Γεραπετρίτης σε Φιντάν: Απαιτείται προσήλωση σε οικουμενικές αξίες και στο διεθνές δίκαιο - Στις 18 Σεπτεμβρίου η συνάντηση Μητσοτάκη- Ερντογάν Πολιτική 14:18, 05.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Γεραπετρίτης διαμήνυσε ότι για την εδραίωση μιας καλής σχέσης απαιτείται προσήλωση σε οικουμενικές αξίες και το διεθνές δίκαιο.