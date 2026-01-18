Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου παρουσίασε τρία μεγάλα ενεργειακά projects σε συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία: την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας (Saudi-Greek Interconnector), τη συνεργασία σε θέματα πράσινου υδρογόνου, και τον East Med Corridor (EMC).

Η Ελλάδα προορίζεται ως ενεργειακός κόμβος για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη, δημιουργώντας έναν δεύτερο ενεργειακό διάδρομο μετά τον Κάθετο Διάδρομο με το αμερικανικό LNG.

Όλα τα ενεργειακά έργα εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής Repower EU, με στόχο την απεξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο και την υποστήριξη της Ενεργειακής Ένωσης, όπως ορίζεται από τις 8 ενεργειακές λεωφόρους της ΕΕ για το 2025.

Σε στρατηγική τροχιά διμερούς υλοποίησης βρίσκονται τρία κομβικά έργα διασυνδεσιμότητας μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας: η ηλεκτρική διασύνδεση Saudi-Greek Interconnector, η συνεργασία στον τομέα του πράσινου υδρογόνου, και ο East Med Corridor (EMC). Τα έργα αυτά ανέδειξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στη διάρκεια τηλεοπτικής του παρέμβασης αναφερόμενος στο πρόσφατο ταξίδι του στο Ριάντ.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Σαουδική Αραβία διατηρεί κυρίαρχη θέση στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη και φιλοδοξεί να την ενισχύσει επενδύοντας δυναμικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο κ. Παπασταύρου, «Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται αυτή η ηλεκτρική ενέργεια από τη Σαουδική Αραβία στην Ευρώπη. Δηλαδή, η Σαουδική Αραβία να αποτελέσει έναν δεύτερο ενεργειακό διάδρομο, μετά τον Κάθετο Διάδρομο με το αμερικανικό LNG».

Στρατηγικές Συνεργασίες υπό το Πλαίσιο της ΕΕ

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι οι ενεργειακές πρωτοβουλίες και οι διμερείς συμφωνίες εντάσσονται πλήρως στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, επισημαίνοντας τη συνέργεια με χώρες όπως οι ΗΠΑ. Τόσο ο κάθετος διάδρομος όσο και η συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία εξυπηρετούν το Repower EU και την κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Παράλληλα, το πράσινο υδρογόνο αποτελεί κομβικό συστατικό των οκτώ ενεργειακών διασυνδέσεων-πυλώνων που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με στόχο την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης.

Η Ενεργειακή Μετάβαση στη Ναυτιλία και ο Ρόλος της Ελλάδας

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Παπασταύρου στον ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, επισημαίνοντας ότι το θέμα παραμένει σε αδιέξοδο σε επίπεδο Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Όπως δήλωσε, «Σε ό,τι αφορά τη ναυτιλία, προφανώς θα συνεργαστούμε πρώτα με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει αδιέξοδο στη μετάβαση. Μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο επιδιώκουμε μια αμοιβαία αποδεκτή, ρεαλιστική λύση, πρώτα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη συνέχεια με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες».

Επενδυτική Διεύρυνση στον Ενεργειακό Τομέα

Αναφερόμενος στη συνάντησή του στο Ριάντ με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Trump Organization, Έρικ Τραμπ, ο Υπουργός επισήμανε ότι η αμερικανική εταιρεία εξετάζει την επέκτασή της στην Ευρώπη. «Από τη στιγμή που η Trump Organization ενδιαφέρεται να επεκταθεί στην Ευρώπη, η Ελλάδα θα πρέπει να θεωρείται ένας από τους επενδυτικούς προορισμούς που αξίζει να εξεταστούν», τόνισε.

Επίσης, σχετικά με τις συμβάσεις της κοινοπραξίας Chevron-HelleniqEnergy, μετά την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο και τη μελλοντική υποβολή τους στη Βουλή, ανοίγει ο δρόμος ώστε έως το 2026 να εκκινήσουν οι πρώτες σεισμικές και γεωφυσικές έρευνες. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, «Αν οι έρευνες υδρογονανθράκων μας οδηγήσουν σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα, τότε θα υπάρξουν σημαντικά περισσότεροι δημόσιοι πόροι για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες».

Πολιτικές Εξελίξεις και Δημοσκοπικά Στοιχεία

Σχολιάζοντας πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι αποτυπώνουν δύο βασικές τάσεις: αφενός η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα ως η πιο ισχυρή και ανθεκτική πολιτική δύναμη στη χώρα, αφετέρου υπάρχει ένα κατακερματισμένο τοπίο μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων που εναντιώνονται στην κυβερνητική πολιτική.

Για την κ. Καρυστιανού, ανέφερε πως «ο κάθε πολίτης δικαιούται να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Η κα Καρυστιανού με τις τοποθετήσεις της επιλέγει την είσοδο στο πολιτικό πεδίο, όπου θα κριθεί με βάση τις προτάσεις, το πρόγραμμα, τα πρόσωπα και την προσέγγιση της στα προβλήματα του πολίτη».

Μειώσεις στο Ενεργειακό Κόστος και Οφέλη για τους Καταναλωτές

Σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κόστος, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, βάσει των τριμηνιαίων εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, κατατάσσεται στη 19η θέση στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά το οικιακό ηλεκτρικό ρεύμα, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που σηματοδοτεί θετική πορεία αν και δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, «όσο επιταχύνονται οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις, τόσο περισσότερο θα υποχωρούν οι τιμές ενέργειας προς όφελος των πολιτών».

Πηγή: skai.gr

