Παπαδόπουλος: «Το δημοσιονομικό μας πρόβλημα είναι το ίδιο το πολιτικό μας σύστημα»

Θεσμική ανανέωση της χώρας και ριζικές αλλαγές στη λειτουργία του κράτους ζήτησε ο πρώην υπουργός Αλέκος Παπαδόπουλος, μιλώντας στην εκδήλωση - συζήτηση με θέμα «Λειτουργικό Κράτος - Αποτελεσματική Διακυβέρνηση», που διοργάνωσε το Ινστιτούτο για τη Σοσιαλδημοκρατία - Insocial την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο RoyalOlympic. Τον συντονισμό είχε η εμπειρογνώμονας Δημόσιας Διοίκησης Έφη Στεφοπούλου.



Κεντρικός άξονας της παρέμβασής του ήταν η διαπίστωση ότι το βασικό πρόβλημα της χώρας είναι το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «το δημοσιονομικό μας πρόβλημα είναι το ίδιο το πολιτικό μας σύστημα», υποστηρίζοντας ότι τα ελλείμματα, το χρέος και οι δυσλειτουργίες του κράτους αποτελούν «παράγωγα» ενός μοντέλου που αναπαράγει δαπάνες, πελατειακές σχέσεις και πολιτικές εξαρτήσεις.



Ο κ. Παπαδόπουλος επισήμανε ότι καμία επιμέρους μεταρρύθμιση δεν μπορεί να ευδοκιμήσει χωρίς βαθιά αναθέσμιση του πολιτικού συστήματος. Όπως είπε, η επόμενη συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί ευκαιρία για ουσιαστική αλλαγή, προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία των θεσμών και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης.



Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε ενίσχυση του ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας με άμεση εκλογή από τον λαό, καθώς και δημιουργία Γερουσίας ως δεύτερου νομοθετικού σώματος. Ζήτησε ακόμη αναλογικότερο εκλογικό σύστημα με κατάργηση του σταυρού προτίμησης, αλλαγές στη χρηματοδότηση των κομμάτων, ανάθεση της δίωξης υπουργών αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη και μετατροπή των υπουργείων σε επιτελικά κέντρα σχεδιασμού πολιτικών.

Στην εκδήλωση παρενέβη και ο ομότιμος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής του InSocial, Νίκος Χριστοδουλάκης, ο οποίος άσκησε κριτική στο πρωθυπουργοκεντρικό μοντέλο διακυβέρνησης και ζήτησε αλλαγές σε τρία επίπεδα. Πρώτον, πρότεινε συνταγματική αναθεώρηση με άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, σταθερό χρόνο διεξαγωγής εκλογών και συγκρότηση Γερουσίας. Δεύτερον, υπογράμμισε ότι η δημόσια διοίκηση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ενιαίο λειτουργικό σύνολο που αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Τρίτον, τόνισε ότι το gov.gr - που σήμερα είναι η ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας - πρέπει να εξελιχθεί σε πλατφόρμα που θα αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, επιτρέποντας ουσιαστική αλληλεπίδραση των πολιτών με το Δημόσιο.



Ο σύμβουλος Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Καινοτομίας και Τεχνολογίας Γιώργος Καραμανώλης, ο οποίος υπήρξε τεχνικός υπεύθυνος του προγράμματος «Διαύγεια» κατά την έναρξη και υλοποίησή του το 2010, καθώς και του OpenGov, αναφέρθηκε στην ανάγκη τεχνολογικής αναβάθμισης και θεσμικής θωράκισης της «Διαύγειας». Όπως σημείωσε, έχουν αναρτηθεί περίπου 50 εκατομμύρια αποφάσεις, δημιουργώντας ένα τεράστιο αποθετήριο δεδομένων. Τόνισε ότι τα δεδομένα αυτά πρέπει να αναλυθούν ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, ενώ υπογράμμισε ότι η διοίκηση έχει μεγάλη ευκαιρία να αγκαλιάσει νέους επιστήμονες και start-up εταιρείες.



Από την πλευρά του, ο σύμβουλος του ΑΣΕΠ Παναγιώτης Καρκατσούλης επεσήμανε ότι προϋπόθεση για λειτουργικό κράτος είναι η κατανόηση του διοικητικού προβλήματος στη σύγχρονη εποχή. Αναφέρθηκε στο πρωθυπουργοκεντρικό κράτος, υποστηρίζοντας ότι το σύγχρονο δίλημμα είναι «αξιοκρατία ή συγκεντρωτισμός». Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η επισήμανσή του ότι το κεντρικό κράτος διαθέτει περίπου 23.000 αρμοδιότητες, ενώ η αυτοδιοίκηση μόλις 960, τονίζοντας την ανάγκη αποκέντρωσης και τεχνολογικού εκσυγχρονισμού της διοίκησης.



Στην εκδήλωση του Insocial παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης, Δημήτρης Μάντζιος και Μιλένα Αποστολάκη, η Άννα Διαμαντοπούλου, καθώς και οι πρώην υπουργοί Κώστας Σκανδαλίδης, Τάσος Γιαννίτσης, Σταύρος Σουμάκης και Γιάννης Πανούσης, ο Γιάννης Σγουρός, η Άννα Καραμάνου ενώ την παρακολούθησε πλήθος κόσμου.

