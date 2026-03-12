Οι ψηφοφόροι επενδύουν στη σταθερότητα και στην ασφάλεια – «Αγκάθι» η οικονομία

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η ανάγκη για σταθερότητα μέσα σε ένα άκρως μεταβαλλόμενο και επικίνδυνο διεθνές σκηνικό προκύπτει από τη δημοσκόπηση της Pulse που δημοσιεύτηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Η αγωνία του κόσμου για την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή είναι διάχυτη στην κοινωνία και θα επηρεάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα τις επιλογές των πολιτών. Με το βλέμμα πάντα στραμμένο κυρίως στις οικονομικές επιπτώσεις της συνεχιζόμενης κρίσης και της σφοδρής σύγκρουσης ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν. Οι οχτώ στους δέκα («πολύ» 48%, «αρκετά» 31%) εκφράζουν την αγωνία που έχει προκαλέσει ο πόλεμος και οι συνέπειές του. Το 39% δηλώνει πως ανησυχεί περισσότερο για την «οικονομία», το 23% για πιθανή «στρατιωτική εμπλοκή» της Ελλάδας, και το 18% από τη «γενικότερη αναταραχή».

Δεν είναι τυχαίο πως μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει αύξηση στη πρόθεση ψήφου 1,5%. Φτάνει το 25,5% στην πρόθεση ψήφου ενώ στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή των αναποφάσιστων η κυβερνητική παράταξη περνά το ψυχολογικό όριο του 30%. Η δημοσκόπηση της Pulse επιβεβαιώνει τον κανόνα της «συσπείρωσης γύρω από τη σημαία» με τη γαλάζια παράταξη να συσπειρώνει το 94% των ψηφοφόρων που εξακολουθούν να τη στηρίζουν, αλλά και όσους είχαν απομακρυνθεί μετά από τις εκλογές του 2023 σε ποσοστό 64%. Ακόμα και στην την γκρίζα ζώνη φαίνεται να έχει διεισδύσει η πλειοψηφία με ένα σημαντικό κομμάτι, περίπου τέσσερις στους δέκα, να αξιολογούν θετικά τις κινήσεις της. Η συσπείρωση της δεξιάς παράταξης έχει ήδη αρχίσει να γίνεται πράξη και ίσως με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να αξιολογηθεί η μικρή πτώση που παρουσίασε η Ελληνική Λύση. Η εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Εμανουέλ Μακρόν και Νίκο Χριστοδουλίδη και η αμυντική συμμαχία που έχει προκύψει εκτιμούν κυβερνητικά στελέχη πως θα αποδώσει περισσότερους «καρπούς» σε επόμενες δημοσκοπήσεις.

Το να αλλάξει την ατζέντα της επικαιρότητας υπέρ της η κυβέρνηση αποδείχτηκε πως δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση. Τέμπη, υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ την έχουν «ταλαιπωρήσει» το τελευταίο διάστημα. Από τη στιγμή που σύμφωνα με την Pulse κέρδισε τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινής γνώμης για την αμυντική συνδρομή στην Κύπρο όλα θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια του πολέμου. Το «άλλοθι» που έχει για το κύμα της ακρίβειας που θα έρθει δεν θα κρατήσει για πολύ. Το αρνητικό πρόσημο ενός πολέμου μπορεί να δώσει μόνο πρόσκαιρα κέρδη.

Η οριακή άνοδος του ΠΑΣΟΚ κατά 0,5% δείχνει πως η συνεπής στάση του Νίκου Ανδρουλάκη σε σχέση με τον πόλεμο και τη συνδρομή της Ελλάδας στην Κύπρο δεν επηρέασε τη Χαριλάου Τρικούπη. Ακόμα και η επιλογή του να συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου ενδεχομένως να τον βοήθησε. Το άνοιγμα περαιτέρω της ψαλίδας έχει να κάνει με το πολιτικό σκηνικό και το κλίμα που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια και δεν θα μπορούσε να αλλάξει στις σημερινές συνθήκες. Σε γενικές γραμμές η έρευνα δείχνει πως στην αντιπολίτευση δεν υπάρχει αυτή την περίοδο «ζωτικός χώρος» για μεγάλες αλλαγές και μετατοπίσεις. Η αγωνία που προκαλεί ο πόλεμος δεν μπορεί να μεταβάλει σημαντικά το πολιτικό σκηνικό. Οι σημαντικές ανακατατάξεις θα πραγματοποιηθούν όταν στο «παιχνίδι» εισέλθουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Ο πρώην πρωθυπουργός σε σχέση με την μέτρηση του Ιανουαρίου παρουσιάζει αύξηση των δυνητικών ψηφοφόρων του κατά 3% φτάνοντας το 22%. Πτώση πέντε μονάδων καταγράφει η Μαρία Καρυστιανού (26%). Σε μια περίοδο έντονης ανασφάλειας φαίνεται πως οι πολίτες δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης σε πρόσωπα με μεγάλη πολιτική και κυρίως κυβερνητική εμπειρία.

