ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβολή στην εξέτασή της ζητά η Τυχεροπούλου

Επιστολή στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής με την οποία ενημερώνει πως δεν θα μπορέσει να καταθέσει την ερχόμενη εβδομάδα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς παρίσταται ως μάρτυρας σε τρεις δίκες και ως ενάγουσα σε τέταρτη, απέστειλε η πρώην διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού, Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Η κα Τυχεροπούλου ζητά να προσδιοριστεί εκ νέου η εξέτασή της μετά τις 22 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

