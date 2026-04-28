Βουλή: Στην Ολομέλεια η συζήτηση και ψήφιση της Σύμβασης Παραχώρησης των Κρατικών Λαχείων

Στην Ολομέλεια εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση το σχέδιο νομού του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την «Κύρωση της από 24.2.2026 Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, διαχείρισης, λειτουργίας, προβολής και εν γένει εκμετάλλευσης των κρατικών λαχείων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της "Ελληνικά Λαχεία - Παραγωγή, Λειτουργία, Κυκλοφορία, Προβολή και Διαχείριση Λαχείων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία"».

Το νομοσχέδιο εισάγεται από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων με την θετική ψήφο της ΝΔ. Αντίθετα το καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σήμερα στην Ολομέλεια.

Το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ χθες κατέθεσε βουλευτική τροπολογία που την υπογράφουν επτά βουλευτές του και με την οποία ζητά την τροποποίηση του τρίτου άρθρου του νομοσχεδίου και την θέσπιση υποχρέωσης κατάρτισης και υποβολής έκθεσης του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφορικά με την κατανομή των ποσών που διατίθενται για την άσκηση κοινωνικών πολιτικών από τις εισπράξεις του δημοσίου από τα έσοδα των κρατικών λαχείων για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις δέκα το πρωί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

