Ο Δημήτρης Παπαδημούλης αποχωρεί από την πολιτική: «Θα συνεχίσω, μακριά από αιρετά αξιώματα ως ενεργός πολίτης»

Με ανάρτησή του ο Δημήτρης Παπαδημούλης ανακοίνωσε την αποχώρησή του 

Παπαδημούλης

Αποχωρεί από την πολιτική ο Δημήτρης Παπαδημούλης, ύστερα από 10 χρόνια συνεχούς θητείας ως αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου. 

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος σήμερα το πρωί  με ανάρτησή του στο Χ, αναφέροντας μεταξύ άλλων, ότι «θα συνεχίσει μακριά από αιρετά αξιώματα, να υπηρετώ τις ίδιες αξίες ως ενεργός πολίτης».

Δείτε την ανάρτηση του κ. Παπαδημούλη:

Πηγή: skai.gr

TAGS: Δημήτρης Παπαδημούλης αποχώρηση Πολιτική
