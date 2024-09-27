«Στο ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε ομοιόμορφοι, γιατί είμαστε μια μεγάλη παράταξη, με τους υποψήφιούς μας να εκφράζουν πάρα πολλές τάσεις σε όλο το προοδευτικό και δημοκρατικό φάσμα», δήλωσε το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, Κώστας Σκανδαλίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους».

Αναφορικά με το ντιμπέιτ της περασμένης Τρίτης, ο κ. Σκανδαλίδης τόνισε πως αποδείχθηκε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι συντεταγμένες, με τον ίδιο να προβλέπει πως πάνω από 300.000 άτομα θα έρθουν στις κάλπες να ψηφίσουν, χαρακτηρίζοντάς το «μεγάλο στοίχημα».

«Εγώ πιστεύω πως όποιος και να εκλεγεί, εάν την επόμενη μέρα δεν κινητοποιήσει κόσμο και κάνουμε το ίδιο λάθος με τις προηγούμενες φορές, θα εγκληματίσει για το ΠΑΣΟΚ. Πρώτη δουλειά είναι να ξαναστηθεί το κίνημα, αλλιώς δεν θα μπορέσει να ανατραπεί ο Μητσοτάκης, το κράτος του οποίου έχει χρεοκοπήσει στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, του κράτους-δικαίου, των υποκλοπών και των θεσμών».

Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ έχασε την ψυχή του, όμως όπως είπε «αυτό συνέβη τα τελευταία 20 χρόνια και όχι επί θητείας Νίκου Ανδρουλάκη», ενώ ταυτόχρονα επεσήμανε πως είναι ανάγκη «όποιος εκλεγεί να εγγυηθεί ότι η βάση θα έχει λόγο». Ερωτηθείς για τους υποψηφίους προέδρους, τόνισε πως όλοι έχουν προσόντα, ωστόσο το σημαντικότερο είναι το τι θα κάνει αυτός που θα εκλεγεί με τους υπόλοιπους συνυποψηφίους του.

«Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση ανταγωνιστικό με τη Νέα Δημοκρατία, διότι αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος μη δούμε τον Βελόπουλο αξιωματική αντιπολίτευση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.