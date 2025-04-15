Την πρώτη του συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Κώστα Τασούλα είχε σήμερα Μ. Τρίτη (15/4) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Ο πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας παρά τις αναταράξεις από τον εμπορικό πόλεμο των ΗΠΑ.

«Όλοι οι εμπορικοί πόλεμοι έχουν μόνο χαμένους. Ελπίζω ότι όσον αφορά τις σχέσεις ΗΠΑ-ΕΕ θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τους επόμενους 3 μήνες για μια εμπορική συμφωνία αμοιβαία ωφέλιμη, καθώς το εμπόριο ανάμεσα στους δύο είναι τόσο μεγάλο, που μια οποιαδήποτε διαταραχή θα είχε επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Αυτή η οικονομική αναταραχή καθιστά πιο σημαντική τη σταθερότητα της οικονομίας και τη δημοσιονομική ισορροπία. Αυτή είναι το θεμέλιο για όλες τις οικονομικές πολιτικές. Σε οποιαδήποτε περίοδο αναταραχής η πολιτική και οικονομική σταθερότητα καθίσταται ακόμα πιο σημαντικό ζητούμενο» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Όπως τόνισε, «οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί και συνεπείς, καθώς δεν γνωρίζει κανείς τις επιπτώσεις στους ρυθμούς της ανάπτυξης και την πορεία των δημοσιονομικών».

«Παρά ταύτα παραμένω αισιόδοξος, οι ενδείξεις για τη δυναμική της οικονομίας είναι όλες θετικές. Θετικά στοιχεία στις εξαγωγές το δίμηνο κάτι που βεβαιώνει ότι η εξωστρέφεια είναι μια πραγματικότητα και ο τουρισμός φαίνεται να έχει ξεκινήσει πολύ ενθαρρυντικά».

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη σημαντική απόφαση από την UNESCO να καθιερωθεί η 9η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. «Είναι σημαντική εξέλιξη που πιστοποιεί τη σημασία της πολιτιστικής διπλωματίας. Η ελληνική γλώσσα δεν ομιλείται από δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά έχει μια βαριά ιστορία που τονίζει την υποχρέωση ως προστάτες της να την αναδείξουμε και να τη διαδώσουμε».

Τασούλας: Έχουμε επιστροφή στον προστατευτισμό που μας πάει 100 χρόνια πίσω

«Το να συνεχίζονται δοκιμασμένες πρακτικές είναι χρήσιμο για την Ελλάδα όπου δεν συνηθίζονται τέτοιες συμπεριφορές. Η δύναμη της συνέχειας των καλών πρακτικών είναι σημαντική» σχολίασε, από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Τασούλας για την πρώτη συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Το πρόβλημα της δυσπροσαρμοστίας στον διεθνή στίβο αναδεικνύει την ανάγκη απίστευτα γρήγορης προσαρμοστικότητας στις συνθήκες. Έχουμε σημαντικές αλλαγές ως προς την αμφισβήτηση στο γεωπολιτικό πεδίο όπου αμφισβητείται η ισορροπία μετά το 1945 και στο οικονομικό έχουμε επιστροφή στον προστατευτισμό που μας πάει 100 χρόνια πίσω και όπως σωστά είπατε κάποιοι θα χάσουν έντονα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», είπε για τις διεθνείς εξελίξεις.

Όπως τόνισε «πρέπει η ΕΕ με ενιαία φωνή να αντιμετωπίσει το θέμα χωρίς αμηχανία, ένταση και εχθρότητα αλλά να εξηγηθεί πως μόνο να χάσουμε έχουμε και οι δύο πλευρές».

Χαρακτήρισε, δε, σημαντικό όπλο για τον πολιτισμό θυμίζοντας τις ομιλίες του Γιώργου Σεφέρη και του Οδυσσέα Ελύτη κατά τις ομιλίες τους όταν τους απονεμήθηκαν τα Νόμπελ Λογοτεχνίας αλλά και την ιστορική ομιλία του Ξενοφώντα Ζολώτα στη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης το 1959.

Ο διάλογος Μητσοτάκη - Τασούλα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλορίζικος.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Σας καλωσορίζω στο Προεδρικό Μέγαρο επισήμως γι’ αυτή την πρώτη ενημέρωση.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσω ευχόμενός σας και πάλι καλή δύναμη και καλή επιτυχία στη νέα σας θητεία. Είναι η πρώτη μας συνάντηση μετά την εκλογή σας. Όπως γνωρίζετε, και επί της προκατόχου σας είχαμε θεσμοθετήσει μία μηνιαία συνάντηση για μία συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, την οποία συνήθεια προσδοκώ να καθιερώσουμε και επί δικών σας ημερών.

Και αυτή η πρώτη μας συνάντηση λαμβάνει χώρα σε μία εποχή μεγάλων γεωπολιτικών, αλλά και οικονομικών αναταράξεων. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με έναν εμπορικό πόλεμο, ο οποίος ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, του οποίου τα αποτελέσματα ακόμα, μέχρι σήμερα, είναι απρόβλεπτα. Αλλά όλοι οι εμπορικοί πόλεμοι τελικά έχουν μόνο χαμένους και κανέναν κερδισμένο. Γι’ αυτό και ελπίζω ότι, τουλάχιστον όσον αφορά στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τους επόμενους τρεις μήνες για να διαπραγματευτούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο μία εμπορική συμφωνία, η οποία θα είναι αμοιβαία ωφέλιμη, καθώς το εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών είναι τόσο μεγάλο και τόσο πολυποίκιλο, που μία οποιαδήποτε διαταραχή του θα είχε σίγουρα αρνητικές επιπτώσεις και στην αμερικανική αλλά και στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Και θα σας έλεγα ότι αυτή η παγκόσμια οικονομική αναταραχή καθιστά ακόμα πιο σημαντική τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας και τη δημοσιονομική ισορροπία την οποία έχουμε πετύχει. Αυτή η δημοσιονομική ισορροπία είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζονται όλες οι οικονομικές μας πολιτικές. Και βέβαια, σε οποιαδήποτε περίοδο αναταραχής, το να υπάρχει οικονομική και πολιτική σταθερότητα καθίσταται ακόμα πιο σημαντικό ζητούμενο των καιρών.

Έχω πει πολλές φορές ότι έχω εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και ότι θεωρώ ότι οι καλύτερες μέρες είναι ακόμα μπροστά μας. Από την άλλη, οφείλουμε να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί και συνεπείς, καθώς κανείς δεν γνωρίζει τις επιπτώσεις αυτής της παγκόσμιας οικονομικής αναταραχής στους ρυθμούς ανάπτυξης και στην πορεία των δημόσιων οικονομικών.

Παρά ταύτα, να ξέρετε ότι παραμένω αισιόδοξος. Οι ενδείξεις που έχουμε για τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας είναι όλες θετικές. Έχουμε πολύ θετικά στοιχεία στο μέτωπο των εξαγωγών το πρώτο δίμηνο, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει ότι η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας είναι πια μια πραγματικότητα την οποία οφείλουμε να ενισχύσουμε περαιτέρω. Η ανεργία εξακολουθεί να αποκλιμακώνεται και ο τουρισμός φαίνεται να έχει ξεκινήσει πολύ ενθαρρυντικά.

Τέλος, επιτρέψτε μου να κάνω και μια αναφορά σε μια άλλη εξέλιξη η οποία έλαβε χώρα χθες και η οποία ξέρω ότι θα σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα: στην UNESCO πάρθηκε μια πολύ σημαντική απόφαση, να χαρακτηριστεί η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα θανάτου του εθνικού μας ποιητή, του Διονύσιου Σολωμού, ως η διεθνής ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Μια πρόταση η οποία έγινε από 88 κράτη-μέλη της UNESCO. Απαιτείται ακόμα μια τυπική επικύρωση, αλλά ουσιαστικά η απόφαση έχει ήδη ληφθεί.

Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη που πιστοποιεί τη σημασία της πολιτιστικής διπλωματίας, διότι η ελληνική γλώσσα δεν είναι μια γλώσσα η οποία ομιλείται από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους, όπως άλλες γλώσσες που έχουν τη δική τους τιμητική ημέρα αναγνώρισης. Όμως, είναι μια γλώσσα με πολύ βαθιά και «βαριά» ιστορία και σίγουρα μια σημαντική αναγνώριση σε επίπεδο UNESCO της σημασίας της, αλλά βέβαια και της υποχρέωσης που έχουμε ως οι «προστάτες» της ελληνικής γλώσσας να την προστατεύσουμε, να την αναδείξουμε και να την διαδώσουμε ακόμα περισσότερο.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Κύριε Πρωθυπουργέ, σας ευχαριστώ για τη σημερινή επίσκεψη, έναν μήνα ακριβώς μετά την ορκωμοσία μου. Και έχει σημασία που αναδείξατε το γεγονός ότι συνεχίζεται μια παράδοση, η οποία είχε ξεκινήσει από την προκάτοχό μου, την κυρία Σακελλαροπούλου, η ενημέρωση, δηλαδή, μεταξύ των δύο θεσμικών παραγόντων του πολιτεύματος, του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού.

Αυτή η επικοινωνία είναι χρήσιμη και μπορεί το γεγονός αυτό να μην είναι τόσο συγκλονιστικό ως προς την ανάγκη συνέχειας, αλλά δράττομαι της ευκαιρίας να πω ότι το να συνεχίζονται δοκιμασμένες πρακτικές είναι κάτι χρήσιμο στην Ελλάδα, όπου δεν φημιζόμαστε για την εμμονή μας στη διάρκεια και στη συνέχεια. Και φυσικά εννοώ, πολύ πιο βαριά και πολύ πιο σημαντικά πράγματα που συνήθως, σταματάνε όχι μόνο όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις, αλλά ενδεχομένως και στην περίοδο την ίδια την κυβερνητική θητεία. Η δύναμη, λοιπόν, της συνέχειας των σωστών πρωτοβουλιών είναι σημαντική για την χώρα μας.

Πάμε τώρα στα νέα που μου φέρατε, τα οποία είναι γνωστά, ιδίως το πρόβλημα της δυσπροσαρμοστίας, το οποίο υπάρχει στον διεθνή στίβο και το οποίο αναδεικνύει, κύριε Πρόεδρε, όχι απλώς την ανάγκη προετοιμασίας, αλλά την ανάγκη απίστευτα γρήγορης προσαρμοστικότητας στις συνθήκες. Έχουμε δραματικές αλλαγές ως προς την αμφισβήτηση. Δεν έχει ακόμη εμπεδωθεί αυτή η αμφισβήτηση, αλλά υπάρχει εκφρασμένη αμφισβήτηση και στο γεωπολιτικό και στο γεωοικονομικό πεδίο. Στο γεωπολιτικό πεδίο αμφισβητείται η αρχιτεκτονική ασφαλείας όπως καθιερώθηκε μετά το 1945, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στο γεωοικονομικό έχουμε μια απόπειρα επιστροφής στον προστατευτισμό, μας πάει ίσως και περισσότερο από εκατό χρόνια πίσω. Και όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό έχει μόνο κάποιους να χάσουν και να χάσουν έντονα και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Ξέρω πως είναι στην Αμερική τώρα ο Επίτροπος Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ενιαία φωνή, στην οποία μετέχουμε και συνηγορούμε γι' αυτό, να αντιμετωπίσει το θέμα χωρίς αμηχανία, χωρίς ένταση, χωρίς εχθρότητα, δεν υπάρχει εχθρότητα, αλλά να εξηγηθεί, ακριβώς αυτό που είπατε, πως μόνο να χάσουμε έχουμε και οι δύο πλευρές. Οπότε ας ευχηθούμε πως αυτές οι πρωτοβουλίες θα κατασιγάσουν αυτή την ένταση, η οποία έχει προκληθεί.

Ήμουν στο Μεσολόγγι προχθές, κύριε Πρόεδρε, και θα δείτε πως το συνδυάζω με την ελληνική γλώσσα και το πολύ ευχάριστο νέο το οποίο φέρατε. Στο Μεσολόγγι γιορτάστηκε η 199η επέτειος της Εξόδου, ίσως του πιο ηρωικού γεγονότος της ελληνικής επαναστάσεως. Και έζησα όλη την ώρα που ήμουν εκεί -και ήμουν αρκετή ώρα με εκπροσώπους των κομμάτων και της κυβέρνησης - ένα κλίμα εθνικής ανάτασης και συνοχής.

Στο θέμα τώρα της ελληνικής γλώσσας και της επιτυχίας που σημειώθηκε να αναγνωριστεί η 9η Φεβρουαρίου, ημέρα του θανάτου Διονυσίου Σολωμού, ως παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσης, ήταν αναγνωρισμένη εσωτερικά από υπουργική απόφαση αλλά όχι παγκόσμια. Αυτή η αναγνώριση τώρα που γίνεται παγκόσμια είναι ένα θέμα που είμαι βέβαιος θα ενώσει τον ελληνικό λαό, θα νιώσει περήφανος για την γλώσσα του, για την παράδοσή του, και θα ανοίξει νέους ορίζοντες αξιοποίησης του πιο μεγάλου όπλου μας, δηλαδή του πολιτισμού μας.

Δεν είναι τυχαίο, κύριε Πρόεδρε, ότι και τα δύο Nόμπελ, που κατέκτησε η χώρα μας το 1963 με τον Γιώργο Σεφέρη και το 1979 με τον Ελύτη έχουν να κάνουν με την ελληνική γλώσσα. Και οι δύο σπουδαίοι ποιητές μας στην ομιλία τους, στην Ακαδημία της Στοκχόλμης, είπαν ότι τιμάται η γλώσσα η ελληνική. Ο Σεφέρης είπε ότι σήμερα τιμάται η ελληνική γλώσσα, που oμιλείται επί αιώνες αδιάσπαστα και αδιάκοπα. Και ο Ελύτης, μιλώντας στους Έλληνες μετανάστες μια-δυο μέρες μετά την απονομή, τον Νοέμβριο του 1979 τους είπε ότι δεν υπάρχει άλλη γλώσσα στον κόσμο που η λέξη «ουρανός» και η λέξη «θάλασσα» να μιλιέται επί τρεις χιλιάδες χρόνια, από τον Όμηρο και τον Πλάτωνα μέχρι σήμερα.

Αυτό το όπλο, λοιπόν, αυτό το πολιτιστικό όπλο είναι κάτι που αξίζει να αξιοποιηθεί από εδώ και πέρα, είναι κάτι που θα μας ενώσει, το χρειαζόμαστε και θα μπορέσει η Ελλάδα να κάνει αυτό το άλμα προς το εξωτερικό, κραδαίνοντας όχι στοιχεία άλλα, αλλά στοιχεία που αναδεικνύουν την παράδοση.

Είναι εντυπωσιακή -και θα σας τη δώσω τώρα φεύγοντας- αυτή η ομιλία που έκανε το 1959, είμαι βέβαιος ότι το ξέρετε, στη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης ο Ξενοφών Ζολώτας, ο οποίος μιλώντας -τέλη της δεκαετίας του 1950- έκανε μια ομιλία δύο σελίδων, όπου χρησιμοποίησε μόνο ελληνικές λέξεις οι οποίες, όμως, χρησιμοποιούνται στα αγγλικά και έτσι εντυπωσίασε το ακροατήριο και νομίζω πως χάρη σε εκείνη την ομιλία πετύχαμε και κάποια οφέλη από την Τράπεζα Ανασυγκρότησης.

Είναι μια ενδιαφέρουσα ομιλία, ίσως είναι μια ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε αυτές τις επιτυχίες τώρα που η UNESCO αναγνώρισε επιτέλους κάτι το οποίο είναι γνωστό και αξίζουν συγχαρητήρια, όχι μόνο στον πρέσβη μας στην UNESCO τον κύριο Κουμουτσάκο, αλλά και στους επιστήμονες οι οποίοι τον βοήθησαν. Είναι ο κύριος Μπαμπινιώτης, ο κύριος Κλαίρης και άλλοι.

Κύριε Πρόεδρε αναφέρατε το μεγάλο μυστικό. Το μεγάλο μυστικό δεν έχει την γοητεία της ποίησης που μιλούσαμε προηγουμένως. Είναι πεζό. Είναι η οικονομία, η οποία πρέπει να πάει καλά.

Πρέπει, λοιπόν, η πολιτεία να φροντίσει η οικονομία να πάει όσο καλύτερα γίνεται ώστε η ποθητή κοινωνική συνοχή να υποστηριχθεί όχι μόνο με τρόπους διδακτικούς αλλά και με τρόπους βελτίωσης της ζωής των Ελλήνων. Ο ελληνικός λαός, το ένιωσα αυτό και προχθές επαναλαμβάνω στο Μεσολόγγι, ο ελληνικός λαός θέλει και να είναι ασφαλής, θέλει και να προκόψει. Αλλά και οι δύο παράγοντες εθνικής ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής, ενίσχυσης των ασθενέστερων κυρίως, εξαρτώνται από την οικονομία.

Συνεπώς η πολιτεία, η κυβέρνηση, τα κόμματα, όλοι, πρέπει να συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός κλίματος, μιας ατμόσφαιρας, που θα επιτρέψει στην οικονομία να κάνει άλματα, όχι απλώς βήματα μπροστά, ώστε το μέρισμα αυτής της επιτυχίας, χωρίς να υπονομεύσουμε τη δημοσιονομική ευστάθεια, να μπορέσει να μετατραπεί σε ενίσχυση και της ασφάλειάς μας και της κοινωνικής μας προκοπής.

Σας καλωσορίζω, λοιπόν, επισήμως εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Σας ευχαριστώ για αυτή την ενημέρωση που θα γίνει και εύχομαι κάθε επιτυχία προς όφελος του ελληνικού λαού.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα.

Κωνσταντίνος Τασούλας: Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλες και όλους. Είναι η γιορτή της ελπίδας και πολύ περισσότερο της ελπίδας που πραγματοποιήθηκε.

