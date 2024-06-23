Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δούκας: Θυμόμαστε τον Ανδρέα Παπανδρέου ως τον ηγέτη που πάλεψε για την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική ανεξαρτησία

«Η μνήμη του δεν είναι απλώς μια επετειακή υπενθύμιση αλλά μια ζωντανή σχέση αλλαγών και συμμετοχής για το παρόν και το μέλλον της δημοκρατικής παράταξης», τονίζει ο δήμαρχος Αθηναίων 

Δούκας: Θυμόμαστε τον Ανδρέα Παπανδρέου ως τον ηγέτη που πάλεψε για την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική ανεξαρτησία

Με αφορμή τη συμπλήρωση 28 ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ο δήμαρχος Αθηναίων προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«28 χρόνια μετά τον θάνατό του, θυμόμαστε τον Ανδρέα, ως τον ηγέτη που πάλεψε για την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική ανεξαρτησία. 

Η μνήμη του δεν είναι απλώς μια επετειακή υπενθύμιση αλλά μια ζωντανή σχέση αλλαγών και συμμετοχής για το παρόν και το μέλλον της δημοκρατικής παράταξης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χάρης Δούκας Ανδρέας Παπανδρέου
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark