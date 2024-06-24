Η ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και η αποτελεσματική προστασία του ανθρώπινου και φυσικού κεφαλαίου από πιθανές φυσικές καταστροφές βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής στόχευσης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με δεδομένη την επιτεινόμενη κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιείται πλήθος έργων, μεγάλων και μικρών, σε όλη την Επικράτεια που συμβάλλουν ουσιαστικά:

- Στη βελτίωση της αποδοτικότητας του πρωτογενούς τομέα και την εξασφάλιση επαρκούς και υψηλής ποιότητας νερού ύδρευσης.

- Στη θωράκιση ολόκληρων περιοχών από τον κίνδυνο πλημμυρών.

Την προηγούμενη Πέμπτη ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας παρουσίασε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής τρία έργα, συνολικού προϋπολογισμού 319 εκατ. ευρώ, τα οποία αναμένεται να συμβασιοποιηθούν, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Αυτά αφορούν:

- Την υλοποίηση έργων ύδρευσης στις περιφερειακές ενότητες Πρέβεζας - Άρτας - Αιτωλοακαρνανίας - Λευκάδας, προϋπολογισμού περίπου 141 εκατ. ευρώ.

- Την Κατασκευή Φράγματος στην περιοχή Τσικνιάτης Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, προϋπολογισμού περίπου 113 εκατ. ευρώ.

- Εγγειοβελτιωτικά Έργα στις Παραλίμνιες Περιοχές Αμβρακίας - Αμφιλοχίας και Βάλτου της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, προϋπολογισμού περίπου 65 εκατ. ευρώ.

Το έργο αυτό αποτελεί ένα από τα τέσσερα σημαντικά έργα, μαζί με αυτά που τον προηγούμενο μήνα, εντάχθηκαν για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021 - 2027», στο Ωραιόκαστρο, στο Λουτράκι και στην Ιεράπετρα.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος υπεγράφησαν οι δανειακές συμβάσεις χρηματοδότησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Τράπεζας Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB) για την κατασκευή του φράγματος στον ποταμό Πλατύ Ρεθύμνου και την επέκταση του Αρδευτικού Δικτύου Μεσσαράς στην Περιφέρεια Κρήτης.

Τα παραπάνω έργα αποτελούν συνέχεια άλλων ανάλογων παρεμβάσεων, μικρότερης εμβέλειας, που έχει δρομολογήσει το Υπουργείο, όπως το σύγχρονο αρδευτικό δίκτυο που παραδόθηκε στην Ηράκλεια Φθιώτιδας, το οποίο καλύπτει την άρδευση 3.510 στρεμμάτων της περιοχής, προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ.

Στην ίδια κατεύθυνση, έχουν υπογραφεί μια σειρά από συμβάσεις έργων για την κατασκευή:

- Αρδευτικού δικτύου στον Γέρμα Καστοριάς, που περιλαμβάνει υπόγειο δίκτυο αγωγών συνολικού μήκους 31,4 χλμ., προϋπολογισμού 3,2 εκατ. ευρώ.

- Ταμιευτήρα στον Αγιόκαμπο του Νομού Λάρισας, προϋπολογισμού 19,1 εκατ. ευρώ.

- Δικτύων άρδευσης στην ΠΕ Τρικάλων, προϋπολογισμού 13,1 εκατ. ευρώ.

- Φράγματος και ταμιευτήρα αγωγού μεταφοράς νερού στη θέση «Πλατάνια» της Δημοτικής κοινότητας Ν. Τρίγλιας Νομού Χαλκιδικής, προϋπολογισμού ύψους 64 εκατομμυρίων ευρώ.

Καθώς και για την:

- Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ελέγχου Διαρροών των Δικτύων Άρδευσης ΔΕΥΑ Θέρμης Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 4,6 εκατ. ευρώ.

- Προμήθεια, εγκατάσταση και θέσης σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού και τηλεμετρίας για τον έλεγχο διαρροών και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Νιγρίτας, προϋπολογισμού 6,1 εκατ. ευρώ.

Στην ίδια κατεύθυνση καταρτίζονται οι μελέτες:

- των συμπληρωματικών έργων του φράγματος Πηνειού στην Ηλεία,

- των Αρδευτικών Έργων Φράγματος Ασωπού Ν. Κορινθίας, προϋπολογισμού περίπου 5,6 εκατ. ευρώ.

Τέλος, έχουν δημοπρατηθεί έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και ομβρίων στην περιοχή της Νέας ΜάκρηςΑττικής, προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, ενώ υπεγράφη και η σύμβαση του έργου για τη διευθέτηση ρεμάτων στην περιοχή του Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκης και την κατασκευή των απαραίτητων δικτύων ομβρίων, προϋπολογισμού 11,3 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

