Στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ΣΚΑΪ

«Τελικά ο κ. Βάρρας ή ο κ. Βορίδης έχει δίκιο; Χθες ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο κ. Βορίδης έχει πολιτική ευθύνη γιατί μόνον έτσι μπορεί να εξηγηθεί η φράση του για "αποκλειστική ευθύνη”», όπως είπε.

Η φράση αυτή του κ. Τσουκαλά προκάλεσε την έντονη αντίδραση από το Μέγαρο Μαξίμου, με κυβερνητικές πηγές να απαντούν ότι η διαρκής χρήση μεθόδων κοπτοραπτικής και η διαστρέβλωση της αλήθειας από το ΠΑΣΟΚ, εξηγούν σε μεγάλο βαθμό γιατί έχει «κολλήσει η βελόνα», όπως καταμαρτυρούν ακόμα και στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

«Τελευταίο δείγμα χρήση κοπτοραπτικής ήταν η σημερινή συνέντευξη του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ κ. Τσουκαλά στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ όπου ισχυρίσθηκε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως ο κ. Βορίδης έχει πολιτική ευθύνη, κάτι που δεν ειπώθηκε ποτέ από τον κ. Μαρινάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Μάλιστα ο κ. Τσουκαλάς εν γνώσει του διαστρέβλωσε τη δήλωση του κ. Μαρινάκη συμπληρώνοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί η φράση του για αποκλειστική ευθύνη».

«Επειδή η παραποίηση της αλήθειας, ελλείψει σοβαρού πολιτικού λόγου, έχει γίνει πλέον κανόνας στο ΠΑΣΟΚ, παραθέτουμε τα σχετικά αποσπάσματα των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου προκύπτει ότι ουδέποτε ο κ. Μαρινάκης μίλησε για πολιτική ευθύνη του κ. Βορίδη:

"Είναι γνωστή η διαφωνία σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ του κ. Βάρρα και του κ. Βορίδη. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν γίναμε σοφότεροι. Το μόνο το οποίο επιβεβαίωσε και η κατάθεση του κ. Βάρρα, μεταξύ όλων των άλλων καταθέσεων που περίμενε και η Αντιπολίτευση «στη γωνία» για να εργαλειοποιήσει, είναι ότι και ο κ. Βάρρας και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι κατέθεσαν, επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση Μαξίμου και καμία διάθεση συγκάλυψης από πλευράς Μαξίμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι με δεδομένη αυτή την πολιτική διαφωνία – διαφοροποίηση, περιγράφεται η οποιαδήποτε ποινική ευθύνη του κ. Βορίδη, ένα αφήγημα το οποίο προσπαθούσε μετ’ επιτάσεως να χτίσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα η Αντιπολίτευση, χωρίς το παραμικρό στοιχείο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η θέση μας δεν αλλάζει ως προς την υποτιθέμενη ποινική ευθύνη του κ. Βορίδη, η οποία δεν προέκυπτε από κανένα απολύτως στοιχείο".

"Τώρα, ως προς την ευθύνη του κ. Βορίδη, αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι συγκεκριμένο, γιατί αν έχει ευθύνη ο κ. Βορίδης που εφάρμοσε κάτι το οποίο προβλεπόταν, ήδη, νομικά και του εισηγήθηκε η σχετική διοίκηση, που προϋπήρχε από την προηγούμενη κυβέρνηση, αυτό είναι μια κουβέντα που νομίζω ξεπερνάει τον κ. Βορίδη και έχει να κάνει συνολικά με την ύπαρξη και τη συνέχιση τήρησης της τεχνικής λύσης. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο αυτό το οποίο συνέβαινε για πάρα πολλά χρόνια και «κληρονόμησε» ο κ. Βορίδης, υπό την ανάγκη να πληρωθούν οι αγρότες, να μεταφράζεται σε αποκλειστική πολιτική ευθύνη του Μάκη Βορίδη. Ως προς τις ποινικές ευθύνες, ναι, ήμουν σαφής και νομίζω ήταν σαφής και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και τα ίδια τα δεδομένα, όσο κι αν προσπάθησε η αντιπολίτευση να τα διαστρεβλώσει".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.