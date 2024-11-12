Ο σχεδιασμός για σύγκληση διευρυμένης συνάντησης προχωρά και έχει λάβει σύμφωνη γνώμη από όλα τα μέρη, ενημέρωσε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κατά τη σύντομη συζήτηση που είχαν στο περιθώριο της 29ης διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή COP29, στο Μπακού, σύμφωνα με πληροφορίες του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ).

Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι κατά τη σύντομη συνάντηση τους, ο Γκουτέρες ενημέρωσε ότι ο σχεδιασμός για σύγκληση διευρυμένης συνάντησης προχωρά σύμφωνα με τα όσα συζητήθηκαν ως αποτέλεσμα του άτυπου δείπνου της 15ης Οκτωβρίου και ότι έχει λάβει σύμφωνη γνώμη από όλα τα μέρη.

Σημείωσε επίσης ότι το επόμενο διάστημα η Βοηθός Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη για συντονισμό και προεργασία, καθώς τον Γκουτέρες «τον ενδιαφέρει να υπάρξει αποτέλεσμα σε αυτή τη συνάντηση», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης στο Μπακού, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, και συζήτησαν ξανά σε συνέχεια αυτών που συζήτησαν την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουδαπέστη, είπαν οι ίδιες πηγές στο ΚΥΠΕ.

Πηγή: skai.gr

