Παππάς για Μητσοτάκη: Ευλογεί την κρίση ακρίβειας και στην ενέργεια

Στην άνοδο των τιμών ενέργειας αναφέρθηκε Νίκος Παππάς, πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, λέγοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης ευλογεί την κρίση ακρίβειας και στην ενέργεια, η κρίση ακρίβειας ευνοεί το σχέδιό του για εκκαθάριση».

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Παππά:

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει, για μια ακόμη φορά, να παρακολουθεί την έκρηξη των τιμών του ρεύματος ως απλός θεατής.

Και να προαναγγέλλει τις ίδιες, ανεπαρκείς και καθυστερημένες πρωτοβουλίες της.

Ούτε τα χρωματιστά τιμολόγια ούτε η πολιτική επιδότησης της ακρίβειας σώζουν τα νοικοκυριά και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η δε φορολόγηση των υπερκερδών του κλάδου με τον μικρότερο δυνατό συντελεστή, αποτελεί κοροϊδία.

Ο κ. Μητσοτάκης ευλογεί τη γιγάντωση της κρίσης ακρίβειας και στην ενέργεια, η κρίση ακρίβειας ευνοεί το σχέδιό του για εκκαθάριση της αγοράς και της κοινωνίας.

Απαιτούνται άμεσα και ουσιαστικά μέτρα.

Πλαφόν στην τιμή του ρεύματος, καταπολέμηση των καρτέλ, επανεξέταση των όρων λειτουργίας του χρηματιστηρίου ενέργειας, επαναφορά της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο, κ.ά.»



