Η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ως εκ τούτου αναθεωρητικές θέσεις και προτάσεις είναι καθολικά απορριπτέες τονίζουν πηγές του υπουργείου Εξωτερικών απαντώντας στις δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν.



«Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και επιθυμεί, πάντοτε με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, να συνεχίσει τον δομημένο διάλογο με την Τουρκία επί τη βάση αυτών των αρχών» ξεκαθαρίζεται.



Ως προς το καθεστώς της μουσουλμανικής μειονότητας, η Συνθήκη της Λωζάννης, καθορίζει σαφώς τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικό, στα μέλη της οποίας η Ελλάδα επιφυλάσσει πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία, τονίζουν οι κύκλοι του ΥΠΕΞ.

Νωρίτερα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επανέφερε το γνωστό τουρκικό αφήγημα για «δίκαιη μοιρασιά» στην Ανατολική Μεσόγειο και συνολική συζήτηση «όλων των θεμάτων του Αιγαίου», δηλώνοντας ότι η Άγκυρα θα υπερασπιστεί «με αποφασιστικότητα» τα συμφέροντά της, ενώ αναφέρθηκε εκ νέου σε «τουρκική μειονότητα» στη Δυτική Θράκη.

Παράλληλα, ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε ότι «διατηρούμε τη βούληση της διατήρησης της θετικής ατζέντας στις σχέσεις μας με την Ελλάδα. Κάνουμε τα βήματα μας σχετικά με την υποστήριξη των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης κι αν χρειαστεί το κάνουμε με αμοιβαιότητα».

Επίθεση στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην Ευρωπαϊκή Ενωση εξαπέλυσε την ίδια στιγμή ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δημοκρατίας και Ανάπτυξης (AKP) Ομέρ Τσελίκ, με αφορμή πληροφορίες ότι η Λευκωσία, ενόψει της ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ, προτίθεται να προωθήσει μια ευρύτερη προσέγγιση για τη Μεσόγειο.

Πηγή: skai.gr

