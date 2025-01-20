Κατακραυγή για την «ολιγαρχία» πριν από το ετήσιο ραντεβού στο Νταβός

Μετά τον Τζο Μπάιντεν, γνωστή μη κυβερνητική οργάνωση καταγγέλλει σήμερα την ανάδυση νέας «ολιγαρχίας» δισεκατομμυριούχων, επικίνδυνης για τη δημοκρατία, που ωφελείται από την επιστροφή στον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς σε μερικές ώρες ξεκινά το ραντεβού των πλούσιων και των ισχυρών στο Νταβός.

Η ετήσια σύνοδος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στον χιονοδρομικό σταθμό των ελβετικών Άλπεων αρχίζει απόψε — ενώ ταυτόχρονα θα λαμβάνει χώρα η τελετή ορκωμοσίας του 47ου προέδρου των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, στην οποία θα είναι παρόντες οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον πλανήτη.

«Μια νέα αριστοκρατική ολιγαρχία, που κληρονόμησε δισεκατομμύρια δολάρια, ασκεί πολυπλόκαμη εξουσία στα πολιτικά και οικονομικά συστήματά μας», καταγγέλλει η Oxfam σε έκθεσή της για τις ανισότητες, που από χρόνο σε χρόνο καταγράφει την αμετάβλητη τάση αύξησης των περιουσιών των πλουσιότερων ανθρώπων στην υφήλιο.

«Το πετράδι του στέμματος αυτής της ολιγαρχίας είναι ένας δισεκατομμυριούχος πρόεδρος, ο οποίος υποστηρίχτηκε κι εξαγοράστηκε από τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, τον Ίλον Μασκ» κι αναλαμβάνει να κυβερνήσει «τη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο», σφυροκοπεί ο Αμίταμπ Μπεχάρ, ο εκτελεστικός διευθυντής της ΜΚΟ, στο δελτίο Τύπου που συνοδεύει την έκθεση.

Ο επικεφαλής της κατασκευάστριας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla και της εταιρείας με ειδίκευση το διάστημα SpaceX, κι επίσης ιδιοκτήτης του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης X, χρηματοδότησε την εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ και σε αντάλλαγμα του ανατέθηκε άτυπο υπουργείο, που θα προωθήσει δραστικές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες.

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κατήγγειλε τη διαπλοκή οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων, αναφέρθηκε στην εμφάνιση «τεχνολογικοβιομηχανικού συμπλέγματος» κι εξέφρασε την ανησυχία ότι η Αμερική θα πέσει στα χέρια «ολιγαρχίας».

Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει η Oxfam, η περιουσία των δισεκατομμυριούχων αυξήθηκε κατά 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμια κλίμακα πέρυσι, τρεις φορές περισσότερο απ’ ό,τι το 2023, φθάνοντας τα 15 τρισεκ. δολάρια. Και «οι πολιτικές που υπερασπίζεται ο (εκλεγμένος) πρόεδρος Τραμπ θα πυροδοτήσουν περαιτέρω τις ανισότητες», προειδοποιεί η ΜΚΟ.

«Φορολογήστε τους πλούσιους»: αυτό ήταν ανάμεσα στα συνθήματα πολιτών που απέκλεισαν χθες δρόμο προς το Νταβός, στο πλαίσιο διαμαρτυρίας ενόψει του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Πολλοί απομακρύνθηκαν βιαίως από την αστυνομία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Keystone ATS.

«Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ συμβολίζει την εξουσία που έχουν οι πλούσιοι, όπως εγώ», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαρλένε Ένγκελχορν, Αυστριακή που διένειμε πέρυσι το μεγαλύτερο μέρος της κληρονομιάς της, αξίας 25 εκατομμυρίων ευρώ, σε διάφορες οργανώσεις.

«Απλούστατα επειδή γεννηθήκαμε εκατομμυριούχοι, ή επειδή μιας παρουσιάστηκε κάποια ευκαιρία μια φορά (...) είμαστε πλέον σε θέση να επηρεάζουμε τους πολιτικούς όλου του κόσμου», προωθώντας «τις πολιτικές μας προτιμήσεις», συνόψισε.

Η Oxfam υπολογίζει πως πέντε άνθρωποι ενδέχεται να γίνουν τρισεκατομμυριούχοι μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, ενώ «ο αριθμός των ανθρώπων που παραμένουν παγιδευμένοι στη φτώχεια δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου από το 1990».

Ένα τρισεκατομμύριο δολάρια είναι ήδη η περιουσία που κατέχουν αθροιστικά οι τέσσερις πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο, όλοι τους Αμερικανοί και δραστηριοποιούμενοι στον χώρο της τεχνολογίας: ο Ίλον Μασκ, ο Τζεφ Μπέζος (Amazon, Blue Origin), ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ (Meta) και ο Λάρι Έλισον (Oracle).

Οι τρεις πρώτοι, που θα είναι παρόντες στην τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ, «κατέχουν σήμερα περισσότερα πλούτη απ’ ό,τι η μισή φτωχότερη αμερικανική κοινωνία», σημειώνει δηκτικά ο Μπέρνι Σάντερς, μορφή της αμερικανικής αριστεράς.

Στις ΗΠΑ «βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που πλέον μπορείς να αγοράσεις μια χώρα», στηλίτευσε η επικεφαλής του γαλλικού παραρτήματος της Oxfam, η Σεσίλ Ντιφλό, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Ίλον Μασκ παρεμβαίνει, τις τελευταίες εβδομάδες, στον πολιτικό διάλογο στη Γερμανία και στη Βρετανία: προωθεί παρατάξεις της άκρας δεξιάς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ονομάσει κι άλλους δισεκατομμυριούχους σε πόστα στην κυβέρνησή του. Πλούσιοι και πλούσιες θα αναλάβουν διπλωματικές θέσεις, ή ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Κοινός παρονομαστής τους: συνεισέφεραν ποσά στην εκστρατεία του.

«Δεν θέλω να ζω σε μια χώρα με μια χούφτα πλούσιους και τεράστιο αριθμό φτωχών», δήλωσε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μόρις Περλ, συνταξιούχος νεοϋορκέζος, που έκανε καριέρα στον κόσμο των επενδυτικών τραπεζών, αλλά πλέον ανήκει στους «πατριώτες εκατομμυριούχους» που καλούν να επιβληθούν υψηλότεροι φόροι στις πολύ μεγάλες περιουσίες. «Φοβάμαι πως θα βρεθούμε αντιμέτωποι με ταραχές αν δεν αλλάξουμε τα πράγματα», πρόσθεσε.

Πάνω από 60 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αναμένονται αυτή την εβδομάδα στο Νταβός, στο οποίο θα παρέμβει μέσω βιντεοδιάσκεψης ο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

