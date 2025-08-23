Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ σε Σκέρτσο για τα... ηλιοβασιλέματα: «Τι ντροπή...»

Επίθεση στον Άκη Σκέρτσο, με αφορμή ανάρτηση του τελευταίου για τις διακοπές, εξαπολύει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.
Πιο αναλυτικά, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:
«Απύθμενο θράσος του κ. Σκέρτσου! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές για να τα κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού. Τι ντροπή!».
Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου που προκάλεσε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ:
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.