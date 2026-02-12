Για «παραπληροφόρηση» και για «συκοφαντικές τοποθετήσεις που βαφτίζονται ερωτήματα», έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση που του τέθηκε την Πέμπτη (12.02.2026), κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με αφορμή την ένταση που είχε προηγηθεί σε προηγούμενο briefing με τον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη σχετικά με το ναυάγιο της Χίου.

«Γιατί με κατηγορούν; γιατί δήθεν απείλησα έναν δημοσιογράφο που δήθεν ρώτησε. Το πρόβλημα λοιπόν εδώ είναι ότι δεν υπάρχει ούτε απειλή ούτε ερώτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ερώτηση είναι, στο συγκεκριμένο θέμα, εσείς πιστεύετε, θεωρείτε, νομίζετε ότι το λιμενικό έκανε αποτροπή, ναι ή όχι; Η ερώτηση αυτή με διάφορους τρόπους είχε γίνει πριν από το συγκεκριμένο περιστατικό αρκετές φορές και από τον εν λόγω δημοσιογράφο και από άλλους. Και εγώ είχα δώσει τις απαντήσεις που πιστεύω ότι είναι σωστές. Και από το αρμόδιο υπουργείο και συνολικά από την κυβέρνηση.

Το συμπέρασμα ότι "μόλις παραδεχτήκατε ότι το λιμενικό έκανε αποτροπή", με το μανδύα, τον φερετζέ, του ερωτήματος, δεν είναι ερώτηση. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι κάτι τέτοιο είναι ερώτηση, τότε θα μπορούσαμε κι εμείς να αρχίσουμε να ρωτάμε: "Μήπως είστε απατεώνας; Μήπως είστε κλέφτης; Ή πώς θα σας φαινόταν να βγει αύριο το πρωί ένα πρωτοσέλιδο, για εσάς, για οποιονδήποτε άλλον, που να λέει: «Ο τάδε βαράει τα παιδιά του. Είναι κλέφτης. Ισχύει"; Ερώτημα. Να αρχίσουμε όλοι να κάνουμε τέτοια ερωτήματα. Αυτό δεν λέγεται ερώτημα. Αυτό είναι τοποθέτηση που όταν η τοποθέτηση εμπεριέχει στοιχεία λαθροχειρίας, δηλαδή παραποίηση δεδομένων, συνιστά, πολύ πιθανόν να συνιστά, πολύ σοβαρά αδικήματα. Ποια είναι αυτά; Ίσως συκοφαντική δυσφήμιση, ίσως διασπορά ψευδών ειδήσεων, ό,τι τέλος πάντων μπορεί να περιγράφει ο νόμος. Άρα ερώτηση δεν είχαμε» πρόσθεσε.

«Είχαμε απειλή; Από πότε η γνωστοποίηση των δυνατοτήτων που έχει ένας πολίτης, ένας πολιτικός, ένας δημοσιογράφος εκ του νόμου είναι απειλή; Από πότε είναι απειλή; Και να το θέσω και διαφορετικά: είναι απειλή το να στείλεις ένα εξώδικο σε κάποιον αν θεωρείς ότι αυτά τα οποία λέει είναι εκτός οποιασδήποτε λογικής σε σχέση με αυτά που είπες και αλλάζουν εντελώς το νόημα όσων λες; Και αν δεν μπορεί ένας άνθρωπος να καταφύγει στη δικαιοσύνη, όταν θεωρούμε ότι κάποιος βάζει λόγια που δεν είπαμε, τα οποία είναι μάλιστα πάρα πολύ σοβαρά και επικίνδυνα, αν δεν μπορούμε να πάμε στη δικαιοσύνη, τότε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας; Να αρχίσουμε να απειλούμε, όπως κάποιοι άλλοι στο παρελθόν: "θα σε χώσω δυο μέτρα κάτω από τη γη";» συμπλήρωσε.

«Και όποιοι μιλάνε για "slapps", για να πάμε και στην ουσία, ψεύδονται. Είναι "slapp" ένα εξώδικο; Γιατί τι λέει η νομοθεσία μας; Αν θεωρείς ότι κάποιος κάνει όλα αυτά, του στέλνεις σε ένα εξώδικο. Του ζητάς να ανακαλέσει. Και αν δεν το κάνει, άρα πιστεύει ότι έχει δίκιο, τότε μπορεί στη συνέχεια να προβεί στις υπόλοιπες ενέργειες. Και αναφέρομαι στο αστικό μέρος. Αυτό γιατί είναι κάτι καταχρηστικό; Γιατί να μην μπορεί ένας άνθρωπος να υπερασπιστεί τον εαυτό του με τη νομική οδό;» είπε.

Στη συνέχεια αναφερόμενος στην ουσία της υπόθεσης είπε:

«Τι ήρθε να κάνει ο συνάδελφός σας για ακόμα μια φορά στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών; ενώ θα μπορούσε να ρωτήσει, όπως ρώτησε, για το ζήτημα της Χίου και την τραγική κατάληξη που είχε, να πάρει την απάντηση και αν θέλει να επανέλθει, αλλά η απάντηση είναι αυτή, μπορεί να την αξιολογήσει αρνητικά, μπορεί να πει ότι δεν λέμε αλήθεια, μπορεί να πει ότι δεν ισχύει, ήθελε ντε και καλά να φύγει από εδώ με το να υπάρχει έστω και παραπλανητικά μια διατύπωση ότι οι λιμενικοί έκαναν push backs, άρα σκότωσαν 15 ανθρώπους. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός ήταν ο στόχος και αυτός παραμένει ο στόχος. Δηλαδή 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή κάποιοι συνέτειναν στο να σκοτωθούν από τους άνδρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος. Οι οποίοι έχουν γυναίκες, παιδιά, τα οποία πάνε στο σχολείο. Και δεν θα τους κάνουμε τη χάρη για κάτι το οποίο ερευνάται να πούμε οτιδήποτε το οποίο θα τους διευκολύνει αυτό το στόχο. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτή είναι η ταμπακέρα».

«Ποιοι είναι αυτοί που μιλάμε για αντιπολίτευση; Ξεκινάω από το ΣΥΡΙΖΑ. Αντέδρασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ζαχαριάδης.

Αντέδρασε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπα, η κυρία Σαρβανίδη, η κυρία Δούρου. Πάρα πολύ ωραία. Και γιατί αντέδρασαν; Γιατί, όσο έχω δικαίωμα, επικαλέστηκα τα μέσα που μου δίνει ο νόμος σε μια τέτοια περίπτωση. Μαθήματα κράτους δικαίου από αυτούς οι οποίοι διαστρεβλώνουν την αλήθεια δεν θα δεχτούμε. Δίνουμε καθημερινά εξετάσεις. Ο καθένας ατομικά και όλοι συλλογικά» σημείωσε.

Τι είχε προηγηθεί

Η ένταση είχε ξεκινήσει τη Δευτέρα (9/2) από ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά με τους νεκρούς μετανάστες στη Χίο, ο οποίος ζήτησε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να διευκρινίσει αν το Λιμενικό προχώρησε σε επιχείρηση διάσωσης ή αποτροπής της λέμβου.

Απαντώντας, ο Παύλος Μαρινάκης υπερασπίστηκε τον ρόλο του Λιμενικού, δηλώνοντας:

«Το ελληνικό λιμενικό κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, ούτως ώστε να προστατεύει, να συμβάλλει, να συνδράμει καταλυτικά στην προστασία των θαλάσσιων συνόρων. Πολλές φορές οι γυναίκες και οι άνδρες του λιμενικού σώματος υπερβάλλουν εαυτούς, σώζουν ανθρώπινες ζωές, έχουν σώσει, αν τις αθροίσει κανείς πολλές εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές, ανθρώπων οι οποίοι στοιβάζονται σε μικρές, σε σχέση με τον αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονται πάνω, βάρκες από τους δολοφόνους, στην πραγματικότητα λαθροδιακινητές, χωρίς σωσίβια τις περισσότερες φορές, αν όχι κάθε φορά, στις χειρότερες δυνατές συνθήκες. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα.

Από εκεί και πέρα, κάθε ξεχωριστό περιστατικό εκ του νόμου ερευνάται για να διαπιστωθεί αν η κάθε επιχείρηση εκτελέστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σύμφωνα με τον νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις και του εγχώριου και συνολικά του διεθνούς δικαίου, όσα προβλέπει δηλαδή. Και δεν σας το κρύβω ότι από πριν η διάθεση είναι να πιστεύουμε τους λιμενικούς, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από το να επιτεθούν σε κανέναν, και αντιμετωπίζουν επιθέσεις, και όχι τους λαθροδιακινητές και διάφορες συλλογικότητες και διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες λειτουργούν εκ του πονηρού και ο στόχος έχουν όχι μόνο να διαβάλουν το λιμενικό σώμα αλλά και συνολικά τη χώρα».

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Το ελληνικό λιμενικό ακολουθεί όλα όσα προβλέπει ο νόμος και σε επίπεδο καταγραφής, και μάλιστα γίνεται δόλια από κάποια Μέσα, αν δεν είναι δόλια τότε ας ενημερωθούν καλύτερα αυτά τα Μέσα, σύγχυση μεταξύ των καμερών που υπάρχουν ανά περιοχή και των θερμικών καμερών οι οποίες όπως εξήγησε αναλυτικά και το γραφείο Τύπου του λιμενικού σώματος και έχουμε απαντήσει και εμείς σε σχετικές ερωτήσεις ως κυβέρνηση, λειτουργούν επικουρικά και έχουν εντελώς διαφορετικό λόγο ύπαρξης».

Επιπλέον, επισήμανε:

«Δουλειά του λιμενικού σώματος είναι να προστατεύει τα θαλάσσια σύνορα της χώρας. Για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, κάποιος ο οποίος προσπαθεί μέσα από αυτή τη διαδικασία να εισέλθει παράνομα στη χώρα, κάνει αυτή τη συγκεκριμένη παράνομη πράξη. Άρα, το να κουνάμε το δάχτυλο στους ανθρώπους, οι οποίοι, ρισκάροντας πολλές φορές τη ζωή τους, γιατί ακόμα και στο πρόσφατο περιστατικό ανοιχτά της Χίου και σε αυτή την τραγωδία, τραυματίστηκαν άνθρωποι του λιμενικού σώματος. Εάν λοιπόν υπάρχει κάτι επιχειρησιακά το οποίο δεν έγινε σωστά, αυτό να ελεγχθεί αυτονοήτως και πρέπει να ελεγχθεί. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι ότι είμαστε ευγνώμονες στις γυναίκες και τους άνδρες του λιμενικού σώματος».

Όταν ο Χρήστος Αβραμίδης επανήλθε ρωτώντας αν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχεται ότι το Λιμενικό προχώρησε σε επιχείρηση αποτροπής, ο κ. Μαρινάκης αντέδρασε έντονα, απορρίπτοντας ότι έκανε τέτοια παραδοχή και ζητώντας να μην αλλοιώνονται οι δηλώσεις του, «γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου».

Στην παρατήρηση ότι επρόκειτο απλώς για ερώτηση, απάντησε:

«Είστε και θρασύδειλος πέραν όλων των άλλων. Εκτός από θρασύς είστε και δειλός. Είπατε πριν από λίγο ότι παραδέχτηκα κάτι. Και τώρα που καταλάβατε τι είπατε και τις συνέπειες αυτού που είπατε, είπατε ότι απλά ρωτήσατε».

Ο δημοσιογράφος ανάρτησε στα social media το σχετικό βίντεο με τον διάλογο από την ενημέρωση:

