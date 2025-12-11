Για «άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης, κάθε φορά που ο έλεγχος φτάνει στην αυλή του Μεγάρου Μαξίμου», κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σχετικά με την παρουσία του Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι «σε αγαστή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ο Γιώργος Ξυλούρης, εκ των πρωταγωνιστών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής στις ερωτήσεις των βουλευτών». Σχολιάζει ότι «μάλιστα ήταν τέτοια η ευθυγράμμιση προκειμένου να μην υποχρεωθεί να μιλήσει για τις σχέσεις του με τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας και τις πολιτικές πλάτες με τις οποίες άνοιγαν οι πόρτες του Οργανισμού, σταματούσαν οι έλεγχοι και μιλούσε απευθείας με κορυφαίους κρατικούς αξιωματούχους, που ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, ανέλαβε να επιχειρηματολογήσει γιατί ο κ. Ξυλούρης δεν πρέπει να απαντά, αλλά να σιωπά στις ερωτήσεις».

Το ΠΑΣΟΚ διερωτάται «τι απέγιναν άραγε οι προειδοποιήσεις του κ. Ξυλούρη ότι φέρνει φορτωτή με φακέλους και θα κάνει πολλούς να τρέχουν …μαραθώνιο; Πώς άλλαξε γνώμη;», για να σημειώσει πως πρόκειται για «άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης, κάθε φορά που ο έλεγχος φτάνει στην αυλή του Μεγάρου Μαξίμου». Προσθέτει ότι «είναι νωπές εξάλλου οι αποκαλύψεις του κ. Τρίμπαλη -αχυράνθρωπου της εταιρείας Krikel που εμπλέκεται με το Predator- ότι πριν καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή του 2023 για τις υποκλοπές είχε πάρει από πριν τις ερωτήσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για να …ξέρει τι να πει».

Πηγή: skai.gr

