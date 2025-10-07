ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες αιχμές Βάρρα κατά Βορίδη – Έδειξε 2 εταιρείες για την παραίτηση με «εκτελεστή τον υπουργό»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σφοδρά πυρά κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας, υποστηρίζοντας ότι ο τότε Υπουργός ζήτησε την εκπαραθύρωσή του, προκειμένου οι ανομίες να συνεχιστούν.

Ο ίδιος πάντως τόνισε ότι δεν υπήρχε καμία παρέμβαση από τον κ. Βορίδη στους ελέγχους, δείχνοντας τον τότε γενικό γραμματέα του Υπουργείου, Γιώργου Στρατάκου. «Μου λέει, για ποιον λόγο ελέγχεται η γυναίκα του Ξυλούρη; Εγώ εξεπλάγην. Και αναρωτήθηκα αν κάποιος έδωσε κάποια εντολή μέσα στο πλαίσιο της νομιμότητας. Παίρνω τηλέφωνο τον υπεύθυνο στην Κρήτη. Μου λέει ότι είναι δειγματοληπτικός έλεγχος και να μην παρεμβαίνει ο Στρατάκος», τόνισε ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού.

Απαντώντας στην ερώτηση του κ. Λαζαρίδη, για ενδεχόμενες διαφωνίες του με τον τότε Υπουργό, ο ίδιος αρνήθηκε κατηγορηματικά. «Φύγαμε γελώντας. Και με έκπληξη διάβασα ότι υπήρχε τριβή, δεν υπήρξε», πρόσθεσε. Ο κ. Βάρρας πάντως, χαρακτήρισε το “συμφωνώ” του Μάκη Βορίδη παράνομη πράξη «μη αρμόζουσα με ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες». «Ήθελαν να κάνω μια κακιά και άστοχη πληρωμή, προβληματική ώστε να πάνε στον πρωθυπουργό, η σχέση μου μαζί του είναι από το 2000 και είναι πολύ καλή, φιλική. Άρα να πάνε στο πρωθυπουργό και ο Βορίδης και να πούνε “κοιτά να δεις πρόεδρε ο δικός σου τα έκανε μαντάρα και έχουμε κτηνοτρόφους και αγρότες στα κάγκελα”», υποστήριξε ο ίδιος αναφερόμενος στην παραίτησή του. Την απέδωσε μάλιστα στον κ. Βορίδη, προς χάριν δύο εταιρειών:

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΡΡΑΣ: Ήταν κατ’ απαίτηση της NEUROPUBLIC και ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ τόσο απλά.

ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Και με εκτελεστή ποιον;

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΡΡΑΣ: Τον Υπουργό.

ΜΙΛΕΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Ποιον Υπουργό;

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΑΡΡΑΣ: Τον κ. Βορίδη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.