Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ φιλοξενήθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος παραχώρησε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη, μιλώντας μεταξύ άλλων για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, το σχέδιο για την αναδιοργάνωση του ΟΣΕ και την πολιτική επικαιρότητα στη χώρα.

Ξεκινώντας από τις δημοσκοπήσεις, στις οποίες φαίνεται να «καλπάζει» η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και να «βυθίζεται» το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κυρανάκης έκανε λόγο για μια «επανεκκίνηση» της κυβέρνησης που καταγράφεται, με την «ανάκαμψη» να παρατηρείται σε αρκετά μέτωπα. «Δεν μιλάμε για μια τέλεια εικόνα. Ο καθένας από τον ρόλο μας προσπαθεί και θα προσπαθήσει μέχρι τέλους να κάνουμε πράξη αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση», όπως είπε. «Με την αναγωγή είδα μια δημοσκόπηση που μας έχει γύρω στο 30%. Αυτό κάτι δείχνει, αλίμονο όμως αν εφησυχάζουμε».

«Η κ. Κωνσταντοπούλου ανεβαίνει λόγω της ανυπαρξίας των άλλων, αυτός είναι ο λόγος. Υπάρχουν μια σειρά από ποιοτικά ερωτήματα σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που ρωτούν τι θα ψηφίζατε αν τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει στο παρελθόν είχαν άλλον αρχηγό. Και τα ποσοστά τελικά δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που φαίνονται στην πρόθεση ψήφου».

Έρχεται το σύστημα HEPOS στα τρένα, θα είναι έτοιμο σε 3 μήνες - Πώς θα λειτουργεί

Στη συνέχεια, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στο δικό του χαρτοφυλάκιο. «Χθες ξεκίνησε από του Ρέντη ένα τρένο το οποίο έχει πάνω ένα καινούργιο σύστημα, το HEPOS (Hellenic Positioning System), το οποίο για πρώτη φορά μάς επιτρέπει, σε αντίθεση με το GPS, να έχουμε ακριβή γεωεντοπισμό τρένου με απόκλιση 5 εκατοστών. Όπου έχει πάει αυτό το σύστημα, χαρτογραφείται το δίκτυο, άρα όποιο επόμενο τρένο πάει με αυτό το σύστημα, μπορείς να βλέπεις ακριβώς σε ποια θέση είναι και να σου δίνει στοιχεία όχι μόνο για την οριζόντια θέση επί της γης, αλλά και κάθετα. Αυτά θα μας βοηθήσουν για λακούβες, καθιζήσεις, προβλήματα στις ράγες, τα οποία γρήγορα, χωρίς να διαπιστώνονται μετά από μήνες, θα πηγαίνουμε να τα φτιάχνουμε πριν χαλάσουν».

Εξήγησε ότι πρόκειται για ένα ελληνικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιούν οι τοπογράφοι και οι σεισμολόγοι που απαιτεί εγκατάσταση σε κάθε τρένο. «Το σύστημα αυτό μπορεί να το βρει ο καθένας στο Διαδίκτυο, το γνωρίζω από την προηγούμενη ιδιότητά μου ως υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τι κάνει; Παίρνει το δορυφορικό σήμα και με 300 επίγειους σταθμούς που ήδη υπάρχουν, κάνει ουσιαστικά μια τριγωνοποίηση του σήματος, προσφέροντας καλύτερη ακρίβεια. Για παράδειγμα, στους σεισμούς της Σαντορίνης, με αυτό το σύστημα οι σεισμολόγοι ανακοίνωσαν ότι μετακινήθηκε ο φλοιός της γης 7 χιλιοστά στην Καλντέρα».

«Άρα θα λειτουργεί με μια συνεχή ροή των δεδομένων, με μια μόνιμη σύνδεση Internet πάνω σε κάθε τρένο και με μια κάμερα σε κάθε μηχανή τρένου. Θα είναι έτοιμο σε 3 μήνες και θα μπορεί να προβλέπει όποια πιθανά λάθη, ώστε να μηδενίσουμε την πιθανότητα σύγκρουσης», ενημέρωσε.

«Στα 3 λάθη θα υπάρχει απόλυση»

Το σχέδιό για την αναδιοργάνωση του ΟΣΕ έχει δυο βασικούς πυλώνες: το προσωπικό και τα συστήματα ασφαλείας, όπως είπε. Αναφορικά με το πρώτο, ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι «από τους διαλόγους της ντροπής διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο πρωτοκόλλων της επικοινωνίας δεν αντιστοιχεί σε ανθρώπους που διαχειρίζονται ζωές».

Και συνέχισε λέγοντας:

«Προχωράμε σε ψυχομετρικά τεστ σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Αυτό έχει ήδη συμφωνηθεί και θα προχωρήσει, ενώ θα γίνουν μετεκπαιδεύσεις. Αυτήν την εβδομάδα που μας έρχεται έχω συνάντηση με την Deutsche Bahn, για να δούμε τα συστήματα προσομοιωτών που μπορούν να δώσουν στους μηχανοδηγούς πολύ καλύτερα αποτελέσματα και εκπαίδευση υπό συνθήκες πίεσης. Θα έχουμε, επίσης, έναν αυστηροποιημένο γενικό κανονισμό κίνησης για τον οποίον ξεκινήσαμε ήδη την αναθεώρησή του».

Μάλιστα, διευκρινίζοντας τι θα ισχύει σε περίπτωση παραβιάσεων, έκανε λόγο για συγκεκριμένο αριθμό παραβιάσεων του κανονισμού.

«Πριν περάσεις κόκκινο σηματοδότη, προηγείται μια εντολή. Το δόγμα στον σιδηρόδρομο τόσα χρόνια ήταν και είναι πως όταν τηρείται ευλαβικά ο γενικός κανονισμός, τα τρένα είναι ασφαλή. Πώς διαπιστώνεται αυτό όμως; Εκ των υστέρων. Εμείς θέλουμε πριν περάσει κόκκινο σηματοδότη, την εντολή που είναι λάθος και την παράλειψη αυτής να την προλαβαίνουμε. Διοικητικά λοιπόν έχουμε πάρει την απόφαση όταν διαπιστώνονται τέτοια λάθη, στο πρώτο λάθος θα απομακρύνεσαι και θα επανεκπαιδεύεσαι, στο δεύτερο θα υπάρχει μια πιο αυστηρή ποινή, στο τρίτο θα υπάρχει απόλυση».

«Το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ισχύει, μόνο το κεφάλαιο της πυρόσφαιρας έγινε με προχειρότητα»

Τέλος, ερωτηθείς για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, τόνισε πως το πρόβλημα εντοπίστηκε στις σελίδες 95 έως 108 για την πυρόσφαιρα, όχι στο σύνολο του πορίσματος. «Στις συνομιλίες που είχα τις προηγούμενες μέρες και με τους Ευρωπαίους του ERA, οι άνθρωποι αυτοί μάς έλεγαν ότι το 99% του πορίσματος αφορά στην ασφάλεια σιδηροδρόμων και 1% στην ανάλυση της πυρόσφαιρας. Ο δημόσιος διάλογος είναι 99% πυρόσφαιρα και 1% ασφάλεια τρένων».

«Στο κεφάλαιο της πυρόσφαιρας, λέει το πόρισμα ότι δεν είναι οριστικό. Δεν το ανακαλύψαμε τώρα, το έλεγε από τις 27/2. Και λέει ότι στο επόμενο διάστημα θα συμβληθεί με εγνωσμένου κύρους ίδρυμα, για να πιστοποιηθούν τα αίτια. Και ότι παρότι δεν είναι οριστικό, συνειδητά επιλέγουμε να δημοσιοποιηθεί το πόρισμα ολόκληρο. Κατά τη γνώμη μου, για όποιον διαβάσει το πόρισμα, θα διαπιστώσει ότι έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Φυσικά ισχύει το πόρισμα, όμως το κεφάλαιο της πυρόσφαιρας έγινε με προφορικότητα από ό,τι φαίνεται και με προχειρότητα», κατέληξε.

