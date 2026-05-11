Τσουκαλάς: Ο Μαρινάκης πέταξε και πάλι την μπάλα στην εξέδρα

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση.

Ο εκπρόσωπος του κόμματος της αντιπολίτευσης, Κώστας Τσουκαλάς, καταφέρεται εναντίον του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος, όπως τονίζεται στη δήλωση, «πέταξε και πάλι την μπάλα στην εξέδρα» και «δεν απάντησε σε κανένα ερώτημα» που τέθηκε.

Πιο αναλυτικά η δήλωση του κ. Τσουκαλά:

«Ο κ. Μαρινάκης δεν μας εξέπληξε ούτε σήμερα. Επέλεξε κατά την προσφιλή τακτική του να μην απαντήσει σε κανένα από τα ερωτήματα που του θέσαμε.

Πέταξε και πάλι τη μπάλα στην εξέδρα. Εκτός και αν έχει μείνει και ο ίδιος άφωνος μπροστά στις αποκαλύψεις».

Πηγή: skai.gr

