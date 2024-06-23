Με αφορμή τη συμπλήρωση 28 ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ο δήμαρχος Αθηναίων προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«28 χρόνια μετά τον θάνατό του, θυμόμαστε τον Ανδρέα, ως τον ηγέτη που πάλεψε για την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική ανεξαρτησία.

Η μνήμη του δεν είναι απλώς μια επετειακή υπενθύμιση αλλά μια ζωντανή σχέση αλλαγών και συμμετοχής για το παρόν και το μέλλον της δημοκρατικής παράταξης».

Πηγή: skai.gr

