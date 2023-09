Ο οδικός χάρτης για την επανεκκίνηση του διαλόγου από τη συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν Πολιτική 17:24, 05.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

16

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Είναι απαραίτητο να χτίσουμε πάνω σε αυτά που μας ενώνουν και να κατανοήσουμε καλύτερα αυτά που μας χωρίζουν, είπε ο κ. Γεραπετρίτης