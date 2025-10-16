Ο 74χρονος άπορος στην Καβάλα που ζει χωρίς ρεύμα

Ο 74χρονος Νίκος Καρασακαλίδης από την Καβάλα ζει σε άσχημες συνθήκες χωρίς ρεύμα, μετά την ξαφνική διακοπή του μοναδικού επιδόματος που έπαιρνε και η βοήθεια φίλων και Εκκλησίας δεν αρκεί.

Ένας δικηγόρος και ένας λογιστής προσπαθούν αφιλοκερδώς να τον βοηθήσουν να έχει κάποιο εισόδημα για να ζει αξιοπρεπώς.

Τι είπε ο ίδιος και ο δικηγόρος που τον βοηθά στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.