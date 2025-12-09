Στο πλευρό των αγροτών εμφανίζονται 7 στους 10 πολίτες, απαντώντας πως συμφωνούν με τις διαμαρτυρίες, αλλά είναι διχασμένοι με τα μπλόκα, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση της Interview, για την εφημερίδα Political. Παράλληλα, στα άλλα ευρήματα, η ΝΔ καταγράφει πάνω από 30%, ενώ ένα ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού προηγείται κατά 9 μονάδες από το ενδεχόμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση για το εάν έχουν δίκιο οι αγρότες που διαμαρτύρονται, το 76% απαντά ότι έχουν/μάλλον έχουν δίκιο, το 21% ότι έχουν/μάλλον έχουν άδικο, ενώ το 3% απαντά «δεν ξέρω, δεν απαντώ».

Σχετικά με το αν συμφωνούν με τα αγροτικά μπλόκα και το κλείσιμο των δρόμων ως μορφή διαμαρτυρίας, το 53% απαντά ότι συμφωνεί, έναντι 46% που δεν συμφωνεί και 1% «δεν ξέρω, δεν απαντώ».

Στο 30,8% η ΝΔ στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Αντίστοιχα, στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ καταγράφεται στο 30,8%, με τη διαφορά με το ΠΑΣΟΚ (13,8) να είναι στις 17 μονάδες.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,5%, η Φωνή Λογικής με 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 4%, το ΜέΡΑ25 με 4%, η Νέα Αριστερά με 1,5%, η Νίκη με 1,1% και «άλλο» με 12,8%.

Καρυστιανού ή Τσίπρας;

Παράλληλα, από τα ευρήματα της δημοσκόπησης, φαίνεται πως η Μαρία Καρυστιανού εξακολουθεί να καταγράφεται στη συνείδηση των πολιτών ως μια «ήρεμη δύναμη».

Στο υποθετικό ερώτημα, «αν αύριο είχαμε εκλογές και μόνον δύο πολιτικά κόμματα διεκδικούσαν την ψήφο σας, κόμμα Τσίπρα και κόμμα Καρυστιανού, εσείς ποιο θα επιλέγατε;», το 57% απαντά κανένα από τα δύο, το 25% κόμμα Καρυστιανού, το 16% κόμμα Τσίπρα και 2% δεν ξέρω δεν απαντώ.

Σε ερώτηση «αν μπορούσατε να καλέσετε έναν πολιτικό στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας, ποιον θα επιλέγατε», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται πρώτος, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να βρίσκεται έκτος στη λίστα της προτίμησης των ψηφοφόρων.





