Ηλεία: Αμοιβή για να βρεθεί ο δράστης που κακοποίησε άγρια το σκυλάκι

Αμοιβή ύψους 1.500 ευρώ προσφέρει η Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος σε όποιον δώσει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το άτομο που βασάνισε και κακοποίησε σεξουαλικά το σκυλάκι στην Ηλεία.

Η υπόθεση του ζώου που βρέθηκε βαριά τραυματισμένο και με ακατάσχετη αιμορραγία το πρωί της περασμένης Τετάρτης, στην Εθνική Οδό Πύργου – Κυπαρισσίας, στο ύψος του Επιταλίου, έχει προκαλέσει σοκ λόγω της πρωτοφανούς αγριότητας του περιστατικού.

Πληροφορίες της εφ. «Πατρίς» αναφέρουν ότι στο κτηνιατρείο όπου έλαβε περίθαλψη το ζώο εμφανίστηκαν τα μέλη μιας οικογένειας από το Επιτάλιο, δηλώνοντας το σκυλάκι είναι δικό τους. Όπως ανέφεραν, το είχαν σε ένα κτήμα και έφυγε από εκεί χωρίς να το αντιληφθούν. Από εκείνη την στιγμή και έπειτα φαίνεται πως έπεσε θύμα άγριας κακοποίησης.

Σημειώνεται πως ο νόμος είναι ιδιαίτερα αυστηρός και σε περίπτωση εντοπισμού και σύλληψης του δράστη, οι συνέπειες θα είναι βαριές.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όποιος κακοποιήσει ή μεταχειριστεί βάναυσα οποιοδήποτε είδος ζώου, τιμωρείται με ποινή κάθειρξης μέχρι 10 έτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.