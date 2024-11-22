Παππάς: Την Κυριακή ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ - Ραντεβού στις κάλπες

«Την Κυριακή ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ» ανέφερε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παππάς, για τις εκλογές προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Αναλυτικά η δήλωση του:

Την Κυριακή ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Ψηφίζουμε και ενισχύουμε τη φωνή των εργαζόμενων, των μικρομεσαίων και των νέων.

Ψηφίζουμε για τη σύγχρονη Αριστερά, που συσπειρώνει τον κόσμο από την Αριστερά ως το προοδευτικό κέντρο.

Ψηφίζουμε και ανοίγουμε την προοπτική της προοδευτικής αλλαγής.

Ο κόσμος της Αριστεράς, ο προοδευτικός κόσμος, υπερβαίνει τις δυσκολίες και τις αναταραχές.

Δίνουμε ηχηρό «παρών» στην ανασύνταξη και την αντεπίθεση.

Ακυρώνουμε τα σχέδια των αντιπάλων μας.

Την Κυριακή ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

Ραντεβού στις κάλπες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

