Πολλές φορές στον ΣΥΡΙΖΑ οι προβλέψεις για τη διεξαγωγή μιας θυελλώδους συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος διαψεύστηκαν. Σε ταραγμένες περιόδους η σύγκληση του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου είχε λειτουργήσει εκτονωτικά σε σχέση με τις τάσεις και τις διαφωνίες που είχαν καταγραφεί. Όλα θα εξαρτηθούν σήμερα από την εισήγηση του Στέφανου Κασσελάκη. Κρύβει κάποια έκπληξη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ή θα πραγματοποιήσει μια ομιλία ενωτική όπως την Πέμπτη στην Πολιτική Γραμματεία;

Η πλειοψηφία θα στοιχημάτιζε στο δεύτερο εκτιμώντας πως ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιθυμεί να δώσει τέλος στην εσωστρέφεια στο κόμμα και έχει θέσει πλέον ως ορίζοντα το καταστατικό συνέδριο που πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Θεωρείται σίγουρο πως δεν σκοπεύει να ανοίξει τα χαρτιά του σε σχέση με τις οργανωτικές αλλαγές που ετοιμάζει με κάποιους να θεωρούν πως μπορεί να είναι και «κοσμογονικές» αλλάζοντας ριζικά τη φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ.

Στον αντίποδα βρίσκονται οι «87» οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, συνεδρίαζαν χθες προκειμένου να καθορίσουν τη στάση τους. Δεν αναμένεται να ξεφύγουν από το αυστηρό πλαίσιο που έθεσαν στην προχθεσινή συνεδρίαση: σκληρή κριτική για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, τη στάση του Στέφανου Κασσελάκη και τη μη συνεδρίαση των οργάνων. Θα δώσουν το στίγμα τους και για την κεντροαριστερά αναμένοντας την τοποθέτηση του προέδρου.

Οι ισορροπίες θα είναι κρίσιμες με τους «87» να επιθυμούν να δείξουν πως έχουν αυξημένες δυνάμεις στους 301 της Κεντρικής Επιτροπής.

Είναι ένα καλοκαίρι που κρύβει πολλά «μυστικά» και αναμένονται εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Η μάχη για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ είναι σε πλήρη εξέλιξη με τα «αλληλοκαρφώματα» να πυκνώνουν μέρα με τη μέρα, ενώ και στον ΣΥΡΙΖΑ το κακό εκλογικό αποτέλεσμα έχει αφυπνίσει τους διαφωνούντες. Η Κουμουνδούρου παρακολουθεί προσεκτικά τι γίνεται στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς το ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις για την πιθανή ενοποίηση των κομμάτων του χώρου. Ακόμα και «φυγόκεντρες δυνάμεις» δεν αποκλείεται να καταγραφούν αναλόγως το αποτέλεσμα.

Ο Στέφανος Κασσελάκης εξακολουθεί να είναι οπαδός της αυτόνομης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ ενώ σε αυτή τη γραμμή είχε δείξει πως κινείται και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στα μέσα Σεπτέμβρη η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ θα κληθεί να εγκρίνει τις υποψηφιότητες και μέχρι τότε υπάρχει αρκετός χρόνος και για νέες υποψηφιότητες. Αν και είναι ακόμα πολύ νωρίς οι δημοσκοπήσεις ήδη δείχνουν μια μονομαχία του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Χάρη Δούκα για την ηγεσία του κόμματος.

Το κείμενο των «87» στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

«Κείμενο Συμβολής



Η μάχη για τις Ευρωεκλογές δόθηκε σε μια πολύ δύσκολη εποχή για τη χώρα και την Ευρώπη, σε πλήρη αστάθεια για τις επιπτώσεις της έκβασης του πολέμου στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή και με την ακροδεξιά να δυναμώνει συνεχώς, αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Δυστυχώς τα αποτελέσματα είναι αποκαρδιωτικά και στη χώρα μας, τόσο για το σύνολο του πολιτικού κόσμου, όσο και για το κόμμα μας και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.Η αποχή είναι η πλειοψηφική αντίληψη του ελληνικού λαού, όχι όμως με τα χαρακτηριστικά της αδιαφορίας ή της απολίτικης στάσης, αλλά με τα χαρακτηριστικά της απόρριψης του πολιτικού συστήματος στο σύνολό του.

Τα προβλήματα του ελληνικού λαού και τα αδιέξοδα που έχουν φέρει οι πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, εκφράστηκαν από την απώλεια 13 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με τις εθνικές εκλογές. Η ΝΔ στις ευρωεκλογές έλαβε 1.125.000 ψήφους, λιγότερες δηλαδή από όσες έλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ , τον Μάιο 2023 (1.184.000 ψήφους).

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στις ευρωεκλογές όχι μόνο δεν κατάφερε να πιάσει τους στόχους που έθεσε ο Πρόεδρος του, Στέφανος Κασσελάκης, αλλά δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον αριθμό των ψηφοφόρων των εθνικών εκλογών του 2023. Κι αυτό σε ένα κλίμα πλειοψηφικής λαϊκής δυσαρέσκειας για τη ΝΔ, σε μια σειρά από θέματα, κυρίως όμως για την ακρίβεια, την κοινωνική πολιτική, την ασφάλεια του πολίτη, τις μεσαιωνικές αλλαγές στα εργασιακά και την εξαήμερη εργασία, τους χειρισμούς των εθνικών θεμάτων, την αλαζονική συμπεριφορά του κ. Μητσοτάκη και των Υπουργών του προς τον ελληνικό λαό. Έτσι χάθηκε η στήριξη 336.000 ψηφοφόρων και μειώθηκε το ποσοστό κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 14.9%. Ποσοστό που δεν μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για την διεκδίκηση κυβερνητικής προοπτικής.

Το Κόμμα μας, πριν και κατά την διάρκεια της εκλογικής αναμέτρησης, πορεύτηκε χωρίς καμία συλλογική διαδικασία, καθώς όλα τα εκλεγμένα όργανά του, η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία δεν συνεδρίασαν ούτε μια φορά. Δόθηκε για πρώτη φορά εκλογική μάχη, χωρίς την ενεργοποίηση της πλειοψηφίας των στελεχών μας. Δεν έγιναν χρεώσεις ούτε στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, για να υπάρχει μια στοιχειώδης πολιτική και οργανωτική παρουσία.

Έτσι η ηγεσία του Κόμματος στερήθηκε τη δυνατότητα να μπολιάζει τις σκέψεις και τις προτάσεις της και να διορθώνει αντικειμενικά εσφαλμένες πολιτικές της αποφάσεις. Αν, για παράδειγμα, είχαν συνεδριάσει τα όργανα ενδεχομένως να είχαμε γλιτώσει την αδιανόητη απόφαση, ο Πρόεδρος να δημοσιοποιήσει στη κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης ένα μέρος του Πόθεν έσχες του, σε ένα πρόχειρο excel μόνο και μόνο επειδή μας προκάλεσαν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι.

Έτσι μοιραία οδηγηθήκαμε, τη τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές αντί να συζητάμε την ακρίβεια, τα προβλήματα του ελληνικού λαού, την πολιτική μας πρόταση, το κράτος δικαίου, τα Τέμπη και τις υποκλοπές, να συζητάμε πόσα σπίτια, πόσες εταιρείες και πόσες καταθέσεις έχει ο Πρόεδρος του Κόμματος.



Η απόφαση να μη συνεδριάζουν τα όργανα του Κόμματος φοβούμαστε ότι δεν αποτελεί απλά μια ατυχή επιλογή, αλλά μια συνολική αντίληψη για τη λειτουργία, το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία του Κόμματος. Μια αντίληψη όμως ξένη όχι μόνο προς τη κουλτούρα και τη παράδοση των Κομμάτων του ευρύτερου προοδευτικού χώρου αλλά ξένη ως προς την ίδια τη δημοκρατία.

Ακόμη και σε κόμματα που δεν έχουν διαδικασίες άμεσης εκλογής των οργάνων τους από τη βάση, όπως είναι τα μέλη της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, οι συνεδριάσεις των οργάνων είναι τακτικές. Εγκρίνουν ή απορρίπτουν αποφάσεις. Στο νέο ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο και μέχρι σήμερα είναι παντελώς διακοσμητικά, όπως άλλωστε και η Κοινοβουλευτική Ομάδα, που εκλέχτηκε από τον ελληνικό λαό και την κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, άμεσα επίσης.

Όταν ακόμη και στη ΝΔ συνεδρίασε η ΚΟ για την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος και μετά την ομιλία του Μητσοτάκη μίλησαν 35 βουλευτές της, δεν είναι ανεκτό η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ να συνεδριάζει για τον απολογισμό του εκλογικού αποτελέσματος μόνο και μόνο για να αποτελέσουν οι βουλευτές μας ντεκόρ στην ομιλία του Προέδρου.Η ηγεσία του Κόμματος δεν έχει κανένα λόγο να επιδεικνύει δυσανεξία στην ίδια τη δημοκρατική λειτουργία, στη διαφορετική άποψη και ιδιαίτερα στη κριτική.

Η διαφορετική άποψη σε ένα κόμμα που λειτουργεί δημοκρατικά αποτελεί πλούτο και όχι υπονόμευση. Ενδεχομένως στην σημερινή ηγεσία να μη γνωρίζουν τι πραγματικά σημαίνει υπονόμευση. Η αλήθεια ωστόσο είναι πως ποτέ άλλοτε, από την ίδρυση του Κόμματος, δεν υπήρξε τόσο μακρά περίοδος χωρίς να υπάρχει η παραμικρή δημόσια παραφωνία, όπως έγινε καθ’ όλη τη προεκλογική περίοδο και μέχρι τις ευρωεκλογές.Δε δικαιούται λοιπόν ουδείς να προσπαθεί να κατασκευάσει εσωτερικούς εχθρούς που δεν υπάρχουν.

Αν κάτι στα αλήθεια υπονομεύει το Κόμμα δεν είναι οι διαφορετικές απόψεις, αλλά η συνεχής δημόσια προβολή θέσεων που βρίσκονται έξω από το πλαίσιο των αξιών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Και κυρίως η απόπειρα ηθικής απαξίωσης της ιστορίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της εντιμότητας των στελεχών του, που μας προσβάλει όλους βαθύτατα. Η ιστορία και ο ελληνικός λαός έχουν καταγράψει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τη διακυβέρνησή του ως την εντιμότερη στη σύγχρονη ιστορία του τόπου.Όσα δε κατάφερε τόσα χρόνια, παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες να προσάψει στον ΣΥΡΙΖΑ η διαπλοκή και οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, είναι αδιανόητο να το προσάπτουμε μόνοι μας και κυρίως ο Πρόεδρος του κόμματος.

Οι υπαινιγμοί περί μαύρων χρημάτων στα Ταμεία του Κόμματος, καθώς και οι δηλώσεις ηγετικών στελεχών για φαινόμενο που αφορά όλα τα κόμματα, άρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, θίγει τη τιμή, την ηθική και την ιστορία μας.

Η ηγεσία οφείλει άμεσα, αν έχει οποιοδήποτε στοιχεία να τα προσκομίσει στις εισαγγελικές αρχές και αν έχει δεχθεί προτάσεις παράνομης χρηματοδότησης, να καταγγείλει επίσης στις αρχές, από ποιους τις δέχθηκε. Αν έχει την οποιαδήποτε υπόνοια για την οικονομική διαχείριση στο Κόμμα, επίσης να καλέσει ορκωτούς λογιστές να ελέγξουν τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Να βάλλει όμως άμεσα ένα τέλος στα συκοφαντικά υπονοούμενα.

Να σταματήσει την υπονόμευση του ίδιου μας του Κόμματος.

Να σταματήσει να ρίχνει νερό στο μύλο της ακροδεξιάς ρητορικής ότι όλοι είναι ίδιοι.

Να σταματήσει συμπεριφορές και αποφάσεις που την οδηγούν τακτικά να απαντά «mea culpa».

Πρακτικές δολοφονίας χαρακτήρων συντρόφων γιατί εκφράζουν την άποψη τους, μεταμεσονύκτιων αναρτήσεων στοχοποίησης από την Αμερική, πολιτικών διώξεων και απολύσεων, κλεισίματος της καθημερινής Αυγής δεν αποτελούν απλά κάποιες πράξεις που διαιρούν το κόμμα αλλά πρακτικές σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές και τις αξίες της Προοδευτικής Παράταξης και δει του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.»



