ποσά που έλαβε αχρεωστήτως», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής.

«Ζήτησε δηλαδή ό,τι ακριβώς καλούσαμε να κάνει το Υπουργείο Παιδείας με την ανακοίνωση μας την Τέταρτη», σημειώνεται.

«Προφανώς, του διαμηνύθηκε πως έρχεται βαρύς ο πέλεκυς», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Ανάληψη πολιτικής ευθύνης με παράλληλη αναγνώριση ζημίας του δημοσίου που σημειωτέον αν δεν είχε περάσει η πενταετής παραγραφή θα είχε και ποινική διάσταση, χωρίς να συνοδεύεται από παραίτηση, είναι λόγια του αέρα», επισημαίνεται.

«Ο πρωθυπουργός οφείλει να αποπέμψει τον υφυπουργό του που ζημίωσε δύο φορές το δημόσιο», τονίζεται.

«Μην προκαλείτε άλλο τους πολίτες με την αλαζονεία, την αναξιοκρατία και τον πελατειασμό της κυβέρνησης σας», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

