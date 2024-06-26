Την άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν μπορεί να σταματήσει την ανασύστασή του και τη δημιουργία της μεγάλης προοδευτικής παράταξης για να «περιμένει τι θα κάνουν οι άλλοι» εξέφρασε ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στο ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό cosmos fm.

O Στ. Κασσελάκης επέμεινε πως ο «σωστός δρόμος» είναι οι βάσεις των δύο μεγάλων κομμάτων της κεντροαριστεράς να «επιλέξουν τί επιθυμούν», ενώ τόνισε πως όσοι επιθυμούν «κάποια συνεργασία» σε κοινοβουλευτικό και προγραμματικό επίπεδο, «είμαστε στη διάθεση τους».

Τόνισε, επίσης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει από τώρα να φτιάξει ένα πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα, στο οποίο να βρίσκει ο κάθε πολίτης τον εαυτό του και να έχει ξεκάθαρες προτάσεις νόμου που θα είναι έτοιμες να εφαρμοστούν, αλλά και ένα «νέο μητρώο στελεχών» τόσο για την αυτοδιοίκηση όσο και για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Επίθεση στη ΝΔ για το χρέος της

Ο Στ. Κασσελάκης εξαπέλυσε για ακόμα μία φορά επίθεση στη ΝΔ για το χρέος της και κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποδεχθεί την πρόταση του να ανατεθεί στην Deloitte, μια διεθνή εταιρεία, να ελέγξει τα οικονομικά των δύο κομμάτων και να βγουν στη δημοσιότητα.

Ερωτηθείς σχετικά με τις αποχωρήσεις στελεχών από τα όργανα του κόμματος, ο Στ. Κασσελάκης σημείωσε ότι αν κάποιος δεν θέλει να συμμετάσχει, δεν μπορεί να τον αναγκάσει, αλλά ευχήθηκε «να συνεχίσουν να συνεισφέρουν στην προγραμματική διαδικασία του κόμματος», επισημαίνοντας ότι από το συνέδριο έχει συμφωνηθεί η ανάγκη αλλαγής της δομής του κόμματος και των οργάνων του. Στόχος, είπε, είναι να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα «σύγχρονο, πάρα πολύ προοδευτικό κόμμα που θα αλλάξει τις παθογένειες αυτής της χώρας», καθώς, όπως υπογραμμίζει «δεν είναι ένα συστημικό κόμμα».

Σχετικά με το κλείσιμο του καθημερινού φύλλου της Αυγής, ανέφερε ότι εξαιτίας της μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης και της μη προσέλκυσης διαφημίσεων, η Αυγή είχε φτάσει σε μία κατάσταση που «δεν δίνει πολλές επιλογές», ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι «δεν σταματά την καθημερινή της δραστηριότητα», καθώς συνεχίζει τη διαδικτυακή της παρουσία και το κυριακάτικο φύλλο.

Εξάλλου, κάλεσε τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει δωρεά για τη στήριξη του κόμματος και όπως είπε ο ίδιο θα δώσει το παράδειγμα δωρίζοντας σήμερα το μάξιμουμ που επιτρέπεται, δηλαδή 20.000 ευρώ.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους, σημείωσε ότι κατανοεί την ανησυχία τους και ότι τους προσφέρθηκε να αναλάβουν οι ίδιοι το φύλλο, αλλά «δεν εισακούστηκε». Υπενθύμισε, δε, ότι την απόφαση για το κλείσιμο του καθημερινού φύλλου την είχε λάβει η ΠΓ του κόμματος πριν την εκλογή του, αλλά ο προκάτοχος του δεν την εφάρμοσε.

