ΣΥΡΙΖΑ: Τα σχέδια Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Γάζας δεν έχουν προηγούμενο

«Τα σχέδια Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό δεν έχουν προηγούμενο, θα είναι άλλο ένα έγκλημα με στόχο την πλήρη εξόντωση των Παλαιστινίων. Σφαγή, γενοκτονία, λιμός, πλήρης κατάληψη του εδάφους είναι ό,τι πιο απόκοσμο θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

«Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία και να προχωρήσει η ίδρυση Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους τώρα. Αυτή πρέπει να είναι η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης και της διεθνούς κοινότητας στο κράτος του Ισραήλ», αναφέρει και καλεί την ελληνική κυβέρνηση «να σταματήσει τη μονόπλευρη στήριξη στο κράτος του Ισραήλ και να πρωτοστατήσει σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας και τη συμμετοχή της χώρας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μη μόνιμο μέλος».

«Η κυβέρνηση να αξιοποιήσει την απόφαση της Βουλής των Ελλήνων του Δεκέμβρη του 2015, επί ΣΥΡΙΖΑ, η οποία στηρίζει την ίδρυση Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στην κατεύθυνση αυτή», καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

