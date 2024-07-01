Αποχωρεί από την πολιτική ο Δημήτρης Παπαδημούλης, ύστερα από 10 χρόνια συνεχούς θητείας ως αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου.

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος σήμερα το πρωί με ανάρτησή του στο Χ, αναφέροντας μεταξύ άλλων, ότι «θα συνεχίσει μακριά από αιρετά αξιώματα, να υπηρετώ τις ίδιες αξίες ως ενεργός πολίτης».

Δείτε την ανάρτηση του κ. Παπαδημούλη:

Μετά από δέκα συνεχόμενα χρόνια ως εκλεγμένος Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου με μεγάλες πλειοψηφίες 🇬🇷 μόνος Έλληνας και μόνος από την Αριστερά 🇪🇺 και τρεις θητείες ως ευρωβουλευτής (2004-2009, 2014-2019, 2019-2024), αποχωρώ από την ενεργό πολιτική.

Θα συνεχίσω, μακριά από… pic.twitter.com/rXyTS9IpEn — Dim. Papadimoulis (@papadimoulis) July 1, 2024

Πηγή: skai.gr

