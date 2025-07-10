Ανδρουλάκης: Όργιο λεηλασίας και αδιαφάνειας - Την περίοδο 2020-2024 δώσατε με απευθείας αναθέσεις πάνω από 11,6 δισ.

Για όργιο λεηλασίας και αδιαφάνειας έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης σε ομιλία του στην Ολομέλεια.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε «την περίοδο 2020-2024 δώσατε με απευθείας αναθέσεις πάνω από 11,6 δισ.»

Αναλυτικά, η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια:

«Κύριε Πρόεδρε,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Θα σχολιάσω στο τέλος της ομιλίας μου την τροπολογία που παρουσίασε ο Υπουργός, διότι σήμερα συζητάμε ένα πολύ κρίσιμο νομοσχέδιο που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις.

Ένα κρίσιμο νομοσχέδιο γιατί ακόμη και σήμερα ο ελληνικός λαός βλέπει εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς, αναξιοκρατίας και αδιαφάνειας.

Μπορεί το σημερινό νομοσχέδιο να μιλά για την αναμόρφωση του πλαισίου επαγγελματικής κατάρτισης των υπαλλήλων που χειρίζονται συμβάσεις, όμως οι δημόσιες συμβάσεις δεν είναι ένα τεχνικό μόνο ζήτημα που αφορά τους υπαλλήλους που εμπλέκονται στη διαχείρισή τους.

Αντιθέτως, αγγίζουν τον ΠΥΡΗΝΑ της ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και του ΣΕΒΑΣΜΟΥ των χρημάτων του Έλληνα φορολογούμενου.

Το σίγουρο είναι πως η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ δεν είναι το δυνατό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας και αυτό δεν είναι μία πολιτική έκφραση αλλά είναι μία εικονοποιημένη πραγματικότητα, γιατί έχουμε θερινή και χειμερινή κατασκήνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα λόγω της εκτεταμένης διαφθοράς της κυβέρνησης. Άρα, δεν υπερβάλλω, είναι η απόλυτη πραγματικότητα που δυστυχώς θα την πληρώσει ακριβά ο ελληνικός λαός και την πληρώνει ήδη πολύ ακριβά διότι υπάρχει τεράστια κατασπατάληση δημοσίου χρήματος και ευρωπαϊκών πόρων.

Σκιές παντού. Ο κ. Μητσοτάκης όταν ανέλαβε την ευθύνη της διακυβέρνησης μίλησε για μία τομή – το λεγόμενο επιτελικό κράτος-. Τι έταξε στον ελληνικό λαό; Ευελιξία, ταχύτητα, αποτελεσματικότητα.

Στην πραγματικότητα, τι κατάφερε; Ένα κλειστό σύστημα εξουσίας που περνούν από τα χέρια του όλοι οι πόροι της χώρας.

Το επιτελικό κράτος αποδείχθηκε μία ομάδα φίλων, συγγενών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί είχαν όλον τον έλεγχο ροής χρήματος, τις μεγάλες business και πρέπει να τις περνούν από το γραφείο του Πρωθυπουργού.

Άνθισαν έτσι στη χώρα μας όλα τα «άνθη του κακού».

Από το ρεκόρ των απευθείας αναθέσεων, στο φιάσκο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Από τα ρεκόρ μετακλητών υπαλλήλων, στη συνεχιζόμενη υποβάθμιση του κράτους δικαίου.

Δυστυχώς, τα πράγματα δεν είναι εύκολα ούτε απλά. Διότι το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είμαστε ακόμη στην αρχή – στον πρόλογο – και έχουμε να διαβάσουμε πολλά ακόμη κεφάλαια της νέας αυτής περιπέτειας που οδήγησε τη χώρα η Νέα Δημοκρατία, είναι ένα από τα πολλά ζητήματα. Εδώ συνεχώς ανακύπτουν θέματα που έχουν να κάνουν με απευθείας αναθέσεις. Και θέλω πραγματικά να δώσω στοιχεία για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος. Διότι λαμβάνει χώρα σε μία εποχή, που ο ελληνικός λαός πληρώνει ακριβό ρεύμα, ακριβό νοίκι, ακριβό σουπερμάρκετ, χαμηλώνει η αγοραστική του δύναμη, τα υπερκέρδη των ισχυρών αυξάνονται και η κυβέρνηση συνεχίζει ακάθεκτη στην ίδια πορεία υποτιμώντας όλα αυτά τα προβλήματα που περνάει ο κόσμος.

Οι αριθμοί, λοιπόν των απευθείας αναθέσεων σε μια κοινωνία γεμάτοι δυσκολίες είναι εκκωφαντικοί.

Το 2024, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, το 76,7% των συμβάσεων υπογράφηκαν με απευθείας ανάθεση. Ποιο άλλο ευρωπαϊκό παράδειγμα;

Από τις 246.086 συμβάσεις, οι 188.740 ήταν χωρίς διαγωνιστική διαδικασία.Περισσότερες από 3 στις 4 συμβάσεις!

Επίσης, στις περισσότερες των περιπτώσεων, ένα έργο ή μια προμήθεια με προϋπολογισμό, για παράδειγμα, 50.000, 80.000 ή 100.000 ευρώ, τεμαχίζεται σε κομμάτια έως του ποσού των 30.000 ευρώ και δίδεται με απευθείας ανάθεση σε περισσότερους ημετέρους, γνωστούς και φίλους.

Και δεν είναι απλώς πολλές οι απευθείας αναθέσεις. Είναι και κάτι άλλο. Η αξία των απευθείας αναθέσεων για το 2024 έφτασε τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2023 έφτασε τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ με το 73% των αναθέσεων να είναι απευθείας.

Τι συνέβη και έσπασε η κυβέρνηση άλλο ένα αρνητικό ρεκόρ αδιαφάνειας;

Άλλαξε το πλαίσιο βάσει του οποίου το ποσό για απευθείας ανάθεση σύμβαση για προμήθειες και υπηρεσίες από τις 20.000 αυξήθηκε στις 30.000 ευρώ και για τα έργα από τις 30.000 στις 60.000 ευρώ!

Δεν είναι όμως, μόνο οι απευθείας αναθέσεις.

Σύμφωνα, λοιπόν, με σχετικές εκθέσεις ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου – δεν μπορείτε να απαξιώσετε και αυτές τις εκθέσεις - υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα κατασπατάλησης. Αναθέσεις χωρίς κριτήρια, με κλειστού τύπου διαδικασίες, χωρίς ανταγωνισμό και χωρίς έκπτωση. Ποιος τα πληρώνει όλα αυτά; Αυτός που πληρώνει και αυξημένο ρεύμα και αυξημένο ενοίκιο και αυξημένο κόστος ζωής στο σουπερμάρκετ. Και του φορτώνετε στην πλάτη του και το κόστος της αδιαφάνειας.

Και πάμε τώρα στα στοιχεία: από 1/1/2020 έως 31/12/2022 σχεδόν 469 χιλιάδες απευθείας αναθέσεις, αξίας άνω των 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ! Εάν, δε, συνυπολογίσουμε και τις διαδικασίες κλειστού τύπου ή τις αναθέσεις χωρίς προηγούμενη διαπραγμάτευση …τότε ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ παρακαλώ, συνάδελφοι: Φτάνουμε περίπου στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ! Με άλλα λόγια, από το 2020 μέχρι το 2024, δώσατε με απευθείας αναθέσεις πάνω από 11,6 δισεκατομμύρια ευρώ!

Αν λάβουμε υπόψη και τις υπόλοιπες διαδικασίες αναθέσεων χωρίς ανοικτό διαγωνισμό, το νούμερο ξεπερνά τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ! Τέτοια όργιο αδιαφάνειας, τέτοιο όργιο λεηλασίας είχε πολλά χρόνια να δει ο τόπος και είμαι σίγουρος ότι δεν περίμενε ο ελληνικός λαός να το δει μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης και λιτότητας από τη Νέα Δημοκρατία, που άλλα έταζε στις εκλογές του 2019.

Σκεφτείτε τώρα κάτι πάρα πολύ απλό.



Τι εξοικονόμηση χρημάτων θα είχαμε, αν αυτά τα 20 δισεκατομμύρια - ή ένα μεγάλο ποσοστό - δίνονταν με ανοικτές διαγωνιστικές διαδικασίες! Αν υπήρχαν σοβαρές εκπτώσεις…

Σύμφωνα, λοιπόν, με παλαιότερη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε ανοιχτό διαγωνισμό έργου το ποσοστό έκπτωσης ανερχόταν ακόμα και στο 61%, ενώ σε απευθείας ανάθεση όμοιου έργου το ποσοστό έκπτωσης ήταν μόλις 2%! Αναλογιστείτε τώρα τι ζημιά κάνατε στο δημόσιο συμφέρον με αυτές τις πρακτικές σας, τώρα και μια πενταετία.

Θα αναφέρω δύο μόνο παραδείγματα πολύ συγκεκριμένα, δύο από τα εκατοντάδες παραδείγματα:

Για τη φύλαξη του ΟΣΕ, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, από τα τέλη του 2020 έως τις αρχές του 2023, κάθε 15-20 ημέρες δίνατε μια απευθείας ανάθεση 20 με 55 χιλιάδες ευρώ, με σύντομη διάρκεια 20 ημερών. Μόλις έληγε, ο κ. Καραμανλής έδινε και άλλη. Ως αποτέλεσμα, δόθηκαν με αυτό τον τρόπο συνολικά 3,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από αυτά τα 3 εκατομμύρια πήγαν σε μια μόνο εταιρεία, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας! Η κοινοβουλευτική μας ομάδα έχει καταθέσει ερώτηση γι’ αυτό το ζήτημα, που αποκάλυπτε πάγιες πρακτικές σας κατασπατάλησης δημοσίων πόρων.

Δεύτερο παράδειγμα: Αφορά στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα. Την περίοδο από 1/1/2024 έως 4/7/2025 έχουν καταγραφεί 25 απευθείας αναθέσεις μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, με προϋπολογισμό 30.000 ευρώ η καθεμία για αντικείμενα συχνά ασαφούς χρησιμότητας. Ασάφεια, τριαντάρια, κατασπατάληση χρήματος σε γνωστούς και ημέτερους. Και έρχεστε εσείς σήμερα να μας πείτε ότι είστε οι κήρυκες της διαφάνειας.

Κύριοι της Κυβέρνησης, με το παρόν νομοσχέδιο, αντί να αλλάξετε μυαλά και πρακτικές, να πάτε τον κόσμο και τον τόπο ένα βήμα παραπέρα καταργείτε και κάτι ακόμη. Καταργείτε την υποχρέωση χρήσης από τις αναθέτουσες αρχές του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για απευθείας ανάθεση, ακόμα και άνω των 30 χιλιάδων ευρώ.

Βεβαίως στην αιτιολογική σας έκθεση, όπως και στις περισσότερες εκθέσεις ή επιχειρήματα στον δημόσιο διάλογο, υποστηρίζετε ότι η κατάργηση της υποχρέωσης χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ γίνεται για την απλοποίηση του υφιστάμενου καθεστώτος «χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε επίπτωση στη διαφάνεια των διαδικασιών». Ποια είναι όμως η πραγματικότητα, όπως και στις περισσότερες άλλες φορές;

Πλήρης άλωση κάθε ελεγκτικού μηχανισμού! Είστε αλλεργικοί με τον έλεγχο! Είστε αλλεργικοί με τη διαφάνεια! Είστε αλλεργικοί με την αξιοκρατία! Δεν είναι τυχαίο, ότι στην πρόσφατη έκθεσή του το Ελεγκτικό Συνέδριο σας ξεμπροστιάζει. Τι λέει λοιπόν το Ελεγκτικό Συνέδριο; Είναι μια έκθεση-κόλαφος, όπου καταγράφονται 13 επαναλαμβανόμενες πλημμέλειες.

Μεταξύ άλλων:

● Αδικαιολόγητοι αποκλεισμοί προσφερόντων. Γιατί, κύριοι Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας;

● Κριτήρια επιλογής σε διαγωνιστικές διαδικασίες που περιόριζαν τον κύκλο των δυνητικών προσφερόντων ή εισήγαγαν αδικαιολόγητες διακρίσεις αυτών. Γιατί, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας;

● Έλλειψη πλήρους και επαρκούς αιτιολογίας της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Γιατί, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας;

Δεν τα λέει το ΠΑΣΟΚ αυτά. Αυτά τα λέει η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κάτι για την ταμπακιέρα έχετε να μας πείτε; Σήμερα περιμένω απαντήσεις επί της ουσίας. Σταματήστε να πετάτε την μπάλα στην κερκίδα. Και πάμε τώρα στην εαρινή Έκθεση της Κομισιόν - δεν υπάρχουν μόνο οι καλές σελίδες που επιλέγει η κυβέρνηση να διαβάζει για τους ρυθμούς ανάπτυξης-. Υπάρχει και η σκοτεινή όψη, την οποία αποκρύπτετε. Ποια είναι αυτή; Εκτεταμένη διαφθορά, μια Δικαιοσύνη που συνεχώς εκσυγχρονίζεται αλλά γίνεται πιο αργή. Πώς πάει μαζί ο εκσυγχρονισμός με την αργοπορία;

Δημόσιοι διαγωνισμοί που μυστηριωδώς διεκδικούνται σε πολύ υψηλό ποσοστό από ένα μόνο υποψήφιο. Όλα αυτά λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μερικές από τις δυσάρεστες πλευρές της ελληνικής πραγματικότητας.

Θα σταθώ στο σημερινό επίδικο: η Έκθεση υποστηρίζει πως το ποσοστό των διαγωνισμών, που καταλήγουν σε μόνο μία προσφορά αυξάνεται σταθερά από το 2021 και είναι πολύ πάνω από τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια η διαφορά; Το 32% στην ΕΕ καταλήγει σε μία προσφορά ενώ στην Ελλάδα το 55%, δηλαδή 23% πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Έχετε να πείτε κάτι, κήρυκες της διαφάνειας; Είστε κήρυκες της διαφθοράς και της αναξιοκρατίας αλλά σας ενοχλεί η έκφραση “γαλάζια” συμμορία. Τι αποδεικνύουν αυτά τα στοιχεία; Εσείς δεν έχετε ένα ΟΠΕΚΕΠΕ, έχετε πολλούς ΟΠΕΚΕΠΕ και παντού που τους πληρώνει ακριβά ο ελληνικός λαός.

Αντί να κάνετε τη χώρα μία χώρα, που συγκλίνει με τους μέσους όρους της Ευρώπης σε θέματα διαφάνειας και διαγωνισμών αποκλίνουμε προς όφελος της ολιγαρχίας και των κολλητών του κ. Μητσοτάκη. Έχετε τραυματίσει την αξιοπιστία της χώρας και εντός και εκτός συνόρων. Και δεσμεύομαι προσωπικά ότι μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, μέχρι το βράδυ της απαλλαγής από αυτή την κυβέρνηση, θα δώσουμε αγώνα για να σταματήσουμε τη λεηλασία των δημοσίων πόρων από τα “γαλάζια” παιδιά της Νέας Δημοκρατίας.

Πολλές φορές σας ακούω να μιλάτε για “παθογένειες”. Προφανώς έκανε λάθη και το ΠΑΣΟΚ τόσα χρόνια που κυβέρνησε αλλά το ΠΑΣΟΚ έκανε τον ΑΣΕΠ, το ΠΑΣΟΚ έκανε την ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Εμείς φέραμε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και εσείς καταργείτε τη διαύγεια, την υπονομεύετε. Ένα θεσμικό βήμα προς όφελος της αξιοκρατίας και της διαφάνειας δεν έχετε κάνει στον τόπο. Αλλά μιλάτε για παθογένειες, λάθη έκαναν πολλά κόμματα. Το θέμα είναι ποιος έβαλε θεμέλια, ώστε η χώρα να βαδίζει στον ευρωπαϊκό δρόμο και ποιος συνεχώς την πάει πίσω.

Είστε αμετανόητοι και δυστυχώς και αδιόρθωτοι. Αποφεύγετε όπως ο διάβολος το λιβάνι σε κάθε θεσμό τη λογοδοσία. Όπως είναι δηλαδή οι Ανεξάρτητες Αρχές. Τόσες επιθέσεις σε Ανεξάρτητες Αρχές. Αγώνα με τον ΣΥΡΙΖΑ κάνετε για το ποιος έχει κάνει τις περισσότερες. Γιατί; Γιατί πολύ απλά θέλετε το κράτος λάφυρο. Θέλετε το κράτος ένα ρουσφετολογικό μηχανισμό στα χέρια του Πρωθυπουργού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άλλα περιμένει ο λαός από ένα νομοσχέδιο, όπως το σημερινό.

Αξιοποιήσατε προς ίδιον όφελος τις δημοσιονομικές ευελιξίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μοιράσατε εν μέσω πανδημίας πάνω από 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο για επιστρεπτέες προκαταβολές δώσατε πάνω από 8 δισεκατομμύρια και χαρίσατε με μια μονοκοντυλιά σχεδόν τα 6 δισεκατομμύρια!

Σας λέγαμε τότε: Βεβαίως και είμαστε υπέρ να στηριχθούν, με κάθε μέσο η οικονομία, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι. Αλλά με κανόνες, με κριτήρια, με διαφάνεια, με διασταυρώσεις. Όχι τυφλά και πελατειακά, όπως κάνατε! Αλλά δικά σας είναι τα λεφτά; Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Κυρίες και κύριοι,

Βλέποντας όλο αυτά ο ελληνικός λαός, δικαιολογημένα αναρωτιέται για τη λειτουργία του κράτους: Γιατί οι δημόσιοι φορείς δεν προγραμματίζουν εγκαίρως και ορθολογικά την κάλυψη των αναγκών τους, αλλά πάνε «στο παρά πέντε». Επιλέγουν την πεπατημένη των απευθείας αναθέσεων, με κατατμήσεις, πρόχειρες λύσεις και αποσπασματικές παρεμβάσεις. Γιατί οι αρμόδιοι θέλουν να χρησιμοποιούν το επιχείρημα του «επείγοντος» χαρακτήρα των αναγκών. Ε βέβαια, όταν πας «στο παρά πέντε», ο χαρακτήρας γίνεται επείγων.

Πώς γίνεται να ανατίθενται δημόσιες συμβάσεις χωρίς σαφές αντικείμενο, χωρίς υπολογισμό του κόστους, χωρίς προηγούμενη έρευνα αγοράς;

Ποιος ελέγχει τις περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων αναθέσεων στον ίδιο ανάδοχο, χωρίς διαπραγμάτευση τιμής, χωρίς αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων ηλεκτρονικής αγοράς, που χρησιμοποιούν άλλες ευρωπαϊκές χώρες; Αυτά να μας πει ο λαλίστατος κ. Πιερρακάκης. Γιατί άλλες χώρες χρησιμοποιούν αυτά τα ψηφιακά εργαλεία ηλεκτρονικής αγοράς, για να έχουν χαμηλό κόστος σε όλες αυτές τις πολιτικές επιλογές;

Γιατί απουσιάζει ένα ουσιαστικό σύστημα αξιολόγησης των καταγγελιών, ένα εργαλείο που ενισχύει τη διαφάνεια και περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια των φορέων να αναθέτουν κατά το δοκούν; Αυτά είναι θεμελιώδη ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν από την κυβέρνηση, αν θέλουμε πράγματι ένα κράτος δικαίου, διαφάνειας και αξιοπιστίας, ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος. Που θα σέβεται τους αγώνες, τα χρήματα και τους κόπους του ελληνικού λαού. Που δεν θα ξαναμπεί σε μνημόνιο, γιατί τότε μας λέγατε «υπάρχουν χρήματα» κι ενώ είχαμε το 2007 την παγκόσμια οικονομική κρίση, αυτά τα χρήματα τα δίνατε σε απευθείας αναθέσεις και σε ρουσφέτια στο δημόσιο. Τα θυμόμαστε όλα πάρα πολύ καλά.

Τώρα τι μας λέτε; «Δεν υπάρχουν πολλά χρήματα, αλλά υπάρχει πίεση χρόνου». Σοβαρά επιχειρήματα για μια χώρα που έχει περάσει τόσα χρόνια πολύ δύσκολα. Το ΠΑΣΟΚ έρχεται σήμερα με μια συγκεκριμένη τροπολογία. Γιατί καλά είναι τα λόγια, αλλά εμείς δεν κάνουμε περιγραφές, δεν κάνουμε στείρα αντιπολίτευση, κάνουμε ουσιώδη αντιπολίτευση.

Φέρνουμε λοιπόν μια τροπολογία και καλούμε όλα τα κόμματα να τη στηρίξουν. Μια τροπολογία που βάζει τέλος στη φάμπρικα των απευθείας αναθέσεων της Νέας Δημοκρατίας:

-Με πλαφόν 5% στην αξία των απευθείας αναθέσεων επί του συνόλου των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής,

-Με κατάργηση σχετικών αναφορών που περιορίζουν την εφαρμογή του πλαφόν–κόφτη σε συγκεκριμένα μόνο είδη απευθείας αναθέσεων και

-Με μείωση του ανώτατου ποσού απευθείας αναθέσεων στις 20.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Αυτή, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, είναι μια γενναία και ουσιώδης πρωτοβουλία που διασφαλίζει τη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και τη ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των φόρων του ελληνικού λαού. Ιδού λοιπόν η Ρόδος, κύριοι της πλειοψηφίας, στηρίξτε αυτή την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για να δούμε εν τέλει αν συμμερίζεστε πραγματικά τις αγωνίες και τους κόπους του ελληνικού λαού για ΣΕΒΑΣΜΟ στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος; Ή θέλετε να συνεχίσετε τα ίδια που τότε μας έφεραν τα μνημόνια στο σύνολο της οικονομίας και τώρα μας φέρνετε μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα της χώρας. Περιμένω λοιπόν να δω τις απαντήσεις σας.

Και πάω τώρα στο Ταμείο Ανάκαμψης, πολύ κρίσιμο ζήτημα που δείχνει εκτεταμένη κακοδιαχείριση και κακό σχεδιασμό ενός κλειστού συστήματος. Ενώ όλα τα κράτη άνοιξαν διάλογο με την αυτοδιοίκηση, με τα επιμελητήρια, με τις τοπικές κοινωνίες, έβαλαν προτεραιοποίηση περιφερειακής δομής του Ταμείου Ανάκαμψης, εμείς… όλα στο Μέγαρο Μαξίμου και να ακολουθούν οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι. Και απένταξη έργων.

Μιλάμε για 108 έργα, που τροποποιήθηκαν ή απεντάχθηκαν σιωπηρά από το Ταμείο Ανάκαμψης -ναι, αυτό που μάς έλεγε ο κ. Μητσοτάκης και μου έκανε μαθήματα πως δεν αναθεωρείται... μου έλεγε ότι πρέπει να πάρω το Νόμπελ Ασχετοσύνης-. Και τελικά το αναθεώρησε στα θέματα που του έλεγα. Νόμπελ Ασχετοσύνης δεν αξίζουμε εμείς, εσείς σίγουρα αξίζετε και Ασχετοσύνης και Διαφθοράς. Διότι και απεντάχθηκαν έργα, έχουμε όμως και εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς, για τα οποία μάλλον δεν θα ξεφύγετε εύκολα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Είδατε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, που το παίζατε απόγονοι του Κωνσταντίνου Καραμανλή, το φιλοευρωπαϊκό κόμμα, τελικά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα το βρείτε το κακό, διότι περιφρονείτε την Ευρώπη και τους Θεσμούς της, όλους τους Θεσμούς.

Κι όχι μόνο σε ένα θέμα, αλλά σε πολλά:Οικονομία, διαφάνεια, υποκλοπές, κράτος δικαίου. Αλλά τελικά η Ενωμένη Ευρώπη, με αργά βήματα, φτιάχνει μηχανισμούς, ώστε κάποιους πονηρούς «Ορμπανίσκους» να τους εκθέτει, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας.

Και ρωτώ συγκεκριμένα:

-Ποιος αποφάσισε την απένταξη έργων που αφορούν την πολιτική προστασία, την ενέργεια, την κοινωνική πολιτική και τη δημόσια διοίκηση, μέχρι έργα υποδομής και τα έργα αποκατάστασης των συνεπειών στις περιοχές που επλήγησαν από τον Daniel;

-Ποια Επιτροπή τα αξιολόγησε;

-Ποιος Υπουργός λογοδοτεί σήμερα για αυτή τη μεθόδευση;

Εμείς ζητάμε:

1. Άμεση δημοσιοποίηση ολόκληρης της λίστας των τροποποιημένων και απενταγμένων έργων. Θέλουμε να μάθει το Κοινοβούλιο και ο ελληνικός λαός ποια είναι αυτά τα έργα, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας.

2. Λογοδοσία των αρμόδιων Υπουργών στη Βουλή.

3. Επανεξέταση των απεντάξεων με διαβούλευση με τους ΟΤΑ, -όχι οι ΟΤΑ στην απ’ έξω-, και την κοινωνία των πολιτών.

4. Θεσμικό έλεγχο και διαφάνεια στην κατανομή των κονδυλίων.

Δεν θα σας επιτρέψουμε να κάνετε κανονικότητα τη διαφθορά και τις παλαιοκομματικές πρακτικές που μας έφεραν τα μνημόνια στη χώρα μας. Αυτές που μας έφεραν το 2009 στο χείλος της χρεοκοπίας.

Γι’ αυτό λοιπόν θέλουμε αυτά που είπαμε να γίνουν πράξη. Είναι κοινοβουλευτικό μας δικαίωμα και είναι κοινοβουλευτική σας υποχρέωση, να ενημερώσετε και εμάς και τον ελληνικό λαό.

Κλείνοντας, δεν μπορώ να μην σχολιάσω όσα είπε ο κ. Πλεύρης. Αλλά προτού πάω εκεί να σας πω κάτι για τον κ. Μητσοτάκη, που εχθές μας είπε: «γιατί με κατηγορείτε;» -εννοώντας την ομιλία μου- «μας κατηγορείτε για τον εμφύλιο της Λιβύης;».

Μα καλά, αυτό καταλάβατε εσείς από όσα είπα; Δηλαδή, εδώ οι βουλευτές από όσα είπα για τις γεωπολιτικές σας αστοχίες, για μια διπλωματία που εκθέτει τη χώρα, είναι ότι κατηγόρησα τον κ. Μητσοτάκη για τον εμφύλιο στην Λιβύη; Καταρχάς, όταν ξεκίνησε δεν ήταν Πρωθυπουργός! Δεν θα μπορούσα ούτε χρονικά να το κάνω.

Εμείς σας κατηγορούμε για ένα πράγμα, αλλά επειδή είναι δύσκολη η απάντηση, ο κ. Μητσοτάκης πέταξε και εκεί τη μπάλα στην κερκίδα. Γιατί σας κατηγορούμε;

Είναι απλό: Εμφύλιος στη Λιβύη, άλλη κυβέρνηση στην Τρίπολη και άλλη στη Βεγγάζη. Με τη μία κυβέρνηση τα πηγαίνει πολύ καλά η Ευρώπη, με την άλλη κυβέρνηση τα πάει καλά η Ρωσία. Εσείς, λοιπόν, με την κυβέρνηση που τα πάει καλά η Ρωσία, μας λέγατε πως τα πάτε καλά. Φέρατε εδώ τον κ. Χαφτάρ, τον περιφέρατε, έκανε «παρέλαση» σε διάφορα μέρη των Αθηνών, και ξαφνικά αυτός που μας εμφανίσατε ως στρατηγικό σύμμαχο, μας γυρίζει την πλάτη, μας στέλνει καραβιές μεταναστών, θέλει να συνάψει τουρκολιβυκό σύμφωνο και στην Ανατολική Λιβύη.

Και ρωτάω τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών: Πώς τα καταφέρατε -πείτε μας τη μεθοδολογία- η Τουρκία να τα πηγαίνει καλά και με τους δύο κι εσείς να τα έχετε σπάσει και με τους δύο; Αυτή είναι η ερώτηση. Και αφήστε το ποιος ευθύνεται για τον εμφύλιο στη Λιβύη; Απάντηση έχετε; Είναι κρίσιμο θέμα για τα γεωπολιτικά συμφέροντα της χώρας και μη γελάτε. Κρίσιμη απάντηση, που ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό να μάθει. Ποια είναι η μεθοδολογία που μας εκθέσατε και σε αυτό το θέμα;

Να απαντήσω και στον κ. Πλεύρη, ο οποίος τι μας είπε; «Δεν μας στηρίξατε στα γεγονότα στον Έβρο», είπε. Μα σοβαρά; Γιατί; Δεν ψηφίσαμε; Ψηφίσαμε, άρα αυτά που λέτε είναι παιχνίδια της πλάκας. Ψηφίσαμε και στηρίξαμε δημοσίως. Στηρίξαμε δημοσίως με κάθε τρόπο ότι ο ελληνικός λαός και η εκάστοτε κυβέρνηση δεν πρέπει να πιστεύει ότι τα σύνορά μας είναι μπάτε σκύλοι αλέστε. Αυτή είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ. Και ήταν διαχρονικά αυτή η θέση. Εμείς είμαστε πατριωτικό κόμμα. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει υβριδικό πόλεμο με την Ελλάδα, για να κερδίσει οφέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε από εμάς, να μας εκβιάζει. Εμείς θέλουμε σκληρή αντιμετώπιση, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας.

Εδώ όμως υπάρχει ένα ερώτημα, για το οποίο βλέπω ότι μάλλον δεν καταλαβαίνετε το χθεσινό μου επιχείρημα. Στον Έβρο, πέρασαν ελάχιστοι, μερικές εκατοντάδες, κ. Πλεύρη. Μάλλον έχετε ξεχάσει το παιχνίδι του Σοϊλού, θα σας το θυμίσω. Ο Σοϊλού τότε, -που τυγχάνει να τον συνάντησα επισήμως ως ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος της Επιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας τέσσερις ημέρες πριν τον Έβρο, όταν ήταν πρώτο ζήτημα φθοράς της κυβέρνησης Ερντογάν το προσφυγικό-μεταναστευτικό-, έστησε ένα σόου στον Έβρο. Την ώρα που πέρασαν 1.000, έλεγε στο Twitter του ότι πέρασαν 300.000. Το ξεχάσατε; Ποιος είχε δίκιο, αυτός ή εμείς; Προφανώς πέρασαν ελάχιστοι.

Είμαστε στην ίδια φάση; Εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Με άλλον τρόπο ελέγχεται ο Έβρος, με μεγαλύτερη ευκολία, και με μεγαλύτερες δυσκολίες τα θαλάσσια σύνορα. Τότε, λοιπόν, η αναστολή σας βοήθησε γιατί ήταν πολύ λίγοι. Όταν η ροή που έρχεται σήμερα είναι κατά 80%, μετανάστες κυρίως από Αίγυπτο και Μπαγκλαντές, -χώρες με τις οποίες υπάρχουν διμερείς συμφωνίες –, ποιο είναι το μεγαλύτερο αντικίνητρο; Είναι η άμεση επιστροφή στις χώρες τους. Ναι ή όχι;

Δεν θα γίνει αυτό, με τη δική σας τροπολογία. Γιατί αν ήταν τόσο απλό θα το είχατε κάνει εδώ και μία εβδομάδα. Και εδώ θα είμαστε. Εμείς θα ψηφίσουμε «παρών» στην τροπολογία, γιατί δεν φέρνει λύση. Είναι επικοινωνιακό παιχνίδι. Άλλα ήταν τα δεδομένα στον Έβρο, άλλα είναι στην Κρήτη με τον Χαφτάρ.

Εμείς θεωρούμε ότι η λύση είναι μία: Επιταχύνετε τις διαδικασίες απόρριψης του ασύλου, ώστε να επιστρέφουν άμεσα στις χώρες τους.

Το μεγαλύτερο αντικίνητρο δεν είναι αυτά που είπατε, που είναι υποτιμητικά για τη χώρα μας. Προσβάλλει τον ελληνικό λαό να λέτε ότι θα τους δίνουμε λιγότερο φαγητό. Αν είναι δυνατόν, κ. Πλεύρη, να εκστομίζετε τέτοια πράγματα. Είμαστε σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα. Να εκστομίζει ο αρμόδιος υπουργός ότι «μην έρθετε, θα σας δίνουμε λιγότερο φαγητό». Αν είναι δυνατόν… Και θέλω να σας πω ότι όσο λίγο και να δώσετε, να είστε σίγουροι ότι θα είναι περισσότερο από αυτό που έχουν αυτοί οι άνθρωποι στις χώρες τους. Άρα αυτό ακόμα και με το δικό σας μυαλό, το βαθιά συντηρητικό και ακραίο, δεν είναι αντικίνητρο.

Αντικίνητρο είναι οι συμβάσεις και οι δεσμεύσεις που υπάρχουν μεταξύ της χώρας μας και άλλων κρατών. Για αυτό, άμεση απόρριψη της αίτησης ασύλου και επαναπατρισμό στη χώρα τους είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

Τώρα, προκύπτουν και κάποια νομικά ζητήματα, τα οποία νομίζω θα τα αναλύσει ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος. Θέλω να σας πως κλείνοντας, ότι επειδή δεν γνωρίζουμε το θέμα αυτό πώς θα ολοκληρωθεί, πρέπει να είμαστε όλοι μας πολύ προσεκτικοί.

Δεν θα επιτρέψουμε η χώρα μας να ζήσει νέο 2015. Από την άλλη, ας πάρουμε σοβαρές πρωτοβουλίες κι όχι πρωτοβουλίες επικοινωνιακού χαρακτήρα, που δεν θα φέρουν κανένα αποτέλεσμα.

Και γνωρίζετε πολύ καλά, -γιατί στη Νέα δημοκρατία έχετε ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα-, ότι η σημερινή πρωτοβουλία του κ. Πλεύρη θα είναι μια τρύπα στο νερό.

Η λύση είναι οι γρήγοροι επαναπατρισμοί με απόρριψη του ασύλου, από τη στιγμή που τα στοιχεία μας συμφωνούν ότι κατά 80% δεν είναι πρόσφυγες, αλλά είναι μετανάστες -και ειδικά από χώρες που έχουμε διμερείς συμβάσεις-.»





Πηγή: skai.gr

