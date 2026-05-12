Αποφασισμένη να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις για ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στους δήμους δηλώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ).

Σε συνάντηση με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Λάζαρο Κυρίζογλου, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής κατέστησαν σαφές ότι εάν δεν δοθεί άμεσα ουσιαστική λύση τόσο στο θέμα της μονιμοποίησης των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές των δήμων όσο και στην κατάργηση της λεγόμενης «διάταξης Βορίδη», η Ομοσπονδία είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις διαρκείας.

Σύμφωνα με τους ίδιους, τα δύο αυτά ζητήματα αποτελούν αδιαπραγμάτευτες διεκδικήσεις για τους εργαζομένους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υπογραμμίζουν ότι απαιτούνται άμεσες πολιτικές πρωτοβουλίες και συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει και του προγραμματισμένου για τις 18 Μαΐου ραντεβού με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αναμένεται να παρουσιάσει το σχέδιο της κυβέρνησης για τον τρόπο στελέχωσης και χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών των δήμων από το 2027 και έπειτα που σήμερα συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους (παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ Κέντρα Κοινότητας κ.λπ.).

Σημειώνεται ότι η ΠΟΕ-ΟΤΑ συμμετέχει στην αυριανή 24ωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ, με αποτέλεσμα να μην λειτουργήσουν, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες των δήμων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

