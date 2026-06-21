Οι τέσσερις άμεσες προτεραιότητες του νέου αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Γιώργου Κώτσηρα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο νέος αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσης, έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρόμου, την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και την αξιοποίηση της τεχνολογίας για ποιοτικότερες υπηρεσίες.

Η πρώτη εβδομάδα ανάληψης των καθηκόντων του περιλάμβανε εντατικές συσκέψεις με εκπροσώπους φορέων και οργανισμών του υπουργείου, με στόχο την ταχεία χαρτογράφηση της κατάστασης και τον καθορισμό άμεσων προτεραιοτήτων.

Οι βασικοί άξονες πολιτικής επικεντρώνονται στην ενίσχυση της ασφάλειας, τη βελτίωση της καθημερινότητας και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος μεταφορών.

Ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, εκσυγχρονισμός του σιδηροδρόμου, αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών και αξιοποίηση της τεχνολογίας για την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών, είναι οι τέσσερις βασικές προτεραιότητες του νέου αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιώργου Κώτσηρα.

Η πρώτη εβδομάδα ανάληψης των καθηκόντων του ξεκίνησε «με εντατικούς ρυθμούς ενημέρωσης και διαδοχικών συσκέψεων με εκπροσώπους των εποπτευόμενων οργανισμών και φορέων», όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου Μεταφορών, «δίδοντας βάρος στην ταχεία χαρτογράφηση της κατάστασης, στην αξιολόγηση των εκκρεμοτήτων και στον καθορισμό των άμεσων προτεραιοτήτων».

Στο επίκεντρο των πρώτων συσκέψεων, όπως τόνισαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τα στελέχη του υπουργείου Μεταφορών, βρέθηκαν τέσσερις βασικοί άξονες πολιτικής, με κοινό παρονομαστή την ενίσχυση της ασφάλειας, τη βελτίωση της καθημερινότητας και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος μεταφορών.

Ειδικότερα:

Πρώτος άξονας, είναι ο εκσυγχρονισμός του σιδηροδρόμου. Σε στενή συνεργασία με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, τίθεται σε άμεση προτεραιότητα η ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη μετά τις εκτεταταμένες καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel. Στόχος να τηρηθεί η δέσμευση για πλήρη σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και εγκατάσταση συστήματος ETCS έως τα τέλη Αυγούστου.

Δεύτερος άξονας, η οδική ασφάλεια. Σε συνέχεια της ψήφισης του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, δρομολογούνται θεσμικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, στις οποίες θα περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών. Κεντρικός στόχος είναι η περαιτέρω μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της συνεργασίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την Ελληνική Αστυνομία, για την πρόληψη και αντιμετώπιση επικίνδυνων συμπεριφορών.

Τρίτος άξονας είναι η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών. Η ενίσχυση του στόλου με νέα λεωφορεία, η κάλυψη αναγκών σε προσωπικό και η πύκνωση των δρομολογίων βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα. Το ζητούμενο είναι πιο αξιόπιστες, γρήγορες και φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις, που θα αναβαθμίζουν την εμπειρία των επιβατών και θα συμβάλουν στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των μεταφορών, καθώς η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών θεωρείται κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια των μετακινήσεων, την απλούστευση και διαφάνεια διοικητικών διαδικασιών, την αναβάθμιση της αξιοπιστίας του συστήματος των εξετάσεων και την βελτίωση της εκπαίδευσης των νέων οδηγών.

«Κρίσιμο στοίχημα για τη νέα ηγεσία, δηλώνουν τα στελέχη του υπουργείου , αποτελεί η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και η επίτευξη των οροσήμων του Ταμείου Ανάκαμψης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα και την ηλεκτροκίνηση. Ο στόχος που τίθεται από την πρώτη ημέρα είναι σαφής: σύγχρονες, ασφαλείς και αξιόπιστες μεταφορές για όλους τους πολίτες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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