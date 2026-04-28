Το θέμα των υποκλοπών, η διαχείριση του δημοσιονομικού χώρου που έχει δημιουργεί από το υπερπλεόνασμα καθώς και η πορεία της οικονομίας βρέθηκαν στο επίκεντρο των τοποθετήσεων κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κύρωση της από 24.2.2026 Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, διαχείρισης, λειτουργίας, προβολής και εν γένει εκμετάλλευσης των κρατικών λαχείων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «Ελληνικά Λαχεία - Παραγωγή, Λειτουργία, Κυκλοφορία, Προβολή και Διαχείριση Λαχείων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»» στην Ολομέλεια.

Ο εισηγητής της ΝΔ Ξενοφών Μπαραλιάκος αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας τόνισε ότι «σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταράξεων και αυξημένων δημοσιονομικών απαιτήσεων, η Ελλάδα χρειάζεται θεσμούς αξιόπιστους, κράτος λειτουργικό και πολιτικές που εμπνέουν εμπιστοσύνη. Η κυβέρνηση της ΝΔ αποδεικνύει ότι γνωρίζει να μεταρρυθμίζει με μέτρο, να εκσυγχρονίζει με ασφάλεια και να θωρακίζει το κράτος χωρίς ιδεοληψίες και πρόχειρους πειραματισμούς. Με την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει επιλεγεί ο δρόμος της σοβαρότητας, της συνέπειας, της ευρωπαϊκής κανονικότητας στην οικονομία».

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Κατερίνα Σπυριδάκη, κατά την έναρξη της τοποθέτησής της αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο θέμα των υποκλοπών μιλώντας για «βαθιά θεσμική κρίση καθώς με την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η υπόθεση των υποκλοπών θάβεται ξανά. Δεν μπορώ να ωραιοποιήσω τίποτα. Μιλάμε για κανονική συγκάλυψη, για το κλείσιμο μιας υπόθεσης που αγγίζει την καρδιά της Δημοκρατίας χωρίς να απαντηθούν τα πιο κρίσιμα ερωτήματα» και η βουλευτής αναρωτήθηκε «ποιος φοβάται την αλήθεια; Γιατί εδώ δεν μιλάμε για μια τεχνική απόφαση αλλά για μια απόφαση που αφήνει στο σκοτάδι τη διερεύνηση της υπόθεσης, μια πιθανής κρατικής κατασκοπίας, την σύνδεση μια κρατικής υπηρεσίας με το predator, την παρακολούθηση πολιτικών προσώπων, στρατιωτικών δημοσιογράφων». Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ υποστήριξε ότι «έχουμε ένα εισαγγελέα, τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα, που έχει υπάρξει μέρος της ίδιας της υπόθεσης και έρχεται σήμερα και την κρίνει. Χωρίς να ζητήσει εξαίρεση, χωρίς καμία θεσμική ευθιξία» και πρόσθεσε: «Αλήθεια αυτό είναι το Κράτος Δικαίου;» Έχουμε, είπε η κ. Σπυριδάκη, στην υπόθεση αυτή «πρόσωπα που έχουν μιλήσει δημόσια για τις υποκλοπές όπως ο Ταλ Ντίλιαν που δεν καλούνται καν να καταθέσουν. Δεν εξετάζονται, δεν ελέγχονται, δηλαδή τι μας λέτε; Ότι δεν θέλετε να ανοίξει αυτή η υπόθεση; Δεν θέλετε να ακουστούν πράγματα. Εδώ, υπάρχει πολιτική ευθύνη και είναι βαριά, η οποία έχει και ονοματεπώνυμο. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να κρύβεται, να παριστάνει ότι δεν γνωρίζει γιατί αυτή η υπόθεση δεν είναι μια σκιά στο περιθώριο του κράτους αλλά εδώ μιλάμε για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, για πλήγμα στο Κράτος Δικαίου, μιλάμε για ευθεία αμφισβήτηση της ίδιας της Δημοκρατίας».

Η κ. Σπυριδάκη είπε πως «ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ αυτά δεν μπορώ να τα αποδεχθώ και ως ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ δεν πρόκειται να τα κανονικοποιήσουμε, θα είμαστε εδώ, θα επιμείνουμε, θα πιέσουμε, θα συγκρουστούμε».

Ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νίκος Παππάς από τη δική του πλευρά αναφερόμενος στο θέμα των υποκλοπών είπε ότι «η υπόθεση αυτή παραμένει ανοικτή και θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι απαράδεκτη, επιχειρείται να μπει ταφόπλακα στην υπόθεση χωρίς νέα έρευνα, χωρίς να ληφθεί υπόψιν ότι υπήρχε δικαστική διαδικασία που άνοιξε τον δρόμο και έτσι μια υπόθεση που αφορά παρακολουθήσεις πολιτικών προσώπων, θεσμικών παραγόντων που ήταν σε κρίσιμες λειτουργίες του κράτους επιχειρείται να αφεθεί μετέωρη».

Ο κ. Παππάς είπε ότι «απαιτείται θεσμικός έλεγχος και πρωτοβουλίες όλων των προοδευτικών δυνάμεων» και επανήλθε στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ «για κατάθεση πρότασης δυσπιστίας απέναντι στην κυβέρνηση», καλώντας το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ «να εξηγήσει γιατί αρνείται μέχρι στιγμής αυτή πρόταση».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε ότι μια συζήτηση πρότασης δυσπιστίας στη Βουλή θα συσπείρωνε την κυβέρνηση λέγοντας ότι «μια τριήμερη συζήτηση θα έφερνε εδώ τον κ. Μητσοτάκη για να απαντήσει συγκεκριμένα στα μείζονα ζητήματα που δηλητηριάζουν τη δημόσια συζήτηση και την πολιτική του τόπου» και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ να αναθεωρήσει την στάση άρνησης στην κατάθεση πρότασης δυσπιστίας. Ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, παράλληλα, έκανε εκτενείς αναφορές και για την οικονομία της χώρας επικρίνοντας την διαχείριση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων και ειδικότερα του υπερπλεονάσματος, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια πάνω από τον στόχο στα ταμεία του Κράτους από αχρείαστους φόρους και περικοπές που θα μπορούσαν να μην έχουν γίνει. Απέρριψε ότι έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια εσόδων, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, καθώς, όπως είπε, θα μπορούσαν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των παροχών ενέργειας, των τραπεζών των επιχειρήσεων πετρελαιοειδών.

Διαφώνησε ότι δεν μπορεί να δοθούν περισσότερα σε δαπάνες μέτρων στήριξης των πολιτών από το υπερπλεόνασμα λέγοντας ότι αυτές οι δαπάνες «εξαιρούνται της καθαρής μεταβολής δαπανών και δεν χτυπάνε στον "κόφτη"» . Υποστήριξε ότι αυτό το έχουν πράξει ήδη Ισπανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία, Εσθονία για άπαξ δημοσιονομικές δαπάνες.

Ο αγορητής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης για το θέμα των υποκλοπών ανέφερε ότι «την στιγμή που αποτελεί πάνδημο αίτημα η αποκάλυψη των ευθυνών που έχουν η κυβέρνηση αλλά και ο ίδιος ο πρωθυπουργός για το σκάνδαλο των υποκλοπών και η απαίτηση να διερευνηθούν όλες οι υποθέσεις των παρακολουθήσεων, ανάμεσά τους και αυτές στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου αρχειοθετεί την υπόθεση των Υποκλοπών. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση θάβει το σκάνδαλο, γιατί αυτό επιχειρείται από την εξαγγελία του Αρείου Πάγου, να κρατήσει δηλαδή στο αρχείο αυτή την δυσώδη υπόθεση γιατί προφανώς βολεύει την κυβέρνηση».

Ο βουλευτής του ΚΚΕ είπε πως «εδώ μιλάμε για την επιτομή της διαπλοκής ανάμεσα στην Δικαιοσύνη και την κυβέρνηση, κάτι που πάντα έλεγε το ΚΚΕ» και συμπλήρωσε: «Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που το αστικό Κράτος δίνει τέτοιου είδους παραδείγματα μεθόδευσης και συγκάλυψης, όπως άλλωστε είχε γίνει και στην υπόθεση των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Η απόφαση του Αρείου Πάγου, είπε ο κ. Συντυχάκης «δημιουργεί οργή και αγανάκτηση».

Ο αγορητής της Νέας Αριστεράς Ευκλείδης Τσακαλώτος για το θέμα των υποκλοπών είπε πως «θέλω να ενώσω και εγώ τη φωνή μας για το σοκ που έχει προκαλέσει η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου» και πρόσθεσε πως είναι εντυπωσιακό πως ένας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ουσιαστικά μας λέει ότι, παρότι οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν στο καταστατικό τους ότι πουλάνε τα πακέτα τους σε συγκριμένους πελάτες, δεν θέλει να το ερευνήσει.

Ο κ. Τσακαλώτος υποστήριξε ότι έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο σε σχέση με την διάκριση των εξουσιών και επέρριψε «μεγάλες ευθύνες στη ΝΔ για την κατάσταση αυτή που έχει διαμορφωθεί σε ό,τι αφορά την απαξίωση του δικαστικού Σώματος». Ο αγορητής της Νέας Αριστεράς, παράλληλα επέκρινε και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης επί των δημοσιονομικών.

Ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης Στέλιος Φωτόπουλος εστίασε τις επικρίσεις του στη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης.

Ο αγορητής της «Νίκης» Ανδρέας Βορύλλας για το θέμα των υποκλοπών σχολίασε ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών «αγγίζουν το Κράτος Δικαίου». Η απόφαση του εισαγγελέα τους Αρείου Πάγου «να θάψει την υπόθεση» είπε «εγείρει σοβαρότατα ερωτήματα για την πορεία και την ανεξαρτησία της δικαστικής έρευνας. Το ουσιαστικό ζήτημα του σκανδάλου δεν αφορά σε πρόσωπα αλλά σε θεσμούς, δηλ. με τον τρόπο που η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τη λειτουργία των θεσμών, ειδικά όταν αυτοί καλούνται να ερευνήσουν θέματα διαφθοράς και διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων».

Ο κ. Βορύλλας, παράλληλα, αναφέρθηκε στη δικογραφία της Ευρωπαίας εισαγγελέως κατά των 11 βουλευτών της ΝΔ και επέκρινε τη στάση της πλειοψηφίας, ενώ σημείωσε ότι εδώ έχουμε μια αντίφαση καθώς επικρατούν άλλα σταθμά για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και άλλη για την ελληνική δικαιοσύνη. Τάχθηκε κατά της αλλαγής και της μη ανανέωσης της θητείας των εισαγγελέων που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Δεν μπορεί», είπε, «να έχουμε διαχείριση των θεσμών της Δικαιοσύνης ανάλογα με το πολιτικό κόστος».

Ο αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας για το θέμα των εξελίξεων σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών είπε ότι «διαμαρτυρόμαστε για την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την δικογραφία για αυτό το μέγα σκάνδαλο, με το έωλο επιχείρημα ότι δεν προέκυψαν νέα στοιχεία».

Η απόφαση αυτή είπε «είναι μια ακόμη πράξη συγκάλυψης από τις πολλές επιδίδεται το κράτος επί κυβέρνησης ΝΔ με σκοπό να μη μάθει ο λαός την αλήθεια για μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς και να μην απονεμηθεί η δικαιοσύνη με τον τρόπο που θα έπρεπε να απονέμεται». Ως Πλεύση Ελευθερίας ανέφερε ο βουλευτής «έχουμε κατ' επανάληψη δηλώσει πως επιθυμούμε να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με σκοπό να αναδειχθεί η αλήθεια και να μάθουμε ακριβώς ποιος παρακολουθούσε ποιον, τι ρόλο έπαιζε το κράτος και η κυβέρνηση -που φαίνεται να διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο- και επιτέλους να δημιουργηθούν οι συνθήκες αποκατάσταση του Κράτους Δικαίου στην χώρα».

Ο κ. Καζαμίας επίσης σχολίασε ότι, σύμφωνα με επιστολή που δημοσιοποιήθηκε, πέντε βουλευτές της ΝΔ καταγγέλλουν τον τρόπο λειτουργίας του Επιτελικού Κράτους κάνοντας λόγο για φοβερά πράγματα όπως μεταξύ άλλων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την υπερσυγκέντρωση εξουσιών σε μικρούς πυρήνες και κέντρων και παράκεντρων αποφάσεων μέσα στην κυβέρνηση. «Αυτά», είπε ο κ. Καζαμίας, «είναι μια σαφή ένδειξη ότι όλη η κριτική της Αντιπολίτευσης και ειδικά της Πλεύσης Ελευθερίας είναι υπαρκτή και σωστή»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.