Ο 74χρονος άπορος στην Καβάλα που ζει χωρίς ρεύμα και έχασε και το μοναδικό επίδομα που έπαιρνε

Ο 74χρονος Νίκος Καρασακαλίδης από την Καβάλα ζει χωρίς ρεύμα μετά τη διακοπή επιδόματος, δικηγόρος και λογιστής τον βοηθούν αφιλοκερδώς

Ο 74χρονος άπορος στην Καβάλα που ζει χωρίς ρεύμα

Ο 74χρονος Νίκος Καρασακαλίδης από την Καβάλα ζει σε άσχημες συνθήκες χωρίς ρεύμα, μετά την ξαφνική διακοπή του μοναδικού επιδόματος που έπαιρνε και η βοήθεια φίλων και Εκκλησίας δεν αρκεί.

Ένας δικηγόρος και ένας λογιστής προσπαθούν αφιλοκερδώς να τον βοηθήσουν να έχει κάποιο εισόδημα για να ζει αξιοπρεπώς.

Τι είπε ο ίδιος και ο δικηγόρος που τον βοηθά στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ.

TAGS: Όπου υπάρχει Ελλάδα SkaitvGR Καβάλα
