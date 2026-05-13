Οι νέες δημοσκοπήσεις, τα διλήμματα και η στρατηγική

Της Δώρας Αντωνίου

Τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην κεντρική πολιτική σκηνή αξιολογούν στην κυβέρνηση και διαμορφώνουν τη στρατηγική τους με κεντρικό άξονα την παραδοχή ότι ουσιαστικά βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική τροχιά, ανεξαρτήτως των τελικών αποφάσεων για το χρόνο διενέργειας εκλογών.

Οι δημοσκοπήσεις αρχίζουν πλέον να μετρούν ένα ακόμη κόμμα, αυτό του Αλέξη Τσίπρα, που επισπεύδει την επιστροφή του στην κεντρική πολιτική σκηνή ως επικεφαλής νέου φορέα. Και αυτό το δεδομένο λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση της προεκλογικής στρατηγικής της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Η δημοσκόπηση της Interview που δημοσιεύθηκε χθες στην Political, έδειξε ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, δίνοντας, μάλιστα, οριακό προβάδισμα στο ακόμα υπό διαμόρφωση «κόμμα Τσίπρα», που στην πρόθεση ψήφου προηγείται με 13,7% έναντι 13,2% του ΠΑΣΟΚ. Και τα δύο κόμματα, πάντως, βρίσκονται πολύ πίσω από τη Ν.Δ., που συγκεντρώνει 26,8%.

Η βασική στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό εστιάζει στο να αναδειχθεί ότι παρά τις λεκτικές αναφορές του σε rebranding, παραμένει το ίδιο πρόσωπο και είναι γνωστή η θητεία και τα πεπραγμένα του. Υπενθυμίζοντας το κυβερνητικό παρελθόν του κ. Τσίπρα, στην κυβέρνηση επιδιώκουν να συσπειρώσουν ένα ακροατήριο που επέλεξε το 2019 και το 2023 τη Ν.Δ.αποδοκιμάζοντας την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Υπάρχει η εκτίμηση στο πρωθυπουργικό επιτελείο ότι δεν έχει ξεχαστεί η κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία οι πολίτες απέρριψαν. Πέραν αυτού, σε προσωπικό επίπεδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να νικήσει τον Αλέξη Τσίπρα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις από το 2019 μέχρι το 2023: σε εθνικές εκλογές και ευρωεκλογές.

Έτσι, στο κυβερνών κόμμα πιστεύουν ότι η επιστροφή Τσίπρα βοηθάει στο να τεθούν ξανά συγκεκριμένες διαχωριστικές και διλήμματα, να αναβιώσει ένα δίπολο, που θεωρούν ότι θα ενεργοποιήσει συγκεκριμένα αντανακλαστικά στο εκλογικό σώμα. Κατά μία έννοια είναι περισσότερο «σαφής» αντίπαλος ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς σε αντίθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, έχει κυβερνητικό παρελθόν και μπορεί να αξιολογηθεί για τα πεπραγμένα του. Εν πολλοίς, η στρατηγική απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό θα είναι να υπενθυμίζονται διαρκώς επιλογές που έκανε κατά τη θητεία του ως πρωθυπουργός και το αποτέλεσμα που είχαν.

Ένα άλλο σημείο στο οποίο επενδύουν από την πλευρά της Ν.Δ. είναι το ενδεχόμενο η δημιουργία νέου κόμματος από τον κ. Τσίπρα να πυροδοτήσει σκληρό ανταγωνισμό με το ΠΑΣΟΚ, και τα δύο αυτά κόμματα να αναλωθούν σε έναν μεταξύ τους πόλεμο φθοράς, αφήνοντας ελεύθερο πεδίο στο κυβερνών κόμμα να κινηθεί αναλαμβάνοντας θετικές πρωτοβουλίες. Ένα ερώτημα που θα επηρεάσει πολύ την προεκλογική στρατηγική είναι ποιο κόμμα θα καταφέρει να παγιωθεί στη δεύτερη θέση.

Το ΠΑΣΟΚ έχει περισσότερες αναφορές στο πολιτικό ακροατήριο του Κέντρου και θα μπορούσε να διεκδικήσει με μεγαλύτερες αξιώσεις αποσυσπειρωμένους ψηφοφόρους που στις προηγούμενες εκλογές στράφηκαν προς της Ν.Δ.. Θεωρείται ότι αυτό είναι ένα πολιτικό ακροατήριο που πολύ δύσκολα θα κατάφερνε να κερδίσει ο κ. Τσίπρας. Αυτή η προσέγγιση υποδηλώνει ότι εάν το ΠΑΣΟΚ υποχωρήσει δημοσκοπικά στην τρίτη θέση, τότε αυτοί οι ψηφοφόροι είναι περισσότερο πιθανό να επιστρέψουν προς τη Ν.Δ..

Βεβαίως, όπως επισημαίνει έμπειρο στέλεχος εταιρείας δημοσκοπήσεων, θα χρειαστεί λίγος χρόνος από την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα και την παρουσίαση προγράμματος, στελεχών, κ.λπ., μέχρι να κατασταλάξει η δημοσκοπική εικόνα και να φανεί πως διαμορφώνεται τελικά το τοπίο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.