Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίθεση ΣΥΡΙΖΑ σε Σκέρτσο για τα... ηλιοβασιλέματα: «Τι ντροπή...»

«Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές για να τα κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού», αναφέρεται στην ανακοίνωση

ΣΥΡΙΖΑ

Επίθεση στον Άκη Σκέρτσο, με αφορμή ανάρτηση του τελευταίου για τις διακοπές, εξαπολύει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Πιο αναλυτικά, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: 

«Απύθμενο θράσος του κ. Σκέρτσου! Στέλνει ηλιοβασιλέματα στους πολίτες που δεν μπόρεσαν να πάνε διακοπές για να τα κρατήσουν σε ένα «συρτάρι» του μυαλού. Τι ντροπή!».

Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου που προκάλεσε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ: 

skertsos

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΣΥΡΙΖΑ Άκης Σκέρτσος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark