Ως «λυτρωτή από την Αριστερά» χαρακτηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ την περασμένη εβδομάδα, αφήνοντας σαφείς αιχμές.

Ο κ. Γκλέτσος, που έχει εκφράσει στο παρελθόν τη στήριξή του στον πρώην πρόεδρο του κόμματος, καταγγέλλει τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως «μεγάλο σκάνδαλο» που βαραίνει την κυβέρνηση. Παράλληλα, επιτίθεται σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, αποκαλώντας τους «κηφήνες» και κατηγορώντας τους ότι στηρίζουν ουσιαστικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Δεν υπάρχει αντικείμενο στο κυβερνητικό γίγνεσθαι που να μην υπάρχει μεγα ΣΚΑΝΔΑΛΟ , σύμφωνα με την Εισαγγελία της Ευρώπης , παρόλο αυτό οι αρχηγικες ομάδες που τις αποτελουν κηφηνες σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ , βάζουν πλάτη στον Μητσοτάκη ξεκάθαρα , η κοινωνία σε αναβρασμό , ολοι περιμένουν τον Λυτρωτή εξ αριστερών ... ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ».

